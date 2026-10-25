“为什么？哪里写着我不能这么做？”萧邦（Chopard）联合总裁兼艺术总监卡罗琳·舍费尔（Caroline Scheufele）谈起Happy Sport腕表的创作往事时，生动地重现当时回应质疑的场景。

她坦言，钻石与精钢的结合，在当时是相当前卫的尝试，并认为这样的腕表是很适合年轻一代的作品。

卡罗琳说：“我过去经常运动，包括游泳、滑水、滑雪和网球。当时，我们没有一款戴起来有趣，既能搭配盛装，又带有运动感的女性腕表，而我很想要这样的一款表。”

1993年Happy Sport腕表问世时的广告照片，展现精钢与钻石的大胆结合。（萧邦提供）

于是，Happy Sport腕表在1993年诞生。30多年后的今天，这位勇于挑战常规的创作者，依然活跃于腕表与珠宝创作，也跨足时装设计。

不久前，她到新加坡出席活动时接受媒体访问，从Happy Diamonds背后的故事谈及品牌肩负的环境责任，以及她对AI辅助设计的态度，也缓缓道出属于她的创作故事。

延伸阅读 破格设计当代回归 快乐钻石腕间再起舞

小丑里的灵动钻石

卡罗琳在1980年代绘制的Happy Clown原始设计草图。（萧邦提供）

卡罗琳记得年少时，母亲卡琳·舍费尔（Karin Scheufele）经常佩戴Happy Diamonds，那些自由移动的钻石总令她着迷。一直喜欢马戏团的她，也对逗她发笑的小丑情有独钟：“所以我设计了一个小丑，把钻石放在它的肚子里。”

这件充满欢乐与幻想的创作，后来被她的父亲卡尔·舍费尔三世（Karl Scheufele III）悄悄制成珠宝，作为惊喜送给她。

这件由卡罗琳于1985年创作的作品，便是Happy Clown。该作品后来成为了萧邦珠宝发展历程中的重要起点。

新款Happy Clown吊坠采用符合伦理道德标准的18K黄金打造，腹中装有可自由移动的钻石、红宝石、蓝宝石与祖母绿。（萧邦提供）

适逢Happy Diamonds诞生50周年，Happy Clown以两款焕新之作回归。

两款新作均采用符合伦理道德标准的18K黄金打造。其中一款的腹中装有可自由移动的钻石、红宝石、蓝宝石与祖母绿，随着佩戴者的一举一动，绽现五彩流光；另一款则密镶钻石，与腹中的五颗灵动钻石交相辉映。

密镶钻石款Happy Clown吊坠腹中装有五颗灵动钻石，与小丑身上的铺镶钻石交相辉映。（萧邦提供）

Happy Clown的头部和手足皆可自由活动，表情生动有趣。采访当天，卡罗琳也佩戴着当年收到的原版Happy Clown，并向在场记者展示。

回看这段往事，她说：“某种程度上，这为我日后要走的路定下了方向。”

从自然灵感到环境责任

蝴蝶停驻花朵造型的隐藏式腕表，在翅膀开合间藏起与显露时间。（萧邦提供）

自然、动物与身边的一切，一直是卡罗琳的灵感来源。2026年，萧邦便以“奇迹”（Miracles）为主题，于戛纳电影节期间呈献由79件作品组成的Red Carpet高级珠宝系列。

其中不少作品灵感源自大自然，将日常生活中简单而美好的瞬间，转化为珠宝和腕表，包括一款以蝴蝶停驻花朵为造型的隐藏式腕表，一条灵感源自大地与苍穹诗意邂逅的项链，以及鲤鱼造型胸针等。

鲤鱼造型胸针以钻石与蓝宝石装点鱼鳞，勾勒出灵动起伏的线条。（萧邦提供）

这份对自然的关注同时延伸到品牌对生产方式与环境责任的思考。

卡罗琳指出，尤其年轻一代，不只关心产品本身，也想知道它是如何制成，以及供应链中的人是否拥有安全的工作环境及获得合理的薪酬等。

萧邦数年前便开始通过采用符合伦理道德标准的金原料，提高再生钢材使用比例，以及加强钻石与彩色宝石来源透明化等方式，将相关理念付诸实践。

她坦言：“虽然仍有许多工作要做，但只要每个人从小处多做一点，就能让世界更好一点。”

项链以大地与苍穹的诗意邂逅为灵感，88克拉皇家蓝蓝宝石主石周围，铺展蓝宝石、海蓝宝石与钻石。（萧邦提供）

不排除AI辅助创作可能

世界在变，创作方式也在变。面对AI（人工智能）当道的时代，谈及是否会考虑利用新技术辅助设计时，卡罗琳没有完全否定这种可能。不过她也强调：“首先，你必须先有自己的想法。”

在她看来，AI或许可以用于协助预览换色等效果，但最初的构想与方向，仍须来自设计者本身。

她给设计师的建议也延续同样的态度。卡罗琳说：“不要盯着别人在做什么，因为最棒的点子，往往是真正具有创新性的，而不是这里像一点、那里像一点的东西。”

她认为这个道理适用于不同领域，并强调：“你不必取悦所有人，因为一个试图让所有人满意的产品，其实很无趣。所以，还是要跟随自己的内心与灵感。”