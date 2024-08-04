新加坡版纪念腕表，更具收藏意义

从新加坡国庆版、新加坡景点版，到前卫创新的本土品牌版，跟新加坡挂钩的特别腕表，不仅限时限量，也具一定收藏意义。

不仅殿堂级的百达翡丽在2019年新加坡大展时，推出过为人津津乐道的六款限量新加坡版腕表，一些较大众化的品牌也曾推出新加坡版腕表。以“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”于80年代末90年代初在亚洲一炮而红的瑞士铁达时（Solvil et Titus），今年就推出几组新加坡国庆特别版腕表。

铁达时限量腕表献礼国庆

现代主义系列“航空枢纽”限量版石英计时码表

“航空枢纽”（Aviation Hub）腕表限量100枚，其深蓝色图案表盘，灵感来自星耀樟宜的圆顶外观，秒针上是一架向新加坡航空致敬的飞机。

“航空枢纽”腕表，表盘设计和颜色灵感来自星耀樟宜圆顶外观。（铁达时提供）

表盘左边9点钟位置的内表盘在12点钟位置印有新加坡狮头图案，表冠上有新月和星星。表背则是机场控制塔和星耀樟宜，以及“新加坡2024”和新月与五星标记。

Barista系列“大都会”新加坡限量版2024多功能昼夜石英皮革男女腕表

“大都会”（Metropolitan）限量版腕表的银白表盘，灵感来自滨海湾金沙的光影水舞秀《幻彩生辉》（Spectra）。

“大都会”男女腕表设计灵感来自滨海湾金沙光影水舞秀。（铁达时提供）

6点钟位置的昼夜指示器下方印有“SINGAPORE 1965”字样，表壳背面有滨海湾天际线和“新加坡2024”标志。

Aspira系列“花园城市”新加坡限量版2024多功能不锈钢女表

“花园城市”（Garden City）限量版女士腕表搭载多功能石英机芯，有100米防水性能，玫瑰金色不锈钢表壳饰有粉色玻璃表圈，表冠刻有新月和五星。6点钟位置的小表盘展示新加坡国花卓锦万黛兰，配有钻石时标和玫瑰金色时针与分针，并印有“SINGAPORE EDITION”字样。

“花园城市”腕表，表盘上有新加坡国花卓锦万黛兰。（铁达时提供）

表背为渐变粉色，饰有滨海湾花园擎天树图案，宛若四射光芒，并印有“SINGAPORE 2024”字样和新月与五星。

致敬新加坡花园城市的铁达时特别版腕表，饰有滨海湾花园擎天树图案。（铁达时提供）

诺时表贺星耀樟宜五周年

瑞士诺时表（Louis Erard）为庆祝星耀樟宜五周年，今年与建筑师暨制表师艾伦·萧伯斯坦（Alain Silberstein）合作，特别推出三款新加坡版腕表，由欧佳时（The Hour Glass）独家发售。

诺时表为庆祝星耀樟宜五周年，今年推出一组三款功能各异的特别版腕表。（诺时表提供）

第一款是基本的40毫米时分秒腕表，12点钟位置设有辅助小时表盘，搭载Sellita SW266-1机芯，有38小时动力储备。

第二款趣味十足，在6点钟位置设置小窗口，展示七种逗趣表情符号。面盘上是红色三角形时针、蓝色箭头状分针和黄色波浪秒针，表冠有萧伯斯坦的招牌红色烤漆面装饰。

第三款则是备有陀飞轮的复杂腕表，搭载陀飞轮调速机械手动上链机芯，表盘6点钟位置镂空，可看到陀飞轮运转，陀飞轮框架每60秒旋转一圈，有100小时动力储存。

本地藏家邀本土品牌制表

本地腕表大藏家陈汉忠为庆祝其创立的欧米茄腕表俱乐部（The Omega Watch Club）成立五周年，邀本地腕表品牌Azimuth Watch合作定制两款腕表。

Azimuth Watch是由龙仕炜于2003年创立的新加坡腕表品牌，以创新和前卫设计闻名。为欧米茄腕表俱乐部定制的腕表，第一款为41毫米精钢军用野战腕表，黑色表盘搭配军用箭头，副表盘配有秒针和动力储存指示器，搭载欧米茄同轴自动机芯，配备动力储存指示器，限量发售30枚。

为庆祝欧米茄腕表俱乐部创立五周年，本地腕表藏家陈汉忠邀本地腕表品牌Azimuth Watch定制两款腕表。（Azimuth Watch提供）

第二款腕表配有鲑鱼色扇形表盘，有时、分和中央扫秒功能，限量发售20枚。

冠蓝狮庆金沙店特别版

日本冠蓝狮（Grand Seiko）为庆祝该品牌滨海湾金沙店开业一周年，今年初推出金沙店限量版腕表SBGW315。

冠蓝狮庆金沙店开业一周年，本地版腕表设计灵感来自日本的天空雪山。（冠蓝狮提供）

这款腕表的设计灵感源自冠蓝狮产地岩手县的天空和雪山景色。腕表由手动上链机芯Caliber 9S64驱动，动力储备72小时。不锈钢表壳采用独特的Zaratsu抛光工艺。这款限量版腕表的额外箔片皮革表带，由京都皮具KYOTO Leather制作。

沛纳海回归爱雍·乌节特别版

沛纳海（Panerai）2020年为庆祝爱雍·乌节（ION Orchard）旗舰店重新开业，曾在该店推出限量100枚的特别版44毫米Luminor GMT（PAM01177）双时区腕表。

沛纳海为庆祝爱雍·乌节旗舰店重新开业，2020年推出限量特别版双时区腕表。（沛纳海提供）

这款腕表有抛光精钢表圈，配有缎面太阳纹装饰的深灰色三明治表盘。新加坡元素包括表冠护桥杠杆和表背均刻有“新加坡”字样，表带上有狮头标志。而代表新加坡国旗的红色出现在9点钟位置的小秒针、家乡时间指针和表冠上，红色也应用在第二条橡胶表带，是沛纳海首次使用这种颜色。

沛纳海本地版腕表的表背有狮头标志。（沛纳海提供）

腕表搭载Caliber P.9010/GMT自动上链机芯，配备双发条盒，有三天动力储备。