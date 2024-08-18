十二大珍品腕表　贺表行白金禧

先施表行今年欢庆白金禧年，庆祝其在高级钟表领域70年的历史。除设立“先施钟表实验室”举办各类钟表相关活动外，更与12个腕表品牌合作，推出限量版纪念腕表。

成立于1954年的先施表行（Sincere Fine Watches）大力推广独立制表，并在上世纪90年代将朗格（A. Lange & Söhne）、尊纳（F.P. Journe）和法穆兰（Franck Muller）等知名品牌引入亚太地区的过程中发挥关键作用。如今，其业务已扩展到亚洲各地，拥有20家店面，包括先施表行在泰国的全资子公司Pendulum Ltd经营的精品店。

高登控股（Cortina Holdings）2021年收购先施表行，两年内推出四家SHH（Sincere Haute Horlogerie）精品店，汇集20多个知名独立品牌，进一步巩固表坛地位。

十二大珍品贺大寿

为欢庆公司成立70周年，先施表行与12大腕表品牌合作，推出12款限量白金禧纪念腕表。

这些品牌除了主流的萧邦（Chopard）、真力时（Zenith）、法穆兰（Franck Muller）之外，还包括小众知名独立腕表品牌，如亨利慕时（H. Moser & Cie.）、罗伦斐（Laurent Ferrier）、朗·海涅（Lang & Heyne）、 法贝热（Fabergé）、莫里茨·格罗斯曼（Moritz Grossmann）、费迪南·贝尔图（Ferdinand Berthoud）、克里斯蒂安·范德克劳（Christiaan van der Klaauw）、Czapek & Cie，以及萧邦L.U.C。

目前已发布的合作白金禧纪念腕表有五款。

萧邦：灵动钻石七星旋舞

萧邦以限量30枚的Happy Sport The First Sincere Platinum Jubilee Edition腕表祝贺先施大寿。

Happy Sport系列于1993年首次亮相，该系列以精钢与钻石的独特组合凸显新潮风采，打破了使用贵金属打造钻石镶嵌时计的传统，将钻石巧妙融入精钢腕表。

萧邦为先施表行打造的Happy Sport腕表有红色表盘和七颗旋转钻石。（先施表行提供）

全新Happy Sport The First腕表在各方面都与1993年问世的原型表款相似，为先施表行打造的红色表盘上有七颗灵动钻石，在表盘的两层蓝宝石玻璃之间自由旋舞，表冠和表耳总计镶嵌五颗红色凸圆形切割宝石。这款腕表采用的“鹅卵石”表链由萧邦专有的Lucent Steel™精钢制成，含80%的再生材料。

腕表搭载09.01-C自动机芯，该机芯由148个零件组装而成，有自动上链功能和42小时动力储备。表背刻有“One of 30”字样，镜面饰有先施表行 （Sincere Fine Watches）70周年纪念标志。

亨利慕时：烟熏紫珐琅低调奢华

亨利慕时（H. Moser & Cie.）为先施表行打造的Pioneer Perpetual Calendar Concept MD Purple Enamel Sincere Platinum Jubilee Edition限量20枚。

以烟熏表盘闻名的亨利慕时以设计极简的万年历概念腕表作为先施表行贺礼。（先施表行提供）

这款42.8毫米万年历概念腕表采用18克拉红金打造，融合了匠心独运的传统工艺与前沿的现代设计元素，是Pioneer系列中第一枚采用迷人烟熏紫色调大明火珐琅表盘的作品。为实现标志性的亨利慕时烟熏效果，每个表盘都要在炉中经过10至12次重复烧制，才能呈现丰富的纹理和深邃的烟熏紫珐琅色调。

腕表设计极简，几乎去掉所有显示，只保留9点钟位置的加号和减号动力储存显示，6点钟位置的小秒针，以及隐藏在机芯侧面的闰年周期显示。表盘上有两个大窗口显示月份和日期，配有亨利慕时创新的“Flash Calendar”闪历功能，可在午夜即时更换日期。

腕表搭载HMC 808手工上链制造机芯，有至少七天的持久动力储备。

罗伦斐：深海绿玑波光粼粼

罗伦斐（Laurent Ferrier）为先施献上的是Grand Sport Tourbillon Sincere Platinum Jubilee Edition。

