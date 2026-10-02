10月2日是世界峇迪日。早在17年前，2009年10月2日，联合国教科文组织（UNESCO）便将蜡染峇迪正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。为纪念这具有历史意义的时刻，印度尼西亚政府将每年的10月2日定为“国家蜡染日”，而世界各地有穿峇迪或制造峇迪传统的国家也在同日庆祝。

新加坡今年也于世界峇迪日之周在马来文化浓郁的甘榜格南（Kampong Gelam）隆重庆祝峇迪服饰与传统之美。

由坐镇甘榜格南的马来文化馆支持，倡导马来峇迪时尚的Galeri Tokokita策划、呈献，从10月2日至4日三天多姿多彩的“穿·造·传”（Worn. Made. Shared.）峇迪鉴赏活动，将让我国各族群各年龄层邂逅峇迪，并透过峇迪相连。

2009年10月2日，联合国教科文组织将蜡染峇迪正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。（Galeri Tokokita提供）

峇迪蜡染虽源自印度尼西亚，但经过多世纪以及世世代代的迁移和流传，已成为东南亚多地根深蒂固的文化身份象征。Galeri Tokokita创办人，同时也是Baju by Oniatta品牌创办人的欧伊妮塔（Oniatta Effendi）是“穿·造·传”的创意总监。她说：“新加坡是峇迪在这区域更广大深远的一部分。我们与峇迪的关系，潜移默化地受到我们的历史、族群以及古今的生活方式塑造。‘穿·造·传’的宗旨便是要我们在认清峇迪的历史渊源之余，持续不断地将它们融入我们的生活。”

欧伊妮塔也试图透过活动激活与加深国人对峇迪文化的认识。她说：“人们总是靠图纹来认峇迪，但峇迪岂止如此表面化？说到峇迪，还有技艺、知识、记忆、地理与人的温度等。我们希望透过这三天的活动打开对话，让人们亲身接触，而非单单用眼来欣赏峇迪而已。”

欧伊妮塔致力于在本地推广峇迪鉴赏。她除了自创品牌，也在店里举办对话与分享会。（Galeri Tokokita提供）

不容错过的精彩活动

“穿·造·传”将三天活动各分为“庆祝”、“发现”与“归属”三大主题，有让孩子亲手尝试蜡染的亲子工作坊；结合美食的峇迪展卖会；由峇迪达人导览的甘榜格南峇迪路径等。以下是记者精选的几项活动，不容错过：

★峇迪通行证（Batik Passport）

Galeri Tokokita制作了一册“峇迪通行证”让民众领取，根据上面的资讯自行探索甘榜格南的峇迪路线图，收集四款峇迪图纹后，重回起点进行绘画工作坊，可获取一件布包。

・从Galeri Tokokita开始与结束；收费10元；10月3日（星期六）早上10时半到中午12时；地址：757A North Bridge Rd S198725

Galeri Tokokita特地为此次活动策划的“峇迪通行证”。（Galeri Tokokita提供）

★峇迪匠心展卖会（The Maker’s Serambi）

将本区域精选峇迪设计师与手作文创品牌集一屋檐下，对传统或摩登峇迪感兴趣的公众能在现场欣赏和购买。

・10月2日至3日，中午12时至傍晚6时；入场免费；地点：Frasers House，80 Middle Rd S188966

本周末，密驼路的Frasers House酒店内将举办展卖会，汇集本区域精选峇迪时尚品牌。（Galeri Tokokita提供）

★峇迪大师展Jejak

我国已故文化奖得主、峇迪绘画大师萨卡西（Sarkasi Said）个人展。

・10月2日至3日，中午12时至傍晚6时；入场免费；地点：马来文化馆特别展览厅，85 Sultan Gate S198501

★峇迪知识分享会

·Batik 101辨真假（Batik 101: Real or Fake?）；

·Batik“诊所”（Batik Clinic）；

·峇迪图纹分享会

听专人讲解，学会如何分辨峇迪“真伪”以及峇迪图纹背后的寓意。

・10月2日至3日；收费5元；地点：马来文化馆不同地点，85 Sultan Gate S198501

欧伊妮塔在店里举办的分享会，吸引各族群的峇迪爱好者报名参加。（Galeri Tokokita图片）

★峇迪一生：闭幕礼与峇迪时装秀（Worn Through Life - Closing Party & Fashion Presentation）

乐龄人士受邀穿上他们珍爱一生的峇迪服饰走秀，另外欧伊妮塔也将萨卡西儿子Ika Zahri创作的峇迪作品缝制成时尚衣着，展现峇迪传承的含义，别开生面。

・10月3日，下午3时至4时；入场免费；地点：马来文化馆礼堂，85 Sultan Gate S198501

点击链接报名参加活动。