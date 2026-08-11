这不只是一场腕表盛会，更是一次爱表人士相聚交流的盛事。

由名表行欧佳时（The Hour Glass） 主办的第二届腕表盛会IAMWATCH，将于11月12日至15日在新加坡艾迪逊酒店（The Singapore Edition）举行，并于13日至15日向公众开放。

公众除了能欣赏腕表、交流收藏外，还可参与对谈、讲座、主题聚会、制表大师班，并观看钟表相关影片，从不同角度认识制表知识、技艺与历史。

欧佳时集团董事总经理郑伟俊接受《联合早报》专访时说，要了解IAMWATCH，还须回顾欧佳时与独立手工制表40余年的渊源。

在IAMWATCH活动上，访客可近距离欣赏腕表。（欧佳时提供）

先有人才有品牌与腕表

创立于1979年的欧佳时，早在1980年便开始代理当时的独立制表品牌尊达（Gérald Genta），并在亚洲推广该品牌。

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郑伟俊说：“（合作）范围从香港延伸至新加坡及东南亚。此后，我们也陆续与独立制表师合作，包括1991年的独立制表师菲利普·杜福尔（Philippe Dufour）及1994年的丹尼尔·罗斯（Daniel Roth）。”

1990年代，欧佳时曾在高岛屋（Takashimaya）举办面向公众的Quality Time Collection表展。2004年举办的Tempus—The Great Watchscapade，则被视为腕表界最早面向大众爱好者的博览会之一，并引入讲座及对谈等活动环节。

欧佳时集团董事总经理郑伟俊认为，人与人之间的交流对独立手工制表尤为重要。（欧佳时提供）

20年后，欧佳时于2024年推出IAMWATCH，延续当年的理念与初衷。郑伟俊以‘先有人，才有品牌与腕表’概括活动所秉持的信念，并指出，人与人之间的交流对当代独立制表尤为重要，而能直接与制表师本人交流，也是收藏独立制表作品的一大魅力所在。

欧佳时以推动钟表文化为使命，希望不断通过新构想凝聚爱好者，IAMWATCH便是其中一环。

制表大师班一分钟报名满额

活动让制表人、收藏家与腕表爱好者相聚，交流制表知识与收藏心得。（欧佳时提供）

2026年IAMWATCH进一步将焦点转向支撑独立手工制表发展的协作网络，并强调“独立有赖于相互依存”的理念。

事实上，制表师独自在工作台前埋首创作的画面，只是故事的一部分；每位创作者背后，还有零部件供应商、专业工艺师及零售商等众多角色，构成环环相扣的网络，各自贡献知识，相互支持，让独立手工制表得以延续。

郑伟俊说：“相较于上一届，今年参与活动的制表人数量增加了50%，阵容也更添新意，加入了更多新晋及年轻一代的制表人。”

其中，制表大师班的报名反应更是令他惊讶：“课程开放报名后的一分钟内，所有场次就已经额满。候补名单很长，即使增加场次，也无法完全满足所有人。由此可见，人们对这类课程的热情正在萌芽并日益增长。”

丹尼尔斯百年诞辰回顾展

在本届活动的众多节目中，郑伟俊特别提到由富艺斯钟表（Phillips in Association with Bacs & Russo）与欧佳时携手呈献的乔治·丹尼尔斯（George Daniels）百年诞辰回顾展。

丹尼尔斯一生亲手制作了24枚怀表及两枚腕表，而这次展览便汇聚其中的22枚经典时计杰作。郑伟俊说：“要把这些作品汇集起来并不容易。当中最有意思的，或许是让Space Traveller I与Space Traveller II这两枚他最重要的作品首度‘相聚’。”

Space Traveller I与Space Traveller II均制于1982年。丹尼尔斯完成前者后将它售出，却为此深感后悔，于是制作了后者，并一直留在身边，直至离世。

这场“相聚”也将是两件作品首次同场公开展出。新加坡展览结束后，乔治·丹尼尔斯百年诞辰回顾展将于2027年初移师英国，在富艺斯伦敦总部展出。

Space Traveller I（左）与Space Traveller II将在乔治·丹尼尔斯百年诞辰回顾展中首次同场亮相。（欧佳时提供）

另一大亮点是日本艺术家村上隆将在IAMWATCH发布腕表新作，并将亲临新加坡与粉丝及表迷见面。

至于IAMWATCH会否成为年度活动，郑伟俊说：“要确保品质，我们需要时间。这并非纯粹的商业项目，而是欧佳时与团队投入心力推动的一项活动。我们希望做的是为亚洲各地的收藏家创造一个绝佳机会，让他们相聚，与心目中的钟表英雄相会。”

▲IAMWATCH 2026

日期：11月12日至15日

公众开放日：11月13日至15日

地点：The Singapore EDITION（38 Cuscaden Road S249731）

入场免费，须预先登记：iamwatch.com/event/2026/register