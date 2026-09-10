瑞士高级制表品牌爱彼（Audemars Piguet）于新加坡国家博物馆The Gallery Theatre举行沉浸式展览“爱彼：时间之观”（Audemars Piguet: Perspectives on Time）。

展览设有四个主题展厅，分别聚焦爱彼的制表历程、天文复杂功能、镂空工艺与报时技术。访客除了可近距离欣赏镂空机芯，观看日历机制运作演示外，还可现场聆听报时时计的鸣响。

这次展览汇集多枚爱彼博物馆珍藏，其中数枚展品更是首次在瑞士境外展出。重点展品包括具备19项复杂功能的1921年“Grosse Pièce”怀表，1972年面世的首枚皇家橡树（Royal Oak）腕表等。

展览于9月10日至13日，每日上午10时30分至傍晚6时免费对公众开放。每场参观时段为30分钟，公众可直接到场，入场视当天名额而定。

▲爱彼：时间之观展览

9月10日至13日，上午10时30分至傍晚6时

地点：新加坡国家博物馆，The Gallery Theatre（93 Stamford Rd S178897）