岛国游离者 栖身有所 走投有路

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来自 / 联合早报

文 /
陈映蓁

摄影 /
龙国雄

发布 / 2021年8月15日 5:00 AM

岛国高楼林立，但并非人人都有安身之处。因种种原因，他们是游离于城市边缘的一群，在彷徨迷失之际，民间组织的庇护所不但为他们挡风遮雨，也让他们找到了温暖与慰藉。（图/法新社）
岛国高楼林立，但并非人人都有安身之处。因种种原因，他们是游离于城市边缘的一群，在彷徨迷失之际，民间组织的庇护所不但为他们挡风遮雨，也让他们找到了温暖与慰藉。（图/法新社）

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世界越躁动，人们越需要安定的栖身之所。但在看似平静的岛国一些不常引起注意的角落，却有背景各异的人因为种种原因无家可归，或是有家归不得；特别是在冠病暴发后，面对住宿问题的人有增无减。

国庆月，一起走进岛国数个“避风港”，看看这些简而不陋的庇护所如何在寸土如金的都市里包容破碎，整顿不安。狂风暴雨来袭之际，只有当每个人都能找到安心落脚的空间，我们才能继续前进。

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