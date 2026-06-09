那是休闲潜水日渐风靡的年代。1950至1960年代，潜水逐渐从专业活动走入日常生活，成为个人探索与休闲生活的一部分，“轻装潜水表”（skin diver）也应运而生。诞生于这一黄金时代的宝珀（Blancpain）五十噚深潜器Bathyscaphe腕表，于1956年推出，正体现了轻装潜水表兼顾潜水功能与日常佩戴的设计理念。

今年，该表款迎来问世70周年。为庆祝这一里程碑，品牌复刻1968年标志性作品，推出周年新作，限量300枚。

经典比例复古风华

宝珀以1968年标志性作品为复刻蓝本，重现其均衡比例、实用功能与内敛优雅。（宝珀提供）

均衡的尺寸比例、实用的功能，以及内敛低调的优雅气质，构成该系列的核心特质，也成为宝珀选择复刻1968年表款的原因。在尽可能忠于原作的基础上，宝珀以当代制表标准重新诠释这款周年纪念腕表。

新作延续原作37.40毫米表径与精钢材质，并针对所搭载的机芯重新设计表壳，在理想比例与人体工学之间取得巧妙平衡。

纤薄的表壳中层呈现协调的直径厚度比，佩于腕间更显轮廓和谐；抛光处理、弧形表面与精心塑形的表耳，共同勾勒精致细腻的外观。精钢表圈配备饰有漆质数字刻度的陶瓷嵌件，兼顾耐用性与易读性。

整体设计延续原作的美学风格，包括20世纪中叶风格的宝珀品牌标识，以及棒形指针与时标。其中，指针和时标均覆以复古色调Super-LumiNova超级荧光涂层，再现昔日夜光材料的温润色泽。

手工缝制的巧克力色小牛皮表带则延续复古格调，并将在佩戴过程中逐渐留下自然的岁月痕迹。

当代芯艺一览无余

周年新作正面（左）延续1968年原作复古美学；背面（右）采用蓝宝石玻璃表背，1150机芯与镂空18K金质摆陀清晰可见。（宝珀提供）

复古外观之下，周年新作展现的是宝珀的当代制表技艺。这款全新限量腕表搭载品牌自主设计及生产的1150机芯，兼顾可靠性、精准度与卓越的自主运行能力，动力储存长达100小时，防水性能达300米（30巴）。

其硅质游丝具备抗磁性能，有助于维持机芯运行的稳定性与长期表现。透过蓝宝石玻璃表背，机芯细致的高级制表打磨清晰可见。其镂空18K金质摆陀的设计，灵感源自初代Fifty Fathoms五十噚腕表，进一步展现机械结构之美。

此外，1968年原型采用密闭式表背，新作则让机芯进入视野，成为佩戴与观赏体验的一部分，同时呼应表款适合日常佩戴的设计基因。此举既延续腕表与历史的联系，也让佩戴者得以近距离欣赏机芯之美。

由专业而生向日常而行

回望这一黄金时代，轻装潜水表不再只是纯粹的技术工具，更映照出人与水下世界之间日益亲密的联系。这种联系源于休闲与乐趣，折射出人们对这一新兴生活方式的日益着迷。

紧凑的比例、简洁的线条与精致的美感，使这类腕表在保留必要潜水功能之余，呈现出低调内敛、适合日常佩戴的特质。

秉承兼顾潜水功能与日常佩戴需求的理念，时任宝珀首席执行官、Fifty Fathoms五十噚腕表之父让-雅克·费希特（Jean-Jacques Fiechter）于1956年推出深潜器腕表。

如果说1953年推出的Fifty Fathoms五十噚腕表，是为军事部队、专业潜水员与水下专家打造的专业潜水仪表，那么深潜器腕表则是这一传统面向日常佩戴的延伸，在更亲民的尺寸下保留潜水腕表的核心性能。

两者的尺寸比例尤为不同：初代五十噚腕表直径略逾41毫米，首款深潜器腕表则采用较紧凑的35毫米表壳，以更纤薄内敛的轮廓呈现民用风格，同时保留专业潜水表的可靠性。

“深潜器（Bathyscaphe）”这一名称早在1953年便由费希特注册，其灵感源自瑞士科学家奥古斯特·皮卡德（Auguste Piccard）于1940年代构想的深海探险潜水器。这一潜水器专为探索深海设计，成为人类探索水下世界的重要里程碑，也与费希特对潜水和探险的热忱相呼应。