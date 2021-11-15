十关键词 认识当代艺术家Kaws 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 谢智扬 陈渊庄 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 公开展出前，巨大的“同伴”吹气雕塑已进驻滨海湾浮动舞台。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 香港主办方被指侵犯知识产权，原定昨天开始在滨海湾浮动舞台公开对外展出的“Kaws：假日”（Kaws: Holidays）接获临时法庭禁令，突然喊卡禁止展出。事情的发展令人始料不及，而早在展览开始前就已进驻场地的42米长巨大吹气雕塑“同伴”，这几天已吸引许多人前去打卡，俨然成为城中最受瞩目的一道风景线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 新加坡 日本 艺术 英国 时尚 香港 涂鸦 艺术家 纽约 当代艺术 文化 本地 创作 关键词 收藏 设计 品牌 旅行 创新 社交媒体 家庭 生活 研究 滨海湾 首尔 广告 死亡 漫画 迪士尼 街头 美术 挑战 潮流 全球 太空 雕塑 KAWS 本地农产品 熬上台面 天涯海角在召唤 旅人业者整装再出发