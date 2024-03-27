打造自然芬芳家居环境

Ants Off天然驱虫剂

在一个封闭的空间里闻到杀虫剂的味道，会让人头疼不已，但有了Ollie的Ants Off天然驱虫剂，你可以在不使用有毒化学物质的情况下，人道地将害虫驱走。某些市售杀虫剂含有刺激性化学物质，可能会污染家居环境，危害健康，所以需要更天然无污的替代品。

Ollie的Ants Off驱虫剂采用精油以天然配方制成，可以安全地用于餐具和家中的任何地方，它以甜橙、薄荷、茶树和丁香的天然香气，驱赶爬行小虫子。

由于是水基配方，它可以安全地用于大多数表面，比如可以在厨房周围喷洒，甚至可以在婴儿椅上或孩子的房间里喷洒。250毫升，售价为$21.90。可上网购买：yoursustainablestore.com。

Konges Slojd儿童平衡脚踏车设计轻巧，钢架坚固。（互联网）

Konges Slojd儿童平衡脚踏车

Konges Slojd的平衡脚踏车专为那些想学习骑车的小朋友设计。它设计轻巧，钢架坚固，易于骑行，骑累了还可轻松搬运。车架和铃铛以钢制成，手柄和座椅采用人造皮革制作，还有可爱的小篮子，以充满乡村气息的柳条编织。

脚踏车的座椅和手柄都可以调节，座椅最低高度37厘米，最高高度44厘米；手柄高度可在50到59厘米之间调节；适合3岁及以上的孩子骑行。Konges Slojd是丹麦一家主打天然有机的儿童品牌，创立于2014年，售卖儿童服饰、玩偶周边，以及室内装饰物件等。

脚踏车售价为$230，可上网购买：www.hellomellow.co。

Ecco休闲跑鞋通体鲜艳的大红色泽，让穿者轻易成为人群中的焦点。（品牌提供）

Ecco鲜红休闲跑鞋

Ecco与时尚偶像娜塔莎·拉姆齐-列维（Natacha Ramsay-Levi）合作设计的红色系带款Biom C-Trail Nrl女性休闲跑鞋（$299.90），别致又抢眼，可轻松提升整体造型。中底（midsole）采用优质皮革制成，有助于吸收每一步的冲击力。它通体鲜艳的大红色泽，让你轻易成为人群中的焦点，每一步都走出潇洒风采。

可在各专卖店和网店（sg.ecco.com）购买。

The Verdant Lab的手工制作大豆蜡烛，采用100%纯精油制成，让家里充满自然芬芳。（互联网）

The Verdant Lab手工制作大豆香薰蜡烛

时下大豆蜡烛（soy wax candle）的香薰颇为流行，它的烛光比较温和，熔点比石蜡低，同样大小的蜡烛，大豆蜡烛能燃烧更久。由于大豆蜡是植物性质的蜡，不会产生大量浓烟和烟灰。The Verdant Lab的手工制作大豆蜡烛，散发着甜橙、雪松、广藿香和肉桂的温暖香气。采用100%纯精油制成，让家里充满自然芬芳。

在点燃前，先修剪烛芯至约6毫米或1/4英寸，以防止燃烧产生灰尘。蜡烛点燃后应至少燃烧1小时，直到蜡的顶层完全融化至边缘。为获得最佳效果，可在空气流动较小的房间点燃蜡烛。

蜡烛烧至见底后，瓶身可以洗干净重新利用。

售价为$21，可上网购买：therapymarket.com.sg。

George Nelson的极星挂钟，是一款极具标志性的宣言式家装配饰。（互联网）

George Nelson极星挂钟

由美国工业设计师乔治·尼尔逊（George Nelson）设计的极星挂钟（Asterisk Clock），是一款极具标志性的宣言式家装配饰，以其富有表现力的造型，重现了1950年代的设计风格。这款由瑞士家具公司Vitra制造的挂钟，采用了榉木（beech）和金属材质。

极星挂钟的外观是经典的黑白双色，钟面为黑色，指针为白色，大胆的几何形状相当吸睛。高品质的石英钟表走时可靠。

售价为$545，可上网购买：watelier.com。