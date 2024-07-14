德国顶尖腕表　再现机芯实力

为庆祝标志性计时码表诞生25周年，朗格特别推出两款纪念腕表，德国顶尖制表工艺以不变的卓越应对万变的世界，限量发售牵动全球藏家。

朗格 (A.Lange & Söhne) 备受藏家尊崇，这个创始于1868年但在二战后几乎消失的德国制表商，在上世纪柏林围墙倒下后重生，以精湛工艺精准机芯俘获腕表藏家，成为屹立表坛的常青树。

Datograph严格来说不是朗格在外形上最出色的腕表，表盘设计有些保守，顶部较重，但机芯非常出色，因此即便过了25年，仍历久不衰。

蓝白设计衬托非凡工艺

1999年，Datograph大日历计时腕表凭借朗格全新研发的机芯和独特的表盘设计，开启短时测量复杂功能的新时代。为纪念这一先驱计时码表问世25周年，朗格推出18K白金款，搭配蓝色表盘，这是第一款采用白金表壳的Datograph，也是第一款采用蓝色表盘的常规生产型号。

朗格18K白金款Datograph Up/Down大日历计时动力储存指示腕表25年型号，搭配蓝色表盘。（朗格提供）

Up/Down动力储存指示和蓝钢指针是朗格表盘上的经典特色组合。德文“AUF”（完全上链）和“AB” （未上链）字样的动力储存指示，也是朗格的传统设计。

短时测量标杆之作

朗格在1999年推出搭载首款计时机芯的Datograph大日历计时腕表，标志着一个开创性理念的诞生。Datograph系列尽显朗格表厂挑战制表极限，另辟蹊径的决心。

Datograph大日历计时腕表的机芯为此后13款带有计时功能的创新机芯揭开序幕，包括Datograph大日历计时动力储存指示腕表搭载的L951.6型机芯，这款机芯由451个零件组成，经过二次组装，将导柱轮计时码表与飞返功能、精确跳分积分盘和经典的朗格大日历显示相结合，如今配备UP/DOWN动力储存指示功能，动力储备增至60小时。

Datograph大日历计时动力储存指示腕表搭载的L951.6型机芯，由451个零件组成。（朗格提供）

Datograph Up/Down周年纪念版是标准型号的表盘和表壳金属变体，经过相对温和的外观改造，出乎意料地引人注目。这是朗格第三款限量版Datograph，只生产125枚。

具备多项复杂功能

继发布Datograph Up/Down大日历计时腕表25年型号后， 朗格也推出一款将飞返计时、精确跳分积分盘、万年历、配备停秒装置的陀飞轮，以及夜光功能相结合的全新表款——Datograph大日历计时万年历陀飞轮“Lumen”腕表18K蜂蜜金款。

Datograph大日历计时万年历陀飞轮“Lumen”腕表18K蜂蜜金款，汇集多项复杂功能。（朗格提供）

2016年问世的Datograph大日历计时万年历陀飞轮腕表具有多项复杂功能。除了月相显示及可抵消重力对走时轮系影响的陀飞轮，还有可快速连续测量时间的飞返装置，只需按下一个按钮，即可同时完成掣停、重新开始和归零三个步骤。

跳分积分盘确保准确读取掣停时间，当中央计时秒针经过第60秒时，积分盘指针将瞬间推进一格。其万年历功能依据格里高利历法（公历）的规则运行，可辨识不同月份的天数，包括闰年差异，实现长期时间测量。

Datograph大日历计时万年历陀飞轮“Lumen”腕表18K蜂蜜金款，装载L952.4型机芯，由684个零件组成，有50小时动力储备。（朗格提供）

这款复杂腕表在研发上的最大挑战，在于确保不同复杂机械装置之间的协调配合，同时提供清晰易读的表盘设计。

41.5毫米的18K蜂蜜金款的另一特点是有半透明表盘和夜光涂层，在黑暗中也能清晰读取时间，周围环境越暗，夜光元素越醒目。时针和分针内嵌夜光材料，中央计时秒针则通体覆以夜光涂层。小秒盘、月份、星期和积分盘的指针在具夜光功能的副表盘上走动。外围表盘环同样覆以夜光材料，使得位于其上的分钟刻度和计速刻度也能够在黑暗中发光。

限量发售50枚的这款腕表，搭载经过革新的表厂自制L952.4型机芯，由684个零件组成，有50小时动力储备。