宝珀（Blancpain）推出全新Blancpain Lady B小金球腕表，跳脱传统机械腕表既有轮廓，以气泡般圆润小巧的球形表壳呈现，在直径19毫米、体积仅2.9立方厘米的表壳内，搭载一枚完整自动上链机械机芯。

这款为庆祝Ladybird贝蒂女士系列问世70周年推出的新作，灵感源自1956年诞生的Ladybird Bullet贝蒂女士腕表。

作为这个系列的首款作品，Ladybird Bullet搭载当时世界上最小的圆形机芯，成为制表史上的里程碑之作，而机械微型化此后也成为宝珀标志性制表技艺之一。

为机芯量身打造的腕间珠宝

不过，Lady B并非1956年Ladybird Bullet的复刻，而是以当代方式重新诠释早年把高级制表技艺融入珠宝般小巧时计的构想。

Ladybird Bullet贝蒂女士腕表，诞生于1956年，是Ladybird系列首款作品，搭载当时全球最小圆形机械机芯。（宝珀提供）

Lady B小金球腕表搭载宝珀自制615自动上链机芯。（宝珀提供）

腕表整体结构可说是为宝珀615自动上链机芯“量身打造”，从项目之初便将这枚机芯的技术参数纳入设计考量。

Lady B腕表有精钢和18K红金两种材质，既不同于传统圆形腕表，亦有别于常见的异形腕表。其球形表壳、蓝宝石水晶表镜、抛光内表圈、一体式穿入表带及防水结构，均在设计之初同步构思研发，以在前所未有的紧凑体积中容纳机芯。

有趣的是，这款腕表没有表耳，也看不见任何外露连接结构，双圈小牛皮表带直接穿过表壳的一体式通道，自然环绕腕间。

表带共有白色、米色、摩卡色、勃艮第红色、经典蓝色、珊瑚红和紫色七种选择，以针扣闭合，让这款腕表成为一件真正的腕间珠宝。

Lady B小金球腕表共有七种表带颜色选择，双圈小牛皮表带以针扣闭合，自然环绕腕间。（宝珀提供）

立体设计见精湛工艺

然而，珠宝般轻盈圆润的外表之下，却藏着不少制表难题。

第一次看到Lady B腕表，最先让人注意到的或许是它圆润极简的外形。但越是看似简单的设计，往往越考验制表工艺。

腕表通常以直径衡量大小，Lady B却以2.9立方厘米的体积呈现其独特尺度。这一制表领域少见的度量单位，也呼应了它从立体体积出发的设计方式。

为了在2.9立方厘米的体积内容纳机芯，球形表壳采用上下分体结构，并通过表壳比例、光线与抛光处理，尽可能隐藏表圈与表背之间的接缝，令腕表宛如由整块金属雕琢而成。

为容纳机芯，Lady B采用上下分体式表壳，并巧妙隐藏接缝，呈现宛如一体成形的视觉效果。（宝珀提供）

就连看似简单的穿入式表带结构，背后也有不少技术考量。表壳上的开槽极为纤细（10 x 1.6毫米），开槽内侧经微喷砂处理，让皮革能顺畅滑动；而锐利棱边和滚花纹则遵循高级制表传统工艺，使用凸圆形工具手工打磨。

此外，无论是精钢还是18K红金版，圆润表壳均须经过细致的手工修饰，依次完成抛光、缎面拉丝及微喷砂等不同表面处理。

Lady B小金球腕表采用米色蛋白色调表盘，搭配立体棒形时标与简洁双针，低调克制。（宝珀提供）

两种材质版本均搭配温暖的米色蛋白色调表盘，并在打造表盘时刻意避免宝石镶嵌，让材质与光线本身成为主角。

表盘采用立体棒形时标，正面与侧面均经抛光处理；两枚指针同样简约克制，延续腕表对纯粹感与易读性的追求。

当今尺寸最小圆形机械机芯

Lady B腕表搭载品牌自制615自动上链机芯，是当今尺寸最小的圆形自动上链机械机芯之一。（宝珀提供）

而在这简约的外表下，更藏着一点都不简单的机械内核。

秉承从不生产石英表的品牌座右铭，即使面对尺寸如此小巧的腕表，宝珀也依然坚持以机械机芯驱动。

Lady B搭载品牌自制615自动上链机芯。这枚直径仅15.7毫米、厚3.9毫米，由180个零部件组成的机芯，配备29枚宝石轴承，提供38小时动力储存，是当今尺寸最小的圆形自动上链机械机芯之一。

与此同时，表背的几何构造也经过专门设计，以容纳机芯自动摆陀的运动轨迹。

自1995年推出以来，615机芯持续迭代，随着硅游丝等技术的发展不断优化。历经数十年发展，如今已成为一款久经时间验证，以可靠性和坚固耐用著称的机芯。