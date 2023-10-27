没有表盘、没有指针，甚至没有表冠，雅典表（Ulysse Nardin）Freak奇想腕表自2001年问世以来，便以颠覆传统制表规范的设计独树一帜。

2023年推出的Freak [ONE]奇想腕表，更是延续了该系列标志性的机械构造，并融合了雅典表最新技术研发成果，在同一年荣获日内瓦高级钟表大赏（Grand Prix d’Horlogerie de Genève）最佳标志性腕表（Iconic Watch Prize）奖项。

2026年适逢品牌创立180周年及Freak奇想腕表问世25周年，雅典表首次以装饰工艺重新演绎Freak [ONE]标志性的“小时盘”，分别以珐琅与玑镂工艺呈现Freak [ONE Blue Enamel]与Freak [ONE Guilloché]两款新作，各限量99枚。

先锋杰作邂逅古老工艺

Freak [ONE Blue Enamel]将古老珐琅工艺带到不断转动的小时盘之上。（雅典表提供）

这两款新作中，Freak [ONE Blue Enamel]腕表把珐琅工艺融入这枚不断转动、并承担时间显示功能的小时盘上。

这门已有3000多年历史的工艺，可营造出层次深邃、久不褪色的绚丽色彩。如今，这项技艺在雅典表旗下Donzé Cadrans珐琅工坊持续传承。

珐琅工艺已有3000多年历史，以色泽深邃、经久不褪见长。（雅典表提供）

该工坊由珐琅大师弗朗西斯·唐泽（Francis Donzé）于1972年在瑞士勒洛克（Le Locle）创立，并于2011年被雅典表纳入旗下，是瑞士制表业历史最悠久的珐琅工坊，也是极少数仍掌握传统珐琅工艺的工坊之一。

而当这门传统工艺应用于Freak [ONE Blue Enamel]腕表时，制作难度也随之提高。

与传统表盘不同，奇想腕表的可旋转小时盘是机芯中不可或缺的活动式功能部件，并设有多个螺钉固定装置。因此每一道制作工序都要求极高的精准度与专注度。

Freak [ONE Blue Enamel]以蓝色珐琅装饰旋转小时盘，并以太阳放射纹增添层次。（雅典表提供）

小时盘采用热稳定性出色的白金打造，以承受珐琅入窑烧制时的高温。随着珐琅层层叠加，并经过反复烧制，色彩也逐渐呈现更丰富的深度、饱和度与光泽。达到最终色泽后，再经手工抛光，让珐琅充分展现光彩。

盘面镌刻的细致太阳放射纹，进一步让珐琅更显深邃，并与奇想腕表标志性的旋转卡罗素（carousel）相互呼应。

这款腕表采用44毫米全钛金属表壳，在强化技术感的同时，也让日常佩戴更为轻盈舒适。

腕表搭配一体式“弹道”纹理橡胶表带及钛金属折叠式表扣，兼顾性能、舒适度与当代优雅气息。

菱形纹饰反射迷人变化

Freak [ONE Guilloché]以玑镂纹饰装饰旋转小时盘，并覆以沙丘色处理，呈现细腻光影层次。（雅典表提供）

有别于Freak [ONE Blue Enamel]以浓郁蓝色与珐琅光泽形成鲜明视觉效果，Freak [ONE Guilloché]则采用和谐素净的中性配色，呈现更细腻内敛的美学风格。

Freak [ONE]标志性的小时盘，在这款腕表上以传统玑镂（Guilloché）纹饰加以装饰。繁复的菱形纹饰，在层次、质感与光影反射之间形成迷人的视觉变化。

细密玑镂纹饰与沙丘色表面处理，让Freak [ONE Guilloché]呈现出细腻的光影层次。（雅典表提供）

图案表面再覆以特殊沙丘色镀层，更添考究质感。小时盘含蓄内敛而又光彩熠熠，于光芒映照下尽绽别致韵味，与44毫米浅灰色钛金属表壳形成精致对比。

腕表配以一体式浅灰色“弹道”纹理橡胶表带与钛金属折叠式表扣，演绎和谐的中性色美学。

挣脱传统制表规范：无表盘、无指针、无表冠

雅典表是以先锋科技与卓越的制表工艺，不断推动高级制表发展的瑞士独立高级制表品牌。

这个于1846年在瑞士勒洛克创立的品牌，长期引领精密计时、自制机芯及材料研发方面的创新，至今累计获得超过4300项技术及设计奖项，并曾推出诸多开创性时计杰作，其中就包括集尖端技术与制表工艺于一身的Freak奇想腕表。

Freak [ONE]约95%的机芯部件是专为动态运转设计。延续Freak奇想系列一贯的非常规机械构造，Freak [ONE]摒弃传统表盘，以大型发条盒盖作为“小时盘”。小时盘每12小时旋转一周，并通过盘上的小箭头状指示标记显示小时。

该腕表也没有传统指针，而是由UN-240自制机芯本身指示时间。轨道式飞行卡罗素每60分钟旋转一周，发挥分针的功能；由于顶部没有桥板支撑，整个结构仿佛悬浮于空中，形成Freak奇想系列极具辨识度的视觉特征。

Freak [ONE]同样延续初代Freak不设表冠的设计。佩戴者解锁6点钟位置的保险锁扣，再旋转双向表圈即可调校时间。