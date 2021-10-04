走过30 艺理会尽力实现包容与公平

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年10月4日 5:00 AM

新加坡国际艺术节是本地的年度艺术盛事。（由艺理会提供）
新加坡国际艺术节是本地的年度艺术盛事。（由艺理会提供）

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主导艺文发展的国家单位——国家艺术理事会将在10月15日迎来成立30周年。

艺理会理事长陈慧和副理事长（艺术拓展）刘荣忠接受本报专访，阐述疫情期间拓展艺文工作的挑战，未来五年艺文发展蓝图的策略与方向。另一方面，艺术界人士也提出他们的反馈和回应。

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