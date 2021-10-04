走过30 艺理会尽力实现包容与公平 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 新加坡国际艺术节是本地的年度艺术盛事。（由艺理会提供） 字体大小: 小 中 大 主导艺文发展的国家单位——国家艺术理事会将在10月15日迎来成立30周年。艺理会理事长陈慧和副理事长（艺术拓展）刘荣忠接受本报专访，阐述疫情期间拓展艺文工作的挑战，未来五年艺文发展蓝图的策略与方向。另一方面，艺术界人士也提出他们的反馈和回应。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 国家艺术理事会 新加坡 日本 科技 台湾 文化 新加坡国立大学 新加坡旅游局 画廊 艺理会 手机 展览 基金 艺术家 联合早报 本地 演出 东南亚 数码 滨海艺术中心 国家文物局 数码化 奖学金 乐龄 自由业者 当代艺术 数码科技 国家图书馆管理局 转型 典当业—真的假不了：5道是非题考考你 典当业 传承创新双剑合璧