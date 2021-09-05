性工作与性工作者 —— 你可能不知道的事

7月暴发KTV夜店感染群，很多人忽然意识到，性工作者和许多行业一样，因突如其来的全球性流行病严重打击生计。不常被提及的是，现有制度与社会歧视导致长期游走社会边缘的性工作者面对比其他行业更多重的困难。

非盈利组织Project X从2008年开始支援性工作者，维护性工作者的权益，为他们发声，争取平权，也提供性健康教育和相关服务，例如免费保险套和性病检测。去年实行各种抗疫措施后，许多性工作者因无法开工而陷入困境，纷纷向Project X求助。

Project X负责人何思慧告诉我们组织如何帮助性工作者；她对于KTV感染群的看法；性工作这个行业较不为人知的面向，以及让她印象最深刻的性工作者的故事。她指出，每一个国家都会有性工作者，既然是不可能消失的行业，就应该有妥善的制度与法令。“性工作者有很多地方容易遭受攻击或伤害，希望国人和我们一样能够看到保护性工作者的重要。”

在Project X负责研究工作与撰写文案的Sherry Sherqueshaa本身也是性工作者。她说：“我看过18岁的性工作者，60多岁的也有，看了既伤心又担心。我今年30岁了，我不希望自己一直在这行呆到50、60岁。我因为跨性别的身份而面对求职困难，我希望无论是顺性别者或跨性别者都能有更多教育和工作机会，以免和我一样走上这一条路。”

为了帮助有意转行的性工作者，Project X接下来准备推出新计划，提供财务辅导以及技能培训。Sherry说：“要改变性工作的相关制度和法令非常困难，但我们可以通过其他方法支持性工作者。我不要求大家立刻接受性工作者，不过至少能做到的是给与尊重。唯有这样，我们才不会漠视性工作者面对的挑战，也不会抗拒伸出援手。”