对不起？没用。2010年闹出侮辱犹太人事件后旋即被迪奥（Dior）炒鱿鱼的时装设计鬼才约翰·加利亚诺（John Galliano），事隔16年后的华丽回归梦碎。纽约大都会艺术博物馆（简称MET）原定2027年5月为他举办大型个人作品回顾展，但因过往辱犹反亚事件再度引发激烈争议与反弹，最终不得不取消。

当MET宣布将配合一年一度星光熠熠的MET Gala，为加利亚诺举办长达八个月的个展“John Galliano: Horizon”时，坊间已开始听到嘘声。在他之前，纽约大都会艺术博物馆服装学院只在1983年为圣罗兰（Yves Saint Laurent），以及2017年为Comme des Garcons创办人川久保玲两位传奇设计师办过个展。

加利亚诺为迪奥设计的最后一系列高定华服。（迪奥图片）

个展喊停顺序耐人寻味

哪壶不开提哪壶——加利亚诺个展开幕前的MET Gala不偏不倚与2027年5月3日的缅怀犹太屠杀受难者日（Yom HaShoah）撞个正着，自然更引起美国犹太族群声讨。美国市议会议长朱莉·梅宁（Julie Menin）甚至亲自致函博物馆馆长麦士·侯利恩（Max Hollein）、服装学院负责人安德鲁·博尔顿（Andrew Bolton）与博物馆理事安娜·温图尔（Anna Wintour），对此事表示“深切关注”。

个展最终喊停的顺序也蛮耐人寻味。本星期一（纽约时间8月31日），加利亚诺“识趣”地在社媒宣布退出：“经过深思熟虑，以及与大都会艺术博物馆等相关人士商量后，我在沉痛心情下决定这个展览不适合在这个时候举办。”他坦承，自己过去的言论严重伤害了犹太与亚裔社群，对此他将负起全责并深表歉意，不希望因他引起的争议让大都会艺术博物馆陷入两难。

2017年法国巴黎举行的“迪奥——梦之设计师”大型回顾展中，展示加利亚诺2007年春季的一件作品——他将日本浮世绘《神奈川冲浪里》搬上大白袍。（林方伟摄）

随后，温图尔马上“支持”加利亚诺的决定，发声明赞他急流勇退：“可见他的勇气与人格。”

加利亚诺“知难而退”，看似为温图尔和博物馆搭好了台阶，避开鞠躬道歉，挽回颜面。

美国八卦报“Page Six”报道，温图尔受雇的康泰纳仕（Condé Nast）集团内部一早就觉得这很不妥，其下属早在背后对她“缺乏共情”窃窃私语，但却担心饭碗不保而不敢当面提醒或挑战她。

安娜·温图尔原想帮加利亚诺华丽回归，但受辱犹太族群仍未原谅他，时尚女魔头也变不出戏法。（法新社）

温图尔曾长期担任美国版《时尚》（Vogue）杂志主编及康泰纳仕全球首席内容官，自1995年便担任MET Gala兼展览联合主席，其影响力及威严让她有“时尚女魔头”之称。温图尔显然爱惜加利亚诺的才华，在辱犹争议16年后大着胆试探水温，看看能否为她的爱将扳回一城。在宣布展览的文告上，她试图为他缓颊：“他是一位伟大的设计师，他的事业不该被一件事——一件一辈子都将尾随他的事件——而定义。此次展览也不会闪躲他黑暗的过去。这事件已塑造他的后半生。展览也会将它融入他整个事业的弧度。”

踢到铁板后，温图尔与团队唯有摸摸鼻子为明年春季时装大展另寻题材。

加利亚诺的事业还能起死回生吗？加利亚诺纪录片“High & Low - John Galliano”剧照。（取自Mubi）

加利亚诺辱犹反亚沉沦时间线：

2010年8月

加利亚诺在巴黎酒吧酒后闹事，语言侮辱一对犹太夫妇。在另一段被上传到互联网的录像中，加利亚诺在一家咖啡馆对两名妇人高喊“我爱希特勒”，并叫嚣另一名顾客的祖先、父母“早该被毒气毒死”。

2011年2月

他在巴黎一家餐馆辱骂犹太裔策展人布洛赫（Geraldine Bloch），并辱骂她的南亚裔朋友：“该死的亚洲杂种，我要杀了你。”

2011年3月

事件发生不久，迪奥旋即解雇这位合作了近15年的创意总监。迪奥香水代言人，女星娜塔莉·波特曼（Natalie Portman）亦马上发文谴责，与他切割。

2011年9月

加利亚诺因种族仇视罪名被罚款6000欧元（约8800新元），前提是他在未来五年内在法国不得犯下任何罪行。

加利亚诺在庭上自辩他因父亲与左右手史提芬·罗宾逊（Steven Robinson）过世，加上工作压力而服用安眠药、镇定剂与酒精成瘾，不记得他所说的话。他也表示自己在接受治疗。

2015年1月

沉寂了超过三年，意大利集团OTB聘请加利亚诺担任Maison Margiela的创意总监，在伦敦举行小型高定服装秀，仅有100人出席。他担任创总10年后卸任，在这期间维持低调。

加利亚诺后来加入Maison Margiela担任10年创意总监。（Maison Margiela图片）

2024年

加利亚诺在纪录片“High & Low— John Galliano”声称自己所犯的错“极其恶心、恶劣，糟透了。”

2026年9月

加利亚诺与Zara签下两年合作协议设计服饰，预计今年9月推出。