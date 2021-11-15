十关键词 认识当代艺术家Kaws

香港主办方被指侵犯知识产权，原定昨天开始在滨海湾浮动舞台公开对外展出的“Kaws：假日”（Kaws: Holidays）接获临时法庭禁令，突然喊卡禁止展出。事情的发展令人始料不及，而早在展览开始前就已进驻场地的42米长巨大吹气雕塑“同伴”，这几天已吸引许多人前去打卡，俨然成为城中最受瞩目的一道风景线。

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