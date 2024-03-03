朗格万年历腕表 精准记录四年一遇特殊瞬间

2024年是四年一次的闰年，刚过的2月29日是闰日，这对腕表的日期显示有什么影响？表商在技术上如何应对？德国老字号制表商朗格研发技术截然不同的万年历机制，准确显示闰年日期。

能显示闰日的腕表复杂功能为万年历（Perpetual Calendar），配备万年历装置的机械表可自动显示正确的日期、星期、月份、月相。这款腕表不仅可辨识一年中各个月份的长度，还可辨识闰年的四年周期。表坛不少重量级品牌都有自家的万年历表款，像百达翡丽（Patek Philippe）的Ref5270万年历、江诗丹顿（Vacheron Constantin）的Les Cabinotiers阁楼工匠三问报时万年历、积家（Jaeger-LeCoultre）的超薄万年历大师系列，以及宝珀（Blancpain）的中华万年历等，都是重量表款。而德国的朗格(（A. Lange & Sohne）可谓老大，19世纪推出的复杂怀表已有此功能。

备受全球藏家追捧

朗格由德累斯顿（Dresden）制表师费尔迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）于1845年创立，精准怀表至今仍备受世界各地藏家追捧。二战后，朗格的百年基业被东德政权收归国有。沉寂多年后，费尔迪南的曾孙瓦尔特·朗格（Walter Lange）把握机遇，于1990年开始朗格复兴之路。

自1990年起，朗格已研发71款表厂自制机芯，包括显示闰年月份的精准复杂万年历机芯。（朗格提供）

至今，朗格每年仅出品数千枚高品质的腕表，并以金质或铂金950为主，腕表均搭载以手工精心组装的表厂自制机芯。自1990年起，朗格已研发出71款表厂自制机芯，当中包括能显示闰年月份的精准复杂万年历机芯。自2001年以来，除了推出九款可准确显示闰年的万年历腕表外，更研发出采用截然不同技术的万年历机制1815 Rattrapante Perpetual Calendar（机芯L101.1），吸引藏家。

从3到4的闰年显示

万年历腕表与一般年历（Annual Calendar）腕表的差异也许不太明显，但到了闰年，之间的差异就显著。腕表上的闰年显示会从元旦前一天午夜倒数，闰年显示从3跳到4（1至3为平年，闰年为4）。从那刻起倒数59天后，腕表上的日期会从2月28日转换为2月29日，然后在当天午夜直接切换到3月1日，这就是万年历平常深藏不露的瞬跳一刻功能。

听起来简单但实际上极为复杂的功能具有很大的技术挑战，须研发一套可准确辨识四年周期内48个月份不同长度的机制。传统上，腕表是由一枚48步进凸轮来控制月份显示，以对应四年循环中三个平年和一个闰年内48个月份的不同长度。此凸轮每四年旋转一圈，设有以指形杆为范本的凹槽及凸起处。凹槽越深，装置就越快切换到下个月的号码。凸轮最深的凹槽对应四个2月，当中一个深度相对较浅，以对应闰年的2月来显示闰日。此机制能够辨识整个世纪中每个月份的不同长度。由于在每个世纪完结后，格里历（Gregorian Calendar）才会省略一个闰年，因此只有在2100年、2200年及2300年才需修正。

朗格Lang 1陀飞轮万年历腕表6点钟位置有闰年显示。（朗格提供）

在朗格九款万年历腕表中，共有七款及旗下一系列颜色选择的表款采用此机制。然而，Lange 1陀飞轮万年历腕表及Lange 1万年历腕表则采用完全不同的崭新机制。

创新机制显示闰日

万年历复杂腕表功能可追溯到1700年代中叶，当时英国钟表大师托马斯·马奇（Thomas Mudge）制造首款具备万年历功能的腕表。19世纪末面世的朗格怀表已具备万年历和月相显示，复杂怀表所需的关键功能似乎已被发明出来。然而，朗格复兴后在万年历的机芯设计上不断钻研，在研发2012年问世的Lange 1陀飞轮万年历腕表过程中，表匠将众多日历显示和Lange 1表盘的偏心不重叠显示布局无缝结合，和谐融入Lange 1的表盘架构中，同时又不影响非重叠显示的不对称排列，保留朗格的独特风格。

朗格2019年推出Daytograph万年历陀飞轮腕表，展现精密的制表工艺。（朗格提供）

获专利的跳字月份环是当中重要元素，以创新方式显示月份，取代由凸轮控制月份显示的传统设计，这在机芯设计上是一项新挑战。与原本轻巧微细的凸轮相比，需要让大圆环在每次月份更替时向前推进30度，并让推进幅度增加四倍。因此得构思一种替代方案来驱动月份环，以及一种创新方法来为每个月份的长度取样。

朗格历年来最复杂的Grand Complication腕表，闰年显示在表盘上方的小盘中。（朗格提供）

月份环由内里的特制齿轮推动，每年沿着专属轴心转动。圆环内的轮廓呈现波浪纹般的凹陷形状，配以弹簧的取样杠杆沿轮廓滑动，并因应凹陷的深度而偏转。凹陷越深，偏转幅度越大，代表月份越短。2月时，取样杠杆的延长器同时接触闰年显示下方的凸轮，让机制辨识该年为2月只有28天的平年或是有29天的闰年。这种以创新方式体现复杂功能的设计都应用于Lange 1万年历腕表中。

2023年推出的Lange 1万年历腕表有瞬跳日历显示和外圈月份环功能。（朗格提供）

万年历腕表中的闰日显示功能毫无疑问是时计中技术复杂性超高的功能设计，有能力将这功能佩戴腕间，对时间的概念或许会有不一样的诠释。