罗伦斐在2023年凭借搭载LF 619.01机芯的Grand Sport Tourbillon Pursuit在日内瓦钟表大奖赛（简称GPHG）上摘得最佳陀飞轮奖。这款限量仅12枚的44毫米腕表以华丽的红金表壳首次呈现这一高效动力系统，动力储备超过80小时。

罗伦斐以深海绿玑陀飞轮腕表庆贺先施表行70大寿。（先施表行提供）

易读性是罗伦斐设计的核心要素。腕表的Assegai矛式指针与水滴形时标，衬托出精致的蜗牛纹小秒盘。白金指针与时标经过钌（Ruthenium）处理，散发出独特而深邃的光泽。波光粼粼的深海绿玑（Guilloche）表盘也是在罗伦斐Grand Sport Tourbillon系列中首次出现。

朗·海涅：蓝白搭配相映成趣

在2022年新加坡先施概念精品店SHH开店仪式上，朗·海涅（Lang & Heyne）是推出首款SHH Edition的三表商之一。这一次朗·海涅与先施表行携手推出限量七枚的Friedrich III Remontoir Sincere Platinum Jubilee Edition腕表，再次展现两者经久不衰的合作关系。

朗·海涅纪念腕表有标志性的三层表盘设计。（先施表行提供）

这款腕表与2022年的SHH版本相似，在表盘之上选用相同的材质调和、色彩搭配以及精细的抛光工艺，并有标志性的三层表盘设计。

来自德国的朗·海涅以其精湛工艺和顶级材质闻名，这款腕表的表盘设计有别于常规实心银表盘，此版本的陶瓷表盘特别搭配喷砂处理的皇家蓝银质基板。独特的色彩与质感相互交融，磨砂高定蓝心与光滑白瓷的外环及秒表盘相映成趣，为腕表增添深度与个性，也为表盘增添视觉张力。

莫里茨·格罗斯曼：星光熠熠银河生辉

莫里茨·格罗斯曼（Moritz Grossmann）的HAMATIC Astral Sincere Platinum Jubilee Edition纪念腕表将诗意与独特机械精密融为一体，首次采用金石表盘，从不同角度看，金石表盘会展现微妙变化，点点星光在午夜蓝的背景和金蓝色调中勾勒出银河系画面。

莫里茨·格罗斯曼为先施设计的纪念腕表首次采用金石表盘。（先施表行提供）

金石是17世纪在威尼斯偶然发现的材质，通过加热掺入铜的玻璃制成，微小晶簇璀璨闪耀，点缀于材质之中，成为表盘的上佳材质选择。

限量10枚的这款腕表搭载能产生强大扭矩，有效驱动主发条弹簧的106.0型号机芯，除具备自动上链功能，还配置独立桥板的轭式手动上链装置，上满发条后可运行长达72小时。

先施钟表实验室 讲述腕表背后故事

配合70大寿，先施表行借鉴前先施钟表学院（Sincere Watch Academy）的成功经验，设立“先施钟表实验室”，为钟表爱好者提供关于制表艺术的各种资讯，包括关于各款先施白金禧纪念版腕表的信息。

先施表行总裁王家明强调在卖表的同时向消费者提供腕表知识的重要性。（先施表行提供）

先施表行总裁王家明说：“先施表行的本质不止于零售，我们也讲述每枚腕表背后的故事，为腕表爱好者提供腕表知识。”

实验室让公众有机会报名参加不同活动，从现在到11月将有至少三场大型活动。首先是由专业制表师指导参与者亲自动手完成机芯组装及表盘装饰的 “先施体验工作坊”（The Experiential Atelier）。

之后有一场与德国独立制表商莫里茨·格罗斯曼联办的第一场“炉边对话系列”（Fireside Chats），深入探讨各种表坛话题，如标志性腕表的演变和钟表最新行业趋势。

其他主题讲座还将探讨天文学、计时历史、标志性钟表设计和复杂钟表功能等领域。

先施表行区域总经理林慧莹要将先施钟表实验室发展成学习中心。（先施表行提供）

先施表行区域总经理林慧莹说：“我们希望将‘先施钟表实验室’发展成一个向公众开放的学习中心，让腕表藏家与志同道合者交流互动，一起深入探索非凡的制表艺术世界。”