一年一度的F1新加坡夜间大奖赛将在10月9日至11日举行，届时数万名海内外赛车迷将聚集狮城，飙车声响彻云霄，滨海湾的夜晚再次被点燃。近年，越来越多生活时尚品牌向F1靠拢，联名推出许多意想不到的产品，连意大利面、零食，居然也可以很F1！一起来看看，各品牌把对F1如痴如狂的爱，“玩”出了什么新高度。

F1轮胎造型意面惟妙惟肖

Barilla推出F1轮胎造型意大利面，细节设计精巧，让人不忍下口。（Barilla图片）

F1狂烧，饮食也疯魔。意大利面品牌Barilla看准商机，推出限量F1造型意面，不是明晃晃的跑车造型，而是迷你车轮形状意面。轮胎细节设计精巧，惟妙惟肖，让人舍不得一口就把它们吃掉。记者给手巧读者出个主意：不如将它们串起来，为家人和孩子做成项链或手链，F1结束后，玩够了才烹煮成番茄肉酱面让轮胎跑入腹中。

▲售价：约$3.90

售于：NTUC Fairprice

巧克力F1赛车好吃有型

F1赛车造型Kit Kat巧克力，握在手里相当有气势。（Nestle图片）

英国Kit Kat巧克力配合2025/26年赛季推出赛车造型Kit Kat限量款，有迷你款和长款两种，后者打开包装最令人惊喜，握在手里也最有气势，当然也小贵一些，更舍不得一口气把它吃掉！

▲售价：$10.50（迷你款五包装）；$5.50（长型装）

售于：Shopee.sg

南洋纹样印上F1车队T恤

adidas采用峇迪经典卡蕹纹设计奥迪Revolut T恤，散发浓浓南洋风。（Adidas图片）

奥迪收购索伯车队后，今年以奥迪Revolut F1车队（Audi Revolut F1 Team）名义登场，由adidas设计推出联名时尚运动服。adidas用峇迪经典卡蕹纹（kawung）设计奥迪Revolut T恤，洋溢浓浓热带南洋风情。卡蕹纹由四个椭圆形环绕排列而成，状似富贵铜钱与棕榈果实，也有人说象征莲花绽开。卡蕹纹曾是印度尼西亚皇室专用纹样，如今走入大众生活。adidas用它为奥迪车队设计联名T恤，展现出一种王者降临的时尚感。此外，也有同款懒人拖鞋可配搭。

adidas卡蕹纹奥迪Revolut F1车队拖鞋，搭配同款T恤，从上潮到下。（adidas图片）

▲售价：$50（T恤），$69（拖鞋）

售于：jdsports.com.sg

米奇公仔穿上F1工作服

Miniso F1主题毛绒公仔，让人爱不释手。（Miniso图片）

迪士尼与Miniso合作，在Orchard Central开快闪店，推出米奇F1胶囊系列，有娃娃、布袋、生活用品和小物件，件件都让人爱不释手。此次有个米奇造型的毛孩娃娃挂饰登场，身着红色赛场工作服，露在红鸭舌帽外的耳朵也跟米奇闹双胞。米奇毛绒公仔则穿上赛车服，另外还有坐在毛绒赛车的米奇公仔。轮胎和头盔造型钥匙圈也让人蠢蠢欲动。快闪店运营至10月11日。

Miniso与迪士尼推出联名F1主题产品。（Miniso图片）

▲售价不一

售于：Orchard Central 1楼活动广场（181 Orchard Rd S238896）

T恤掀回忆杀增回头率

Puma 80年代风Speedcat T恤，复古又酷炫。（Puma图片）

最近社媒流行玩时光倒流回到1980年代照片改造风。F1若跑得快，快到时光倒流，是否也回得到40年前？Puma Speedcat推出黑色F1 T恤，图案重现1980年代电影海报、唱片封套的流行风格，复古又酷炫，穿去看F1回头率倍增。

▲售价：$45

售于：jdsports.com.sg