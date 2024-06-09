珐琅工艺是一种古老而精湛的装饰技艺，广泛应用于珠宝和腕表制作。积家和梵克雅宝最新珠宝腕表系列，祭出夯实的珐琅工艺，让人对表盘艺术的鬼斧神功赞叹不已。

珠宝艺术腕表的艺术与投资价值远大过基本报时功能，表坛上有能力打造艺术腕表的品牌不少，比如积家（Jaeger-LeCoultre）和梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）。它们在珐琅工艺上的成就，通过珍稀非凡的表盘艺术一览无遗。

积家翻转系列珍稀花卉腕表

积家翻转系列（Reverso）长方形腕表有正反两面，一些款式两面都有时间表盘，另一些则将其中一面用作艺术创意画布，让积家珍稀工艺工作坊（Métiers Rares Workshop）的工艺大师施展精湛的装饰技艺与珠宝工艺。

天堂鸟款 Reverso One ‘Precious Flowers’ Birds of Paradise

以全新手法演绎传统大明火内填珐琅，这款腕表巧妙捕捉天堂鸟的鲜艳色彩。将表背的平坦金属表面镂空成设计图案的轮廓后，工艺师将细小的24K金箔切割成与花朵部分相同的形状和尺寸，并将金箔仔细固定镶贴。金箔衬底为作品的橙色与金色色调增添纹理质感。珐琅师再涂覆19种不同颜色的珐琅颜料，令图案呈现微妙色彩变化和立体感。

天堂鸟款镶嵌约1.64克拉的331颗钻石，镶嵌工序总计耗时65小时，表盘要涂覆多达九层珐琅，工序耗时60小时。

木槿花珐琅款 Reverso One ‘Precious Flowers’ Hibiscus Enamel

腕表上的木槿花象征美艳与智慧，精细描画的大明火内填珐琅花朵与叶片由12种颜色的珐琅制成，共九层，并有24K金箔镶贴于珐琅下方，衬托金色花蕊。腕表总计镶嵌约1.25克拉的157颗钻石，珐琅工艺占50小时，宝石镶嵌则耗时22小时。

珍稀花卉腕表木槿花珐琅款，精细描画大明火内填珐琅花朵与叶片，由12种颜色的珐琅制成。（积家提供）

木槿花钻石款 Reverso One ‘Precious Flowers’ Hibiscus Diamonds

腕表上的蓝色花朵采用大明火内填珐琅工艺制作，耗时30小时，珐琅工艺师历经12次色彩研究试验，以获颜色渐变效果。工匠再以镶贴于珐琅下方的细小24K金箔衬托金色花蕊，而雪花镶嵌钻石背景与缤纷绚丽的花朵和叶片形成鲜明对比。

珍稀花卉腕表木槿花钻石款，以粒面镶嵌钻石点缀装饰刻纹及表耳，共有2.02克拉约523颗钻石。（积家提供）

腕表以粒面镶嵌钻石点缀装饰刻纹及表耳，共有2.02克拉约523颗钻石，宝石镶嵌工序共耗时120小时。

积家这三款臻品搭载846型手动上链机械机芯，动力储备38小时，每款限量发行10枚。

梵克雅宝非凡表盘系列

一个多世纪以来，珐琅工艺始终是梵克雅宝的重心，其非凡表盘（Extraordinary Dials）系列荟萃制表工坊多项métiers d’art大师工艺，将系列深厚底蕴演绎得淋漓尽致。

立体珐琅镶嵌技术

历时两年研发和180小时手工装嵌，这款41毫米腕表采用Façonné立体珐琅与珐琅镶嵌技术，将仙子采撷鲜花的一幕永铸于表盘上。

梵克雅宝Lady Arpels Jour Enchanté腕表采用Façonné立体珐琅与珐琅镶嵌技术制作。（梵克雅宝提供）

Façonné立体珐琅工匠以高温熔化珐琅釉彩，再将之倒在不锈钢托盘上，然后通过逐片修削，塑造三维形态。表盘背景上三种不同色调的绿松石营造出色彩递进的蓝天，而黄K金和橙色锰铝榴石、黄色蓝宝石及钻石等珍贵宝石则共谱阳光光芒，崭新立体镶嵌技术使宝石如灵动的露水，表底盖则以镌刻手法呈现飞舞仙子。

彩绘玻璃珐琅雕琢

这款41毫米艺术腕表采用晶莹剔透的plique-à-jour彩绘玻璃珐琅雕琢，以立体珐琅雕琢的花海镶嵌黄色蓝宝石花蕊。表底盖经镌刻和抛光等工艺润饰，演绎仙子沉醉于绚丽星光的韵致。

以立体珐琅雕琢的花海，镶嵌黄色蓝宝石花蕊，细致灵动。（梵克雅宝提供）

梵克雅宝这两款腕表装载Q474手动上链机芯，有38小时动力储备。