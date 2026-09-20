1993年，精钢与钻石的结合，打破当时传统制表规范。这一大胆、近乎挑衅的创举，正是萧邦（Chopard）联合总裁兼艺术总监卡罗琳·舍费尔（Caroline Scheufele）创作Happy Sport腕表时，对传统制表理念的一次颠覆。

这款由女性设计，为女性而作的腕表，在当时留下深远影响。时至今日仍体现出一种自由奔放、随性自然，又极具现代气息的精神。

承袭这份跨越三十多年的设计理念，萧邦为Happy Sport The First系列带来全新表款。新作重新诠释1993年原型腕表的设计初衷，同时延续品牌标志性的灵动钻石设计。

自由无羁的钻石更快乐

萧邦联合总裁兼艺术总监卡罗琳·舍费尔手上戴着她在1993年创作的Happy Sport腕表。（萧邦提供）

要理解萧邦灵动美学的源头，得回到1976年的德国黑森林。一处瀑布从林间飞泻而下，阳光穿透浓密雾霭，洒落在腾跃的水雾上，闪烁出灵动光芒。这一景象启发萧邦工坊打破传统镶嵌方式，让钻石摆脱固定镶座，在Happy Diamonds腕表内无拘无束地飞旋起舞。

这意味着钻石不再只是固定于表盘上的装饰，而是随着佩戴者的一举一动滑动、旋转，腕间流转的光芒与身体律动彼此呼应。卡罗琳的母亲卡琳·舍费尔（Karin Scheufele）看到首件原作时，感叹道：“自由无羁的钻石更快乐”，这句话后来也成为Happy Diamonds延续至今的核心设计理念。

1993年，萧邦表厂进一步升华这一大胆的设计构想，Happy Sport腕表由此诞生。这一次，灵动钻石不再环绕表盘，而是来到表盘上方滑行起舞，成为时间流转的一部分。

卵石表链柔韧灵活舒适贴腕

萧邦Happy Sport The First 33毫米腕表，七颗钻石在表盘内自由滑动，随腕间动作灵动旋舞。（萧邦提供）

从1993年诞生，到如今重新演绎原作，卡罗琳说：“我在1993年创作出Happy Sport腕表时，这是一次大胆，甚至近乎挑衅的尝试。将精钢与钻石结合，打破了当时的一切常规。但我想要的是一款能陪伴我度过一天中每个时刻的腕表：既有运动气息，也不失女性魅力与欢愉氛围，无论搭配牛仔裤还是小礼服，都能轻松佩戴。今天，能以一款低调、清新而富有当代感的新作，将这项原创设计重新带回大家眼前，我感到非常兴奋。”

新作有26毫米与33毫米两种表径，兼顾精致外观与舒适佩戴感。腕表以圆润轮廓、和谐比例与流畅线条，带来宛如第二层肌肤般的贴腕感；标志性灵动钻石，一如既往地自在旋舞，绽放欢愉光芒。

新作的一大亮点，是系列经典的卵石形链饰表带。这一由卡罗琳首创的设计，灵感源自经海浪反复冲刷，由岁月打磨而成的卵石，并将其圆润有机的轮廓化为柔韧灵活的链节。

Happy Sport The First腕表卵石形链饰表带，灵感源自经海浪反复冲刷、岁月细细雕琢而成的海边卵石。（萧邦提供）

表链此次经过全面重新设计，并由萧邦表厂自主生产；链节比例因应两种表径重新调整，使表链更显柔顺，贴合手腕，在均衡美感与佩戴舒适度之间取得巧妙平衡。

表盘设计低调雅致，质感与色调微妙交织：银色细腻粒纹质感表盘，搭配午夜蓝罗马数字时标与精准分钟轨刻度圈；剑形蓝钢指针掠过表面，在确保清晰读时的同时增添一抹复古韵味。

在两片双面防眩光蓝宝石水晶之间游走的Happy Diamonds灵动钻石，随腕间每一次动作流转，于光影交错间绽放璀璨光芒。26毫米表款配备五颗灵动钻石，33毫米表款配备七颗灵动钻石。

采用回收钢材更具未来考量

1993年，Happy Sport腕表将精钢与钻石破格结合，颠覆当时的制表传统。三十多年后，这一经典组合在Happy Sport The First系列中迎来当代演绎。

新作采用萧邦独家研发的Lucent Steel精钢，其中80%为回收钢材。在延续原作运动气息之余，也为经典设计加入面向未来的材质考量。

系列另推出Lucent Steel精钢与符合伦理道德标准的18K黄金（ethical yellow gold）相结合的双色款，以及全18K黄金款式。冷冽精钢、温润黄金与灵动钻石相互映衬，为腕表带来不同面貌，也让这个昔日打破常规的设计，以更契合当代价值的方式继续前行。