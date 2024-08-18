从冰晶折射出的幻日，到透明表盘下层层显露的机械结构，再到按下按钮后随即运转的计时机制，三家瑞士独立制表品牌Krayon、Czapek & Cie（以下简称Czapek）和路易·莫奈（Louis Moinet）近期新作，不约而同地融入蓝色元素，分别从自然景象、材质工艺与机械动态出发，呈现三种截然不同的腕间风貌。

浮冰映水钻石生辉

格陵兰岛（Greenland）的冰、海与天空之间，阳光穿过悬浮的六角冰晶，在太阳两侧折射出明亮影像，形成幻日（parhelion）这一罕见大气现象。

Krayon推出的Parhelion腕表，正是从这场光线、地貌与折射的相遇中汲取灵感。通过纯白至深蓝渐变的蓝宝石，呼应冰、海与天空交融而成的色彩层次，将幻日意象与昼夜更迭浓缩于腕间。

除了镶嵌于表圈、中层表壳、表耳与针扣上的159颗长方形阶梯式切割宝石，Krayon还专为这款腕表研发Krayon Cut这一独特的宝石切割方式，其设计呼应品牌标志的Y形几何轮廓，以水平台面与斜切造型为特点。

品牌专为Parhelion腕表研发Krayon Cut切割工艺，独特Y形轮廓呼应品牌标志。（Krayon提供）

表圈12点钟位置的白色蓝宝石采用Krayon Cut切割，象征正午盛日，呼应幻日中太阳与两侧折射影像并现的景象。

表盘上的11枚白钻时标依照Krayon Cut轮廓切割，以隐形镶嵌方式固定，令每颗白钻仿佛悬浮于表盘之上，轻盈如水面浮冰。表盘中央的珍珠母贝则泛起柔和虹彩，色泽随光线与观赏角度变幻，宛如格陵兰沿岸海面，冰山在流动的倒影间缓缓漂移。

这款腕表采用42毫米表壳，以高钯含量金合金制成。材质天然呈白色，无须镀铑，完整保留其原生色泽与光泽。

腕表搭载Krayon C030型机芯，驱动Anywhere复杂功能，可准确计算地球上任一指定地点的日出与日落时间。

气相沉积微妙渐变

Promenade Transparencies Aqua Blue腕表，透过烟熏渐变蓝宝石水晶表盘，尽展SXH7型全镂空机芯之美。（Czapek & Cie提供）

如果说Krayon是用宝石折射出极地的天光，那么Czapek则是透过材质的纯粹，邀请目光直击机械律动。

该品牌延续两年前首款Promenade Transparencies Viridian Green的通透表盘概念，以蓝宝石水晶取代金属制成表盘，让机芯架构一览无遗。这次则改变色调，重新演绎蓝宝石水晶的着色方式与时标设计。

这款38毫米腕表以烟熏渐变蓝宝石水晶表盘为核心设计，从中央的通透效果逐渐过渡至外缘深蓝，让自产SXH7型全镂空机芯的完整结构从正面至背面尽收眼底。

值得一提的是，这种渐变效果并非通过颜料染成，而是由金属化镀层实现。这种气相沉积工艺在蓝宝石底面施加直径约8微米的金属化微观点阵，通过点阵密度变化，形成由中央通透至外缘深蓝的效果，在赋予表盘视觉层次的同时，保留该系列引以为傲的光学清晰度与机械通透性。

表盘之下，是品牌自制SXH7自动上链机芯，动力储存为60小时。作为SXH5机芯的全镂空进化版本，SXH7机芯经过重新设计，让腕表正面与透明底盖两侧均可完整欣赏机械结构。

计时码表跃然表盘

路易·莫奈MEMORIS Diamonds腕表，有5级钛金属（左）和18K红金两个版本，各限量12枚。（路易·莫奈提供）

路易·莫奈MEMORIS Diamonds腕表则将计时码表的完整机制展露于表盘上，让佩戴者在每次启动、停止或归零时，都能欣赏机制内部的精细变化。

新作推出18K红金与5级钛金属两种版本，各限量12枚，均采用46毫米表壳。表圈镶嵌60颗钻石，白色漆面表盘闪烁生辉，以12颗蓝宝石点缀时标。蓝色元素贯穿内圈、主夹板、计时桥板上的两枚蓝钢螺丝及表带。

腕表搭载LM79自动上链机芯，由311个零件组成，具时、分、秒与计时功能，振频为4赫兹，动力储存48小时，防水50米。

按下2点钟位置饰有巴黎钉纹的单按钮后，杠杆、离合系统、锤、导柱轮、弹簧与齿轮随即协调运转，在表盘上展开一场精心编排的机械盛景。