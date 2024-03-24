承载人类文化瑰宝　3D打印表登上月球

时隔50多年后，美国月球探测器奥德修斯在今年2月成功登月。专为宇航员设计的Monolith腕表也随太空舱登上月球，盘上的微雕刻类似时间胶囊，将人类文化瑰宝永久保存。

2024年2月中，奥德修斯（Odysseus）借助美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛州肯尼迪航天中心发射升空，飞奔月球。这是时隔50多年后，美国航天器首次登月，即美国国家航空航天局（NASA）和直觉机器公司（Intuitive Machines）的联合任务，代号IM-1。这次月球软着陆的尝试是美国国家航空航天局商业月球有效载荷服务（CLPS）计划的重要组成部分。奥德修斯携带了该局多种科学仪器及商业载荷。随太空舱登录月球的还有Barrelhand研发的Monolith腕表表背。

表背上的记忆盘

该表背的表壳带有一块镍合金板，这是一种由模拟物理存储介质打造的记忆盘，盘上有多达1000页的微雕刻，类似时间胶囊。

Monolith表背记忆盘上精心挑选的作品涵盖文化珍品。（Barrelhand提供）

Monolith表背记忆盘由全球航天工业领袖、心理学家和博物馆馆长等团队构思内容，精心挑选的文化珍品包括法国作家安托万·德·圣－埃克苏佩里（Antoine de Saint-Exupery）的小说《小王子》，世界各地的儿童艺术作品，还有翻译成70种语言的励志箴言“穿越荆棘达星辰”（Per Aspera Ad Astra）。以及杰夫·昆斯 (Jeff Koons) 的艺术品，所有这些都将定格在月球上。

可在太空调节表冠

Monolith是表坛新秀Barrelhand创始人卡雷尔·巴尚（Karel Bachand）一项还在开发的腕表工程，专为宇航员设计的腕表，创新功能包括可在太空或水下调节的气密表冠，适合进行太空舱外活动。

卡雷尔·巴尚是机械工程师，最为人津津乐道的是受Urwerk启发的Project 1。他对Urwerk着迷，特别喜欢Urwerk UR-202腕表，但无法负担昂贵价格，于是尝试用树脂制作3D打印Urwerk复制品，最终创造腕表Project 1。这款腕表历时七年开发，结合数码跳时与线性分钟显示时间，还使用高品质3D打印钢部件，一推出就售罄。

Monolith腕表底盖上集成一块直径19毫米的铭牌，就是登上月球的记忆盘，采用一种名为NanoFiche的革命性材质制造，可容纳超过1000页的信息，相等4.5GB的数据。NanoFiche具有非氧化特性、抗降解和持久性，能在暴露于太阳耀斑、磁场和极端温度下永恒保存。

Monolith底盖上的记忆盘采用NanoFiche革命性技术制造，有非氧化特性、抗降解性和持久性，能永恒保存。（Barrelhand提供）

Monolith为Barrelhand研发的第二款腕表，是自阿波罗时代以来首家参与登月的手表品牌，设计重点是与美国国家航空航天局新一代EMU（Exploration Extravehulated Mobility Unit）宇航服兼容，须通过美国国家航空航天局对EVA的测试，能够抵抗微重力环境、无大气压力、太阳辐射和极端温度波动（-120°C至+120°C）等外太空影响。其他功能包括释放表壳内积聚的气体，以及优化零重力下的自动上链机制。

Barrelhand以精密的技术使用闻名，Monolith腕表的特点在于其制作、表壳功能和材料。内部机芯将采用Sellita SW 300-1，虽然是基本机芯，但对航天需要做出改进。

Monolith采用3D打印空芯绝缘Scalmalloy底盘和气锁表冠，腕表能在真空环境和水中上弦。（Barrelhand提供）

作为航天腕表，Monolith的功能比一般腕表独特，工程师采用各种创新技术应对挑战，例如使用3D打印空芯绝缘Scalmalloy底盘和气锁表冠，使腕表能在真空环境和水中上弦。Scalmalloy是一种轻质但坚固的铝钪合金，在航空航天和体育应用中很受欢迎。据该合金生产商称，Scalmalloy可通过3D打印生产强度最高的铝合金。

推出商业版腕表

虽然Monolith记忆盘的一个样本已登上月球，但腕表仍处于开发阶段，尚未完成所有测试；不过Barrelhand已确定推出商业版腕表，表壳内将搭载经过升级的Sellita SW 300-1机芯，升级部分包括镍磷擒纵部件和非磁性Nivaflex游丝，会更坚固精准。

Monolith售价定为8750美元（约1万1762新元），可通过官方网站预定。（Barrelhand提供）

Monolith商业版售价定为8750美元（约1万1762新元），可通过官方网站预订，第一批产品预计将于2024年第三季度末交付。作为一款理论上只为太空探索而设计的腕表，考虑到所采用的材质和Sellita机芯，价格偏高。但其价格很大程度上取决于它是否真正会在太空中进行测试，如果Monolith最终被宇航员佩戴在太空中执行任务，必定将成为新世纪最引人瞩目的太空腕表，也是欧米茄（Omega）随太空人在50年前登陆月球后最让人期待的太空腕表计划。