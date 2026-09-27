1932年，年仅17岁，仍在瑞士汝山谷制表学校就读的阿尔伯·古斯塔夫·皮盖（Albert-Gustave Piguet），便完成一枚搭载两个大型双金属分体式摆轮的怀表，并通过差速器，取两者走时速率的平均值，以提高走时精度。

皮盖后来最为人熟知的，是他在瑞士机芯制造商拉马尼亚（Lemania）任职期间取得的成就，以及他对传奇2310机芯的贡献。然而，他在17岁时完成的怀表同样极为罕见，1932年至1934年间仅知制作六枚，既承袭汝山谷的制表传统，也体现了这位年轻制表师对精准计时的探索与创新。

新加坡钟表媒体人许炜（右）与资深钟表设计师纪尧姆·泰图共同创立瑞士新晋独立制表品牌Legare，并推出首作Chapter 1腕表。（Legare提供）

“如果这一构想继续发展，会如何？如果年轻的皮盖所探索的双摆轮概念，成为另一段截然不同的制表历程的基础，又会如何？”近一个世纪后，这些问题成为Legare首个章节的起点，并由此催生出品牌首款腕表Chapter 1 AGP Inverted（以下简称Chapter 1）。

这个由新加坡钟表媒体人许炜（Wei Koh）与资深钟表设计师纪尧姆·泰图（Guillaume Tetu）携手创立的瑞士新晋独立制表品牌，日前在乌节路高岛屋先施表行（Sincere Fine Watches）举行媒体预览会，正式揭开首款腕表Chapter 1的面纱。

Chapter 1 AGP Inverted在瑞士制造，由纳沙泰尔周边约100公里范围内的专业伙伴协作打造。（叶振忠摄）

创造当代作品致敬过去

许炜以品牌联合创办人的身份接受《联合早报》专访，谈及为何在入行25年后，决定自创品牌时说：“随着年龄增长，你会发现，自己或许有一些想表达的东西。过去25年，尤其是近几年，我越来越觉得，自己对于制表有些话想说。”

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他解释，创立Legare并非为了凸显个人色彩，而是希望从瑞士制表史中找回逐渐被遗忘的瑰宝，重新讲述鲜为人知的故事，以当代腕表赋予它们新生命。

拥有25年钟表记者经验，同时也是“Revolution”与“The Rake”杂志创办人的许炜，入行多年后发现，自己最着迷的始终是制表历史。“我开始想：能不能从历史学家或考古学家的角度创立一个品牌？Legare的构想就是这样产生的。”

不过他强调，该品牌要做的并非复刻过去，而是通过创造当代作品来致敬过去：“我们希望自己的贡献在于提醒制表界，制表并不只有21世纪，而是从15世纪至今，一个充满辉煌的连续故事。”

全新演绎倒置机芯

Chapter 1腕表有Darth（右）和Elegant（中）两个版本，灵感来自阿尔伯·古斯塔夫·皮盖早年打造的双摆轮怀表（左）。（Legare提供）

作为Legare对皮盖1932年双摆轮怀表的当代诠释，Chapter 1采用直径37.5毫米、厚9.95毫米的五级钛金属表壳。机芯采用倒置布局，把两组调速机构移至腕表正面；两个独立摆轮各以每小时2万1600次的振频摆动，再由差速器持续取两者走时速率的平均值，然后将结果传递至指针。

许炜强调，所谓“倒置”并非把现成机芯简单翻面：“虽然这枚腕表名为‘Inverted’，但制表团队并不是直接把机芯翻转过来，而是从头构建一枚全新机芯。”

为了让整体结构更紧凑，机芯采用常见于陀飞轮结构的侧向倾斜杠杆式擒纵机构。

阶梯式表圈、立体侧壁与棱角分明的表耳，将建筑美学与当代制表工艺巧妙融于一体。（Legare提供）

表壳造型则汲取1930年代至1940年代的建筑美学，同时融入当代结构与修饰工艺。阶梯式表圈、立体侧壁与棱角分明的表耳，勾勒出鲜明轮廓；细腻的内凹倒角，则彰显精湛工艺。

腕表有Elegant与Darth两个版本。Elegant版本采用未经处理、没有镀层的德国银机芯，随岁月流逝和紫外线照射，色泽会逐渐转为温暖的金色。许炜说：“佩戴得越久，腕表也会不断演变，让人与它建立起非常个人化的关系。”Darth版本采用黑铑镀层黄铜机芯，呈现深邃的单色调。

寻好表如觅松露

Legare Chapter 1 腕表在乌节路高岛屋先施表行举行的媒体预览会上亮相。（叶振忠摄）

Chapter 1两款腕表各限量25枚，每枚售价14万6100新元，目前均已售罄。许炜认为，这一销售成绩离不开零售伙伴的支持。目前，Legare通过全球五家区域零售伙伴独家发售Chapter 1，先施表行便是其中之一。

许炜认为，对新晋独立品牌而言，零售商不只是销售腕表，凭借对当地市场的了解，以及与收藏家建立的网络，他们能准确传达品牌背后的技术与历史故事。

谈到为何选择先施，许炜以意大利一种擅长寻找松露的犬种作比喻，幽默地说：“先施团队就有这种寻找松露的本领。他们总能比其他人更早发现制表界最出色的作品。”

此外，许炜在钟表界多年，双方并不陌生，多年来所累积的信任，也促成了这次合作。“他们相信Legare会把腕表做好，也相信我们会兑现承诺。他们给予我们极大的信任，我真的非常感谢。”