LVMH钟表周 阵容壮大各显神通

2024年首个大型钟表展“LVMH钟表周”1月底在美国迈阿密隆重登场，是路威酩轩集团创始人伯纳德·阿尔诺的儿子弗雷德里克·阿尔诺担任集团钟表部门总裁后首个大型钟表展，参展品牌更多，纷纷亮出创新成果。

今年第五届“LVMH钟表周”早前在美国迈阿密举行，展示LVMH（路威酩轩）集团旗下制表品牌的创新成果。除原来的宝格丽、宇舶表、泰格豪雅和真力时，还有首次参展的尊达表和丹尼尔·罗斯，阵容逐渐壮大。这也是集团创始人伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）的儿子弗雷德里克·阿尔诺（Frederic Arnault）担任集团钟表部门总裁后的首个大型钟表展。



宇舶表MP-10陀飞轮宇舶表（Hublot）在钟表展上发布传世系列的第十款杰作MP-10，摒弃传统表盘、指针和摆陀设计，创新采用滚轮、圆形动力储存显示及倾角陀飞轮，并通过两个线性摆陀为机芯自动上链。



MP-10腕表构造复杂，没有传统指针而是配备四个不断旋转的显示盘，小时和分钟显示位于表盘的上方三分之一位置，并配有隐形放大镜。圆形动力储备显示位于中央三分之一处，使用绿色及红色分区，秒钟显示则设于表盘下方三分之一处，直接显示在陀飞轮框架上。陀飞轮框架由铝制成，采用倾斜设计，营造出悬浮的视觉效果。耗时五年研发的腕表上链系统采用垂直配重原理，为宇舶表独有，可双向上链，动力储存超过48小时，有592个组件。