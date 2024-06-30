非凡瑰宝惊叹光阴故事

除了腕表、怀表、座钟之外，时间还能通过独特艺术装置呈现不同面貌。梵克雅宝融合千锤百炼的制表技术和珠宝造诣，让时间呈现出令人惊艳的别样面貌。跟随时间的指针，聆听璀璨瑰宝诉说光阴故事。

梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）在一个鲜为人知的领域匠心打造出绝世精品——Extraordinary Objects系列珍品及自动机械装置。该领域延伸自品牌制作时钟与装饰摆件的传统，专门制造具有报时功能的大型艺术装置。

秘境奇想

Apparition des Baies绿野秘境自动机械装置是在2024年“钟表与奇迹”展览中亮相的杰作，装置上的玫瑰金叶片合拢成华丽圆拱，装置启动时，绿穹徐徐绽放，如花苞吐蕊，藏于其中的白K金鸟儿展露眼前。动作完成后，镶钻鸟儿举翅攀枝停伫于装置中央，此时绿叶再次相叠成荫，环抱归鸟。

梵克雅宝工坊特别为这件臻品研发出崭新旋转系统，操控绿穹开合，装置由112块交叠的叶片组成，缔造出丰富细腻的层次感，装置启动后还会响起优美旋律。

曼妙仙舞

同样是今年杰作，Bouton d’Or流金仙子自动机械装置灵感源自世家的丰富传统，并向同名珠宝系列致敬。梵克雅宝创作于1930年代的“paillette”亮片图案恰似高定时装的刺绣闪片，绚丽细致的黄K金花束熠熠生辉。

在流金仙子自动机械装置启动时，仙子在盛开的花田上起舞，挥动plique-à-jour彩绘玻璃珐琅翅膀。（梵克雅宝提供）

在这件自动机械装置上，头戴钻石冠冕、身穿蓝彩玫瑰金羽衣的仙子在盛开的花田上起舞。仙子有玫瑰形切割的钻石脸庞，装置启动时挥动plique-à-jour彩绘玻璃珐琅翅膀，伴随足尖踏出曼妙舞步。

诗意星空

过去两年，梵克雅宝的一款Planétarium天象仪自动机械装置引起长久赞叹。

2014年，梵克雅宝着手研发以“天象仪”为灵感的腕表，随后发布了以极致复杂的机械勾勒出太阳系行星运行轨迹的男女装腕表。后于2022年和2023年发布Extraordinary Object系列Planétarium天象仪自动机械装置。

天象仪自动机械装置用不同宝石打造太阳系行星，且运转速度与星体实际周期相同。（梵克雅宝提供）

Planétarium天象仪自动机械装置外形宏伟，高50厘米，直径66.5厘米，装置内有以各种宝石打造的太阳及肉眼可观察的太阳系行星，包括水星、金星、地球及其卫星月球、火星、木星和土星，根据不同星体的实际时间运转，如水星环绕表盘一圈需时88天，金星需时224天，地球为365天，火星为687天，木星及土星分别为11.86年及29.5年，如同一出星际芭蕾舞。

作品装嵌为梵克雅宝特别研发的天象仪模块，以及由梵克雅宝与CompliTime团队合作研发的按钮启动仿真动偶，可自主启动展示行星绕日的景致。

蝶舞花间

Floraison du Nénuphar蝶隐水中花及Éveil du Cyclamen梦醒仙客来自动机械装置，是另外两款令人称奇的时间艺术。

蝶隐水中花自动机械装置由品牌与François Junod工坊合力研创，只需按钮启动仿真动偶，花蕾随即盛开。（梵克雅宝提供）

装置结合时计底座，各高约30厘米，由品牌与François Junod工坊合力研创，只需按钮启动仿真动偶，花蕾随即盛开，让曼舞花间的粉蝶映入眼帘。

Floraison du Nénuphar蝶隐水中花自动机械装置的底座，由两块红纹大理石及一块碗状蓝硅铜矿石组成，以手工雕琢成形。蝴蝶在振翅间扬起plique-à-jour彩绘玻璃珐琅图案，让穿透其中的光线折射出流光溢彩，身披三色蓝宝石的白K金小仙子现身底座，指引报时的旋转刻度环。

Éveil du Cyclamen梦醒仙客来自动机械装置灵感来自蝴蝶在花丛中飞舞的浪漫景象，完美展现蝴蝶翅膀的自然律动。装置启动时蝴蝶会飞回花朵中央，花瓣于此时徐徐闭合，将粉蝶环抱。

梦醒仙客来自动机械装置的自动上链机械机芯可提供8日动力储备，启动时特别编制的清脆声音由钟琴奏出。（梵克雅宝提供）

梵克雅宝的Extraordinary Objects系列珍品皆为博物馆级别的独特单品，每款作品价格平均一千万新元，大多数都已找到买家。