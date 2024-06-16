玩转复杂功能 法穆兰再向高难度挑战

在表坛有“复杂大师”美誉的法穆兰，再向高难度挑战，推出三款全新Long Island Evolution腕表，在机芯、表壳和表盘制作上大玩复杂功能，能在小时、分钟和日期同时采用跳字显示的创新设计，更是前所未见。

技术创新一向是法穆兰（Franck Muller）的核心理念，不但呈现在各款复杂功能腕表上，也体现在机芯、表壳和表盘制作，以及宝石镶嵌技术及选材上。

今年法穆兰为以方形表壳为主角的Long Island系列带来大革新，大玩复杂功能，并请到泰国人气偶像奈哈·西贡索邦（Naphat Siangsomboon）代言，早前在瑞士日内瓦举办了隆重的发布仪式。

泰国人气偶像奈哈·西贡索邦在瑞士日内瓦出席法穆兰Long Island Evolution腕表发布仪式。（法穆兰提供）

新增内部表壳

在法穆兰年度发布会上亮相的全新Long Island Evolution腕表，在品牌基地Watchland设计、组装及生产，糅合现代元素，设计保留了品牌的原始外形，但注入崭新的动感气息。塑造全新的Long Island的一大挑战是必须解构原版设计，以创作出更能凸显Long Island曲线、角度及纤细线条的精致比例。

相较于原版腕表，新表款新增一个内部表壳，用以固定驱动腕表运作的机芯，还能为机芯提供额外保护及防震功能，确保表盘的蓝宝石水晶表镜能贴合安装至表壳边缘，而无需使用可见的固定螺丝。

三重跳字复杂腕表

让人眼前一亮的是有小时、分钟及日期数字显示的三重跳字复杂腕表Long Island Evolution Master Jumper。虽然三重跳字显示功能不新，但只限于万年历的日历功能，同时具备三重跳字显示时间和日期功能的表款前所未见。

法穆兰首次在内表圈增设蓝宝石水晶表镜，不但提升腕表的立体感，更印上实用的文字信息，并装设了三个窗口外框。这样的设计保留了镂空机芯，同时以充满高科技感的外观，呈现机芯的技术特色。

法穆兰为Master Jumper设计了一个创新的双发条盒系统。（法穆兰提供）

跳字腕表早见于19世纪，但却是到了2009年才出现采用完整数字时间显示的机械腕表。Long Island Evolution Master Jumper更进一步，三个等距的窗口于表壳中央垂直排列，顶部显示小时，中间显示分钟，6时位置则是日期，呈现崭新的跳字显示。

分钟和日期窗口利用两个独立跳动的数字盘来显示十位数及个位数，小时窗口则以一个单独数字盘来显示1到12的时数。透过镂空设计的表桥，可从腕表正面欣赏五个数字盘及驱动它们运作的齿轮。

花了四年研发的Master Jumper，最大挑战在于为数字显示提供足够能量。要让小时及分钟同时跳动需要大量动能，尤其是小时跳动。此外，日期在午夜时会同时跳动，所需能量更多。

为提供足够能量，法穆兰设计了一个创新的双发条盒系统，由一个位于12时位置的主发条为小时盘及分钟盘提供动能，另一个位于6时位置的主发条则驱动机芯及日期显示的两个数字盘。

蓝宝石水晶表镜印上特别为这款腕表设计的Calibre FM3100机芯详情，说明技术特色，相当特别。

特大陀飞轮腕表

法穆兰是表坛首个研发多轴陀飞轮的品牌，也有创造最复杂腕表的纪录。Long Island新系列腕表中的另一款特大陀飞轮腕表Giga Tourbillon，再次展现法穆兰在陀飞轮研发方面的领军地位。

Long Island Evolution Giga Tourbillon的巨型陀飞轮框架，占据整个机芯一半以上的体积。（法穆兰提供）

Long Island Evolution Giga Tourbillon的巨型陀飞轮框架，占据整个机芯一半以上的体积，配以三点支撑的表桥，其形状呼应容纳四个主发条的发条盒表桥。这些主发条能提供四天动力储备，透过位于发条盒之间的指针显示尚余动力，特大陀飞轮则可以同时作为秒针盘。

Long Island Evolution Giga Tourbillon的四个主发条能提供四天动力储备。（法穆兰提供）

传承经典之作

第三款作品是配备手动上链FM1745机芯的三针腕表Long Island Evolution 7 Days Power Reserve。这款碗表采用全镂空设计，可透过蓝宝石水晶表镜观赏机芯运作，位于6点位置的小秒盘与上方的巨大主发条线条平衡，表背能透视齿轮传动系统及上链齿轮的一部分。

Long Island Evolution 7 Days Power Reserve碗表采用全镂空设计。（法穆兰提供）

其机芯振频达每小时1万8000次，有长达七天的动力储备，算是表坛的长寿军。

Long Island Evolution 7 Days Power Reserve有长达七天的动力储备。（法穆兰提供）

这三款Long Island Evolution腕表只在亚太区限定发售，分别限定生产300枚、100枚和八枚。