计时码表 分秒必争拼颜值

计时码表具备普通计时与秒表功能，因为精准计时，适用于各类体育赛事和探险活动。各制表商定期推出新型号，从重新演绎经典款式到极简设计元素，高颜值和卓越性能备受瞩目。

计时码表（Chronograph）在运动腕表类别中最受欢迎，具备普通计时与秒表复杂功能，利用独立指针和小表盘，以秒钟、分钟及小时为单位精准计时，特别适用于分秒必争的体育赛事。各制表商定期推出新型号，提升的不仅是颜值，还有性能。

欧米茄超霸系列白色表盘月球表

近期最引人关注的新登场计时码表是欧米茄（Omega）的超霸系列白色表盘月球表。超霸系列时计参与人类迄今为止全部六次登月任务，地位超然。

全新超霸系列月球表的设计亮点是其罕见的白色表盘，表盘颜色选择源自宇航员航天服的白黑配色。此外，欧米茄曾携手美国国家航空航天局（NASA）共同完成绝密项目“阿拉斯加计划”，在1969年打造一款适合太空任务的理想腕表超霸阿拉斯加计划。当年这款腕表的表盘也是白色，因为研究人员发现白色表盘具备有效的热反射性能。

全新欧米茄超霸系列月球表采用品牌罕见的白色表盘。（欧米茄提供）

但早在1957年超霸腕表首次推出时，采用的是相反的黑色表盘搭配白色指针及小时刻度，因为这最能确保时间的显示清晰可辨。与黑色表盘相比，全新的白色表盘搭配黑色的指针和小时刻度耳目一新，表盘上的“Speedmaster”字样采用鲜明的红色，让表盘呈现富有光泽的漆面效果。

这款42毫米月球表为精钢材质，白色“阶梯式”表盘上饰有时间刻度，搭配月球表风格指针，黑色阳极氧化铝质表圈之上饰有著名的“Dot over 90”标记。

天梭表PR516计时测速表

另一新登场的计时码表来自天梭表（Tissot），全新PR 516系列计时测速表采用更摩登新颖的复古设计，重新演绎1970年的经典款式。

天梭表全新PR 516系列重新演绎1970年的经典款式。（天梭表提供）

腕表的拱形精钢表壳集坚固、耐用和时尚于一身，三个小计时盘可实现经典的计时功能，表圈上的测速尺和脉搏计则能够在参加刺激肾上腺素活动中测量速度和心率。

PR 516机械计时测速表采用瑞士手动上链机械机芯，表壳直径41毫米，透明表背可看到机芯运作。

真力时Defy Extreme Mirror镜面计时码表

真力时（Zenith）这款计时码表很特别，以镜面设计重新演绎1/100秒计时码表，推出前所未见的全新概念杰作Defy Extreme Mirror镜面腕表。

Defy Extreme Mirror镜面计时码表全镜面抛光金属外壳可折射光线与颜色。（真力时提供）

此款腕表的全镜面抛光金属外壳可折射光线与颜色，本身却难辨色彩。几何美感的造型出众，其棱角分明的表壳与一体式表链皆由精钢打造，经镜面抛光后亮泽无瑕，折射出锃亮似铬金属一般的光泽外观。

Defy Extreme Mirror镜面计时码表表盘中央的透明蓝宝石组件，晶莹通透，可折射光线。（真力时提供）

其多层次的镂空表盘中央备有透明蓝宝石组件，经金属镜面润饰加工，既晶莹通透，也可折射光线。其1/100秒计时刻度采用缎面打磨的金属部件，既确保了表盘刻度指示清晰易读，也呼应腕表流畅灵动以及全金属质感的设计主旨。

腕表搭载高振频计时机芯，配备两组擒纵机构，一组用于时间显示，另一组用于计时。

Sinn 103 St Ty Hd计时码表

来自德国的Sinn新登场的计时码表是103 St Ty Hd，哑光黑色表盘上有经典的三寄存器布局，并以红色点缀，设计灵感来自1970年代的103 C。其亮点是新款103采用手动上链机芯，是Sinn 20年来首次推出手动上链计时码表。

Sinn计时码表103 St Ty Hd，设计灵感来自1970年代的103 C。（Sinn提供）

这是该品牌的第三款计时表款，新款103本质上是103C的翻版，后者是1970年代的型号，蕴含当年的典型设计，在三色域黑色表盘上饰有块状红色装饰。此版本的吸引力在于优雅的复古设计，特别是经典的三寄存器布局和1970年代的细节，如“轮盘赌”寄存器，黑色和红色元素的对比也很吸引人。

腕表装载Sellita SW510 M，是Sellita SW500的手动上链版本，基本上是 Valjoux 7750的复刻版，动力储备只有63小时，但其振频高达4赫兹。

帕玛强尼Tonda PF Sport计时码表

与其他计时码表相比，帕玛强尼（Parmigiani Fleurier）的Tonda PF Sport计时码表在设计上显得特别极简，“熊猫”表盘和更宽指针等设计调整赋予其更大胆更随意的美感。这款腕表的独特之处在于细节，像表盘上的扭索饰纹是在传统机器上手工完成。

帕玛强尼Tonda PF Sport的设计，在众多计时码表中最极简。（帕玛强尼提供）

Tonda PF Sport的最大优势在于其自制机芯PF070/6710，是奢华运动手表中最复杂的计时机芯之一。机芯与PF070基本相同，PF070是一款集成机芯，为计时机芯从头开始设计的，采用垂直离合器和导柱轮。垂直离合器可优化计时码表接合时的能耗。导柱轮为启动、停止和重置功能提供更精确和一致的推动动作。而编号中的“6710”指的是转子，转子以法拉利250 GTO的驾驶盘为蓝本，采用22K玫瑰金材质，非常特别。

万国表葡萄牙系列龙年计时腕表

万国表（IWC）的葡萄牙系列计时腕表限量版特别为迎接龙年打造。腕表采用41毫米精钢表壳，搭配勃艮第红色表盘、醒目镀金指针与时标。

万国表葡萄牙系列计时腕表限量版为迎接龙年打造，勃艮第红色表盘特别显眼。（万国表提供）

卖点之一是透过蓝宝石玻璃表背可见跃然而出的腾龙造型摆陀，腕表搭载万国表自制69355型机芯，采用经典的导柱轮设计，表背镌刻“2024 Year Of The Dragon”字样。