十关键词 认识当代艺术家Kaws

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
​​​​​​​谢智扬 陈渊庄

发布 / 2021年11月15日 5:00 AM

公开展出前，巨大的“同伴”吹气雕塑已进驻滨海湾浮动舞台。（陈渊庄摄）
公开展出前，巨大的“同伴”吹气雕塑已进驻滨海湾浮动舞台。（陈渊庄摄）

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香港主办方被指侵犯知识产权，原定昨天开始在滨海湾浮动舞台公开对外展出的“Kaws：假日”（Kaws: Holidays）接获临时法庭禁令，突然喊卡禁止展出。事情的发展令人始料不及，而早在展览开始前就已进驻场地的42米长巨大吹气雕塑“同伴”，这几天已吸引许多人前去打卡，俨然成为城中最受瞩目的一道风景线。

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