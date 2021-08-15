岛国游离者 栖身有所 走投有路

世界越躁动，人们越需要安定的栖身之所。但在看似平静的岛国一些不常引起注意的角落，却有背景各异的人因为种种原因无家可归，或是有家归不得；特别是在冠病暴发后，面对住宿问题的人有增无减。

国庆月，一起走进岛国数个“避风港”，看看这些简而不陋的庇护所如何在寸土如金的都市里包容破碎，整顿不安。狂风暴雨来袭之际，只有当每个人都能找到安心落脚的空间，我们才能继续前进。