奥运纪念腕表　用时针镌刻辉煌

2024巴黎奥运会即将开赛。自1932年就成为奥运官方计时的欧米茄，在这段逾90年的合作中，不仅展现体育计时领域的卓越技术，也配合每届奥运会推出纪念表款，让奥运精神随指针刻入历史，成为奥运最值得收藏的纪念品之一。

欧米茄（Omega）1932年首次成为奥运会官方计时，当时欧米茄用了30枚计时码表为赛事计时，标志着现代体育计时的开端。其计时技术不断革新，逐渐从手动计时转向电子计时，最终发展到如今的光电眼和高精度传感器。

2000年以后的欧米茄奥运纪念表款相当多，包括冬季奥运会在内，几乎每一届都在奥运前一年就发布，到赛事正式举办时已足够组成奥运家族。

北京奥运纪念腕表 独一无二

2008年北京奥运会壮观的开幕和闭幕式，相信至今仍烙印在许多人脑海中。欧米茄为了当年盛事，共推出多达32款限量版腕表，当中最吸引藏家的是一套“北京2008专属8号珍藏”系列。

2008年北京奥运纪念表款相当多，其中一套有35枚腕表和怀表，装在一座“塔”中。（欧米茄提供）

基于“幸运数字8”的概念，这个独特系列由32款腕表中编号8的腕表，以及三款“奥运会双秒追针计时码表1932”怀表（这三款怀表的编号也为008，限量发行100只）组成。

35款腕表几乎涵盖所有欧米茄不同系列，非常壮观，被悉心放置在一个黑胡桃木制成的黑色宝塔形礼盒中，礼盒分设八个独立抽屉，层层相叠，优雅复古。

伦敦奥运纪念腕表 时尚经典

2012年伦敦奥运会，欧米茄推出三款五个型号奥运特别版海马系列腕表。

欧米茄海马系列Aqua Terra同轴计时码表“伦敦2012”

44毫米的Aqua Terra同轴计时码表“伦敦2012”有两个版本。一个采用双色抛光和拉丝表壳，由18克拉红金和不锈钢制成；另一个是精钢版，表背都印有“伦敦2012”奥运会会徽。

Aqua Terra同轴计时码表“伦敦2012”是当年纪念表款之一，蓝色表盘特别吸引人。（欧米茄提供）

欧米茄海马系列Aqua Terra同轴“伦敦2012”

这款腕表的时尚造型与欧米茄的8520同轴机芯相结合，在当年奥运会推出两款34毫米表款，一款为18克拉黄金和不锈钢双色版，另一款为不锈钢版，表背同样印有“伦敦2012”奥运会会徽。

欧米茄海马系列Aqua Terra同轴“伦敦2012”造型时尚，在当年奥运会推出两款34毫米表款。（欧米茄提供）

欧米茄海马系列1948同轴“伦敦 2012”限量版

首款欧米茄海马系列腕表于1948年推出，当时伦敦举办了一次奥运会。为纪念2012年奥运会，欧米茄2012年推出海马系列1948同轴“伦敦 2012”限量版，是欧米茄首款自动海马系列腕表的重新设计，搭载欧米茄2202机芯。

海马系列1948同轴“伦敦 2012”限量版，是欧米茄首款自动海马系列腕表的重新设计。（欧米茄提供）

里约奥运纪念腕表 阳光遇海浪

为新加坡增光的2016里约热内卢奥运会的纪念腕表也有三款，为海马系列和超霸系列，外观设计充满阳光海滩的活力。

海马系列300米潜水表“里约 2016”限量版

这款腕表从科帕卡巴纳人行道上的马赛克设计中汲取波浪图案为灵感，单向旋转潜水表圈由黑色抛光陶瓷制成，红、绿、黄和蓝漆面数字让这款腕表与众不同，代表里约的热情以及奥运五环的颜色。背面旋入式底盖上印有“Rio 2016”标志， 搭载欧米茄2500型机芯。

里约奥运会纪念表款，洋溢着这座海滨城市的阳光活力。 （欧米茄提供）

Seamaster Bullhead“里约 2016”限量版

这款表型像一头牛的腕表所搭配的蓝色皮革表带与里约2016标志相连，两侧有精致的缝线，颜色为黄色、绿色、红色和黑色，代表奥运五环。

这款造型独特的Seamaster Bullhead“里约 2016”限量版已成为藏家珍品。（欧米茄提供）

旋转内圈延续同一色彩主题，是奥运五环所象征的团结与和谐。腕表搭载欧米茄的同轴3113机芯，底盖上印有Rio 2016标志，由于外形稀罕，是奥运表款中极具收藏价值的一款。

超霸系列MARK II“里约2016”腕表

灵感源自1969年原版欧米茄超霸系列Mark II，是欧米茄系列中第一款让佩戴者在黑暗中也能看清测速刻度的腕表。副表盘分别饰有青铜环、18K黄金环和925银环，象征奥运冠军奖牌。腕表搭载欧米茄3330机芯，表背印有里约2016标志，限量生产2016枚。

