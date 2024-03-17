卡西欧数码表问世50周年　纪念时计在复古中创新

卡西欧数码腕表Casiotron QW02问世50年推出限量复刻版TRN-50，保留了原型号的设计理念，但以更先进的功能和技术，赋予这款历史经典新的演绎。

为纪念卡西欧（Casio）数码腕表诞生50周年，该品牌今年推出新表款TRN-50，重现半世纪前数码腕表Casiotron QW02精髓。Casiotron当时是全球首款带自动日历功能的数码腕表。TRN-50保留原版外观，在技术方面更先进，汲取卡西欧表款的全数码技术。

可通过蓝牙与手机配对

新款腕表除了能接收来自全球六个站点的时间校准信号外，也新增自动更新世界时区／时差信息的功能，能通过无线电调整时间。另外配备可与智能手机配对的Mobile Link功能，通过蓝牙与智能手机配对，确保精确计时，还可寻找遗落的手机。

卡西欧TRN-50腕表以太阳能充电。（卡西欧提供 ）

卡西欧通过现代技术复刻这一标志性的复古设计，外壳有一目了然的超扭曲向列型（STN）液晶显示屏，太阳能机芯配备Tough Solar太阳能充电系统，具有智能手机连接功能，非常实用。腕表配备太阳能供电的3542个电子模块，具有背光显示屏以及各种实用功能，包括世界时间、计时码表、倒计时器、日历和四个闹钟。以太阳能充满电后，正常使用情况下可运行11个月，省电模式下可使用22个月。

开创数码腕表先河

卡西欧1974年发布Casiotron腕表，充分利用卡西欧在电脑计算器业务中开发的原始数码技术，将全自动腕表概念付诸实践。Casiotron虽然价格大众化，在表坛却有其重要性，它以简洁的显示和多功能性树立数码电子腕表的标杆。

TRN-50根据原版外观精心再造，刻有序号的原版表背设计等细节，一一再现。（卡西欧提供）

Casiotron还能显示正确的月份、日期和星期，并通过自动日历功能调整较长或较短的月份（闰年的2月29日除外），在数码腕表领域开创先河。Casiotron是数码腕表的一个里程碑，也是卡西欧G-Shock的鼻祖。

限量发行4000枚

全球限量发行4000枚的新款TRN-50根据原版外观（包括尺寸）精心再造，当年的许多细节，包括表壳和表带的精致纹理，刻有序号的原版表背设计，深蓝色表面和Casiotron标志，都一一再现。包装符合当今的质量标准，使用环保纸盒设计。

TRN-50包装使用环保纸盒，符合当今可持续发展需求。（卡西欧提供）

新腕表的LED显示屏周围是渐变蓝色表盘，有凹槽凸缘，此细节也出现在原版上，甚至6点钟和12点钟位置的品牌标志和型号名称，都与1970年代的原版相同。表壳形状对称，表面经过铣削和抛光处理，表链也是如此。新表壳配备防水旋入式表背，有抛光表圈，以及位于2点、4点、8点和10点钟位置的抛光按钮。其尺寸为42.7毫米乘39.1毫米，厚2.3毫米，与原装几乎相同。

芝柏表复刻1970年代数码腕表

复刻数码腕表的还包括芝柏表（Girard Perregaux）的潮酷卡司Casquette。产于1976至1978年的原版Casquette设计前卫，当时已采用管状LED显示屏，搭载石英机芯，整体设计符合70年代的潮流精神，外观却与当时的传统两针时计截然不同。

新一代潮酷卡司Casquette 2.0腕表造型颠覆传统腕表。（芝柏表提供）

不同于其他品牌仅将传统形式的显示改换为一系列LED圆形面板显示，芝柏表以全新视角重新构思Casquette设计。管状LED显示令腕表外观另辟蹊径，除了保障实用功能，也有颠覆常规的前卫个性风格。该设计与1970年代有阳刚风范的“肌肉车”不谋而合，LED显示更以车尾灯作为灵感。此外，该腕表使用的石英机芯振频高达32,768Hz，成为石英表的通用标准。

2022年发布的Casquette 2.0，承袭初代表款的设计语言，搭载全新石英机芯。（芝柏表提供）

芝柏表2022年发布Casquette 2.0，承袭初代表款的设计语言，并搭载全新石英机芯。就像原版Casquette，新版腕表显示小时、分钟、秒钟、星期和日期。不同的是，新机芯提供新增功能，包括月份、年份、计时功能、第二时区以及“私密日期”。佩戴者可通过“私密日期”（包括日期、月份和年份）功能保存所选择有重大意义的日期和时间，定时显示提醒。表壳采用陶瓷和5级钛金属材质，有出色的人体工学设计，佩戴高度舒适，在美学外观上形成和谐统一的百搭佳作。

芝柏表Casquette 2.0的LED显示以1970年代跑车尾灯为灵感。（芝柏表提供）

Casquette腕表仅在佩戴者需要时才显示时间，以节省电池寿命。如果按钮平均每天被按20次，电池寿命可达两年。该表配备陶瓷表带橡胶衬里，搭配折叠式钛金属表扣。初代Casquette生产8200枚，新款只生产820枚。