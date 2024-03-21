欧米茄联名斯沃琪　请来NASA吉祥物史努比

斯沃琪与欧米茄合作的MoonSwatch系列，宣布再推出一款全新纯白非限量腕表，并增添带有史努比图案的月相显示功能，料将让藏家雀跃万分。

纯白、月相功能，以及史努比（Snoopy），这三大让腕表藏家雀跃的元素都在斯沃琪（Swatch）与欧米茄（Omega）再度联手合作的MoonSwatch腕表上出现，料将掀起抢购热潮。

与两年前描绘星球主题的Bioceramic MoonSwatch腕表，及不久前Mission to Moonshine Gold腕表一样，这款全新纯白设计腕表配备计时功能，但增添月相功能，被称为“Full Moon”（满月）。月相盘上饰有躺在月亮上的史努比形象，在两点钟位置的小表盘中移动。史努比自上世纪60年代起是美国国家航空航天局（NASA）的吉祥物。

腕表有三大吸引藏家元素；纯白、月相功能，以及史努比形象，预料将再度掀起抢购热潮。（斯沃琪提供）

隐藏月牙星星图案

1969年5月，“阿波罗10号”尝试在登月前进行初步勘探，须掠过月球表面并“snoop around”（侦察）阿波罗11号的着陆地点。肩负任务的登月舱因此被命名为“Snoopy”。自此，史努比便被宇航员视为幸运符。航天局还颁发“史努比奖”（Silver Snoopy Award）予对人类飞行安全和太空任务做出杰出贡献的组织或人，是美国航天局最负盛名的荣誉奖项。

月相遮板和月相底盘上还隐藏印有月牙和星星图案，同时隐含“Snoopy”连环漫画中的经典台词“I can’t sleep without a night light”，在紫外光下显现。这些亮点都是欧米茄Speedmaster腕表上的重要元素，此次在联名表款同时出现，充满吸引力。

月相遮板和月相底盘上隐含“Snoopy”连环漫画中的经典台词，在紫外光下显现。（斯沃琪提供）

这款腕表将于3月26日起在全球指定斯沃琪门店发售，售价430新元，并非限量版。