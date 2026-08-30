两款来自不同品牌、风格迥异的腕表，巧妙借助材质与光线的互动，呈现出独特的视觉变化：一款随光而“变”，另一款以“透”取胜。

瑞士先锋腕表品牌雷达表（Rado）全新True Round真系列开芯限量版腕表，表盘在紫外线照射下会改变颜色。瑞士奢华制表品牌宇舶表（Hublot）全新Big Bang蓝宝石天蓝色腕表，则以蓝宝石材质打造，呈现天蓝色通透质感，让内部机械结构尽收眼底。

雷达表True Round真系列 紫外线照射表盘变色

雷达表True Round真系列开芯腕表，浅玫瑰色（左）表盘经紫外线照射后，变为充满活力的洋红色。（雷达表提供）

雷达表推出的True Round真系列开芯限量版腕表，其“变”来自光致变色表盘。未受紫外线照射时，浅玫瑰色阳光饰纹表盘与同色的一体成型高科技陶瓷表壳，以及同材质表链相呼应；经紫外线照射后，表盘则转为鲜明的洋红色。

呈现数字“8”造型的品牌标志性开芯表盘镂空设计，从另一个角度看，则呈现为无限符号“∞”，并展露出腕表跳动的机芯，以独特方式诠释流逝的时间与永恒的当下。

换个角度，数字“8”造型的镂空表盘呈现为无限符号“∞”，机芯运作随之映入眼帘。（雷达表提供）

数字“8”蕴含好运之意，这也是腕表限量发行888枚的原因之一。腕表钛金属底盖刻有“LIMITED EDITION, ONE OUT OF 888”字样。

这款腕表搭载品牌自主研发的R734型自动机械机芯，配备Nivachron™防磁游丝，动力储备最高可达80小时，并具备50米防水性能。

1450℃淬炼成就雷达表传奇陶瓷

作为雷达表的标志性材质，高科技陶瓷也体现了品牌作为“材质大师”的经验与地位。它兼具耐用、抗刮与轻盈的特性，触感顺滑，佩戴后很快便能贴近人体体温，仿佛成为身体的一部分。

经过大量研发，雷达表于1986年首次引入高科技陶瓷。这种材质的制造条件十分严苛。制造工序始于高纯度氧化锆矿物粉末，将粉末与特制塑性载体混合后，在约1000巴压力下注入精密模具。模具经加热，冷却，再以化学方式溶解除去塑性载体。

陶瓷胚体随后经摄氏1450度高温烧结。严格控制的烧结过程使粉末颗粒融合，使材质的密度与硬度远高于普通陶瓷。最终，材质的维氏硬度达1250，再经金刚石工具加工及打磨，方能装配成腕表。

宇舶表Big Bang蓝宝石腕表 机械结构一览无遗

宇舶表Big Bang蓝宝石天蓝色腕表，以蓝宝石材质打造通透表身，内部机芯清晰可见。（宇舶表提供）

同样玩转材质，素有“蓝宝石大师”美誉的宇舶表则以蓝宝石材质打造表壳，推出全新Big Bang蓝宝石天蓝色腕表。该品牌持续拓展这种超高硬度透明材质在制表领域的应用，从无色延伸至多种色彩，使蓝宝石的运用成为品牌标志性技艺之一。

新表采用44毫米全抛光蓝宝石表壳，搭配以H形钛金属螺丝固定的表圈及天蓝色结构化橡胶表带。透过蓝宝石表背，腕表内部机械结构一览无遗；哑光天蓝色镂空表盘与相匹配的机芯表桥，则进一步展现机芯构造。腕表限量发行100枚。

Big Bang蓝宝石天蓝色腕表采用蓝宝石表背，机芯采用全镂空架构。（宇舶表提供）

透明材质下，展示的是宇舶表自制HUB1201 Meca-10手动上链机芯。腕表以机芯为设计核心，将机械构造置于视觉中心。机芯由223个组件构成，以麦卡诺（Meccano）建构式机械积木玩具为灵感，采用全镂空架构，让机械运作的每一处细节清晰可见。

两个平行主发条盒可提供长达10日的动力储存。齿条齿轮啮合系统采用沿9点钟至3点钟轴线移动的滑动齿条，形成颇具辨识度的双动力储存显示布局。

表壳配备“一键式”快速更换表带系统，蓝宝石表镜经防眩处理，天蓝色结构化橡胶表带则以钛金属折叠表扣固定。腕表防水达50米。

这项机械结构与通透表壳相互呼应，使蓝宝石不只是构成腕表外观的材质，也成为观察机芯运作的窗口，进一步凸显腕表的通透视觉效果。