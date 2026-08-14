显微镜下，小松郁清要把数根齿轮轴同时准确嵌入轮系夹板（train wheel bridge）。日前来到新加坡参与冠蓝狮（Grand Seiko）活动的他，现场示范组装9RB1机芯，而轮系夹板正是整场示范中唯一须要借助显微镜完成的步骤。

这也是小松郁清认为组装过程中，最考验经验和专注力的部分。他接受《联合早报》书面专访时说：“轮系夹板采用细腻内敛的喷砂处理，设计灵感来自日本信州山区严冬时寒霜覆盖的树林。由于经过精细处理的表面在使用镊子或其他工具时很容易留下刮痕，因此整个组装过程都必须格外小心。”

小松郁清来新参与冠蓝狮活动，现场示范组装9RB1机芯。（周国威摄）

来自日本长野县盐尻市信州时之匠工坊的资深制表师小松郁清，拥有超过40年的制表经验，长期从事腕表组装、调校与维修，一路见证了冠蓝狮Spring Drive系列的技术演进。

控制补偿偏差是精准关键

小松郁清说，自1999年推出手动上链7R机芯以来，Spring Drive系列经历多项技术改进。

他指出：“无论电子还是机械方面，研发能力都十分出色，从超低功耗驱动集成电路与封装集成电路，到齿轮和轴榫抛光、齿形优化，以及偏心式魔法杠杆（Offset Magic Lever）机构等。作为一名组装制表师，我一直以能组装这样的产品为荣。”

小松郁清当天组装的9RB1机芯，正是这段演进历程的最新成果之一。机芯使用Spring Drive U.F.A.（Ultra Fine Accuracy，意为“超精细精准”）技术，将腕表一年内的快慢误差缩减至正负20秒。

小松郁清解释，要把走时误差控制在一年正负20秒，必须处理极其细微的偏差。Spring Drive系列利用石英晶体以固定频率振荡的特性作为计时基准，但温度、湿度和重力等外在因素，都可能影响晶体的振荡频率；随着晶体老化，振荡频率也会出现轻微变化。

他说：“这些微小变化会逐渐累积，使精准度一点一点产生偏差。”如何控制和补偿这些偏差，也就成为实现一年正负20秒精准度的关键。

为此，9RB1机芯的石英振荡器会经历为期三个月的熟化处理，并与集成电路一同真空密封，以尽量降低温度、湿度、静电和光线等外在因素的影响。每枚石英振荡器还会在不同温度下进行频率测试，再将相关数据编入低功耗集成电路，以实现精准的温度补偿。

以认真和诚意组装腕表

要将这些复杂的工序完美落地，制表师的角色至关重要。但小松郁清强调，面对这样极致的精准度要求，制表不能只凭模糊的判断或直觉，关键在于精准、一致地执行规定的操作程序。

拥有40多年制表经验的小松郁清，一路见证了冠蓝狮Spring Drive系列的技术演进。（周国威摄）

如今，小松郁清也负责培养年轻制表师。在他看来，无论是Spring Drive系列、石英还是机械机芯，制表的基本功其实相通，包括爱护工具，遵循工作程序，迅速、细致地完成每一道工序。

不过，他希望传给下一代的并不只有技术。小松郁清认为，制表师也应保持身心健康，关心身边的同事，守时守规，能够独立思考和行动，为自己设定目标，并勇于尝试新事物。

其中最重要的，是始终想到最终购买和佩戴腕表的人，以认真和诚意组装每一枚腕表。

谈到Spring Drive系列的未来，小松郁清认为，U.F.A.技术并不是终点。“我希望未来能够开发出以发条驱动，更加纤薄，也更加精准的Spring Drive腕表。”

最小潜水表尽显海洋之美

蓝色Spring Drive U.F.A. Ushio 300潜水表，表盘灵感源自光线穿透深海的奇幻景象。（周国威摄）

小松郁清在新加坡活动现场组装的9RB1机芯，搭载于今年推出的Spring Drive U.F.A. Ushio 300潜水表，包括蓝色SLGB023和绿色SLGB025两款。“Ushio”在日语中意为“潮汐”，令人联想到环绕日本列岛的海域。

其中，蓝色渐变表盘捕捉光线射入深海的景象，绿色表盘则取材自近岸浅海的宁静之美。

得益于机芯的紧凑设计，两款腕表的表径仅40.8毫米，是冠蓝狮迄今尺寸最小的潜水表。表壳与表链均采用高强度钛金属打造，相较不锈钢重量轻约30%，防水深度达300米。

9R系列五款Spring Drive新作均搭载9RB2机芯，表盘灵感来自日本诹访湖、白桦林和阿寺溪谷等自然景观。（周国威摄）

除了今年推出的Ushio 300，当天活动也展出冠蓝狮9R系列的五款Spring Drive新作。

五款均搭载9RB2机芯，同样达到一年正负20秒的精准度，表盘设计从日本自然景色汲取灵感，包括诹访湖、白桦林和阿寺溪谷等，今年9月起上市。