2016里约奥运纪念表款，灵感源自1969年原版欧米茄超霸系列Mark II。（欧米茄提供）

东京奥运纪念腕表 五环色加冕

欧米茄为2020年东京奥运会推出的纪念表款也不少，除了多款限量版海马系列，还有一套值得关注的超霸专业月球表“东京 2020”限量版腕表。

超霸专业月球表“东京2020”限量版

欧米茄早在东京奥运会两年之前就开始倒数，推出一套五款灵感来自标志性奥运五环颜色的腕表。

欧米茄在2020东京奥运会举行两年前，推出一套五款灵感来自标志性奥运五环颜色的腕表。（欧米茄提供）

五款腕表中有三款为精钢表壳，两款为精钢和黄金混合材质，18K Sedna金和18K黄金。所有表圈均采用蓝色、黑色、绿色或红色阳极氧化铝测速圈抛光。

每只腕表的旋入式表背镌刻欧米茄标志、“限量版”字样和编号，并压印有2020年东京奥运会标志。为每只“东京 2020”限量版提供动力的是欧米茄1861机芯，也就是著名的“月球表”机芯。

巴黎奥运纪念腕表 精致典雅

今年是欧米茄第31次担任奥运会官方计时，早在去年就已有纪念表款亮相，另一计时码表纪念表款则在不久前推出。

海马系列300米潜水表“巴黎 2024”特别版

为向运动员奖牌致敬，这款欧米茄腕表采用精钢和18K Moonshine金打造，金质表圈采用激光结构浮雕潜水刻度。在6点钟位置的日期显示上，欧米茄巧妙地使用巴黎2024字体将数字刻成黑色，而中央秒针则带有小巧但清晰可见的巴黎2024徽章。

第一款亮相的巴黎奥运会纪念表款用精钢和18K Moonshine金打造。（欧米茄提供）

背面的纪念表背上镶嵌着一枚18K Moonshine金质徽章，上面刻有巴黎2024年会徽的独特元素，与此相得益彰的是印刻的“Paris 2024”字样和不锈钢标志性奥运五环，腕表还能搭配巴黎2024年NATO表带。

Speedmaster Chronoscope Paris 2024

最新推出的43毫米Speedmaster Chronoscope的表壳采用巴黎2024的金色、黑色和白色配色。在背面的压印徽章采用磨砂底座制作而成，饰有镜面抛光的巴黎2024标志，以及压印的“Paris 2024”字样和奥运五环。腕表搭载同轴至臻天文台机芯9908/9909。

今年巴黎奥运会的第二款欧米茄纪念表款，表壳采用巴黎2024的金、黑和白配色。（欧米茄提供）

欧米茄奥运纪念腕表历史巡礼

1956科尔蒂纳·丹佩佐（冬季）／墨尔本（夏季）奥运会

为1956年墨尔本奥运会打造的这款腕表不仅标志着欧米茄参与奥运会，也庆祝该品牌在此前一届赛事中因“为体育界做出杰出贡献”而获得奥运十字勋章。

1956年墨尔本奥运会腕表获得奥运十字勋章。（欧米茄提供）

1976年因斯布鲁克（冬季）／蒙特利尔（夏季）奥运会

上世纪70年代，新的先进液晶显示器组件为佩戴者提供显示精确数据的可能性。欧米茄因此特地打造一款专为1976年蒙特利尔奥运会设计的ChronoQuartz。

为1976年蒙特利尔奥运会设计的ChronoQuartz，反映当年的电子表狂潮。（欧米茄提供）

这款计时码表采用组合式双显示机芯，可将分段计时和圈速计时精确到1/100 秒，这在以往是前所未闻的。为确保易用性，工程师将功能分为左右两部分，利用尖端数字面板计时，同时将模拟时间显示分开。

1980年普莱西德湖（冬季）／莫斯科（夏季）奥运会

欧米茄当年推出一款镂空双秒追针计时码表，以怀表形式庆祝其参与官方体育计时50年。这款计时码表的灵感来自1930年生产的首款奥运会赛事计时器，两年后用于洛杉矶奥运会赛事计时。现代版腕表包含了启发其灵感的腕表的所有功能，如双秒追针功能。

1980年莫斯科奥运会纪念表款，灵感来自1930年生产的首款奥运会赛事计时器。（欧米茄提供）

1988年卡尔加里（冬季）／首尔（夏季）奥运会

这款腕表可使用非常精确的电子秒表执行赛事计时任务。该电子秒表结合分段计时和净计时的多圈记忆功能及累加器，通过将传统模拟计时表盘与两个小型数字显示屏相结合，实现连贯的数据呈现，不使用时，数字显示屏几乎隐藏在表盘的背景中。