岛国游离者 栖身有所 走投有路 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈映蓁 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年8月15日 5:00 AM 岛国高楼林立，但并非人人都有安身之处。因种种原因，他们是游离于城市边缘的一群，在彷徨迷失之际，民间组织的庇护所不但为他们挡风遮雨，也让他们找到了温暖与慰藉。（图/法新社） 字体大小: 小 中 大 世界越躁动，人们越需要安定的栖身之所。但在看似平静的岛国一些不常引起注意的角落，却有背景各异的人因为种种原因无家可归，或是有家归不得；特别是在冠病暴发后，面对住宿问题的人有增无减。国庆月，一起走进岛国数个“避风港”，看看这些简而不陋的庇护所如何在寸土如金的都市里包容破碎，整顿不安。狂风暴雨来袭之际，只有当每个人都能找到安心落脚的空间，我们才能继续前进。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 街友 家暴 社会与家庭发展部 庇护所 数码善其事 小贩利其器 四新华文学研究者 从文学研究解读国家历史