前卫创新 水滴怀表惊艳藏家

宇舶表与当代艺术家丹尼尔·阿尔轩携手合作，设计出一款能以三种样式穿戴的前卫创新怀表，水滴造型独特圆润，制表工艺精湛复杂，集工艺与艺术之大成，有望成为藏家极品。

宇舶表（Hublot）与当代艺术家丹尼尔·阿尔轩（Daniel Arsham）合作一款设计元素超强的怀表，焕新演绎经典怀表设计，将怀旧造型、创新材质及先锋制表技艺理想融合，造就一件时计艺术品。

滴水乾坤

宇舶表Arsham Droplet怀表灵感源于自然界中的天然流体形态，像一颗水珠，采用闪耀微珠喷砂钛金属和阿尔轩绿橡胶减震圈，以及蓝宝石材质制成，突破传统制表技艺的疆界，展现出别具一格的艺术美感。其尺寸为：长73.2毫米，宽52.6毫米，厚22.5毫米，符合人体工学原理的触感设计使其能与手掌理想贴合，佩戴舒适。

宇舶表Arsham Droplet怀表灵感源于自然界中的天然流体形态，像一颗水珠。（宇舶表提供）

钛金属镂空表壳采用“三明治”结构，有双密封系统，并配备有17个O型密封圈，以确保非凡出众的防水性能。另搭配两块工艺精湛的弧形水滴造型表镜，宛如精美蕾丝编织而成的水滴图案。侧面的减震圈则选用特制的阿尔轩绿橡胶打造而成，表面印有阿尔轩的花押字，还有品牌的经典设计元素六颗标志性H形螺丝，整体造型时尚前卫，颠覆了对怀表的惯常认知。

钛金属镂空表壳采用“三明治”结构，有双密封系统和出色的防水性能。（宇舶表提供）

宇舶表厂制表师也通过卓越制表技艺，使这款时计的防水深度可达30米，确保Arsham Droplet怀表在各种环境，包括水中，均能展现出色的耐用性与可靠性。

三款佩戴

怀表配备两条钛金属链条，每根链条均搭载宇舶表专利双“一键式”快速更换表带系统，且与表壳流畅衔接。怀表有三种佩戴方式，既可作为怀表置于裤袋之中，也可作为项链佩戴，还能在由钛金属与矿物玻璃材质打造的台座上成为精致摆件，凸显了宇舶表与阿尔轩致力于打造颠覆传统，创造变革性体验的共同追求。

怀表有三种佩戴方式，可置于裤袋，或佩于胸前当成项链，还能当成台钟。（宇舶表提供）

怀表内部搭载宇舶表标志性的表厂自制Meca-10机芯，无需经常上链即可持久运行，有长达10日的动力储备。

来自纽约的阿尔轩过去10年与众多知名品牌及不同行业杰出人士建立深厚的合作关系。对他而言，融合是至关重要的创作理念，其以往作品充分展现了他将艺术、设计与流行文化巧妙融合的才华与实力。

打破疆界

阿尔轩以将日常物品转化为“未来遗物”的独特风格著称。他擅长对现代文物及当代人物形象加以侵蚀与重塑，通常由沙子、透石膏和火山灰等地质材料制作而成，由此展现经侵蚀而成的外观，传递出个性化的美学态度。

阿尔轩以将日常物品转化为“未来遗物”的独特风格著称，擅长对现代文物及当代人物形象加以侵蚀与重塑。（宇舶表提供）

他的作品跨越美术、建筑、表演及电影领域，常从20世纪末的时间片段中汲取设计灵感，展现怀旧之情的韧性与力量。

此次与宇舶表合作，是阿尔轩艺术实践的另一延续，将宇舶表的精湛制表工艺与他的独特艺术视角超卓融合，打破传统制表技艺的疆界。

对于这次的合作，宇舶表首席执行官里卡多·瓜达鲁普（Ricardo Guadalupe）说：“宇舶表与阿尔轩携手合作，共同完成看似不可能的创举。Arsham Droplet怀表凸显了宇舶表在造型与功能上不断追求突破的精神，是一款集工艺与艺术之大成的开创性杰作，将品牌精湛的制表技艺与阿尔轩独特的艺术视角理想融合，无疑是一件令人赞叹的艺术品。”

宇舶表首席执行官里卡多·瓜达鲁普（右）认为，与阿尔轩（左）合作的Arsham Droplet怀表是集工艺与艺术之大成的开创性杰作。（宇舶表提供）

宇舶Arsham Droplet怀表以独特圆润的水滴造型与精湛复杂的制表工艺，缔造先锋之姿，打破怀表设计的传统观念，有望成为藏家极品，限量推出99枚，售价为$12万3500。