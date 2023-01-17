宏兔大展 自制健康年菜

瑞兔迎春至，黄莺报喜来。三年疫情迎来第一个不受限制的年夜饭，

一定要吃得健康、喜乐。《联合早报·乐活》记者与编辑分享原创食谱，祝福大家兔年万事如意，平安吉祥。

来临周末是除夕，大家忙着办年货，准备团圆饭。有人选择外出用餐，有人喜欢在家张罗年夜饭，享受团圆的温馨。

《联合早报·乐活》记者与编辑炮制数道营养丰富的年菜，大部分以兔年为发想，包括蔬果鱼生、鲜肉丸子、萝卜糕、白肚鱼搭金门面线，和大白兔牛奶布丁等，在辞旧岁，迎新年之际，也鼓励大家多下厨，亲自掌控食材与调味料，吃得更健康。

宏兔大展蔬果鱼生，关键在于酱料的调制，入口酸甜适中。

宏兔大展蔬果鱼生

食谱作者：林弘谕

春节捞鱼生，寓意吉祥，祈福来年凡事兴旺。

鱼生种类繁多，这道主打健康的鱼生以蔬菜和水果为主料，蔬果色泽缤纷，摆盘漂亮诱人。

蔬果鱼生制作工序简单，食材可自行变化，关键在于酱料的调制，入口酸甜适中，以搭配蔬果的鲜甜。这道健康蔬果鱼生，口感清爽不腻，是理想的开胃菜。

食材

● 蔬菜：红、白、青萝卜丝（适量）；日本青瓜、红和青灯笼椒各一个，切成条状

● 水果：芒果、水蓊、波罗蜜各切成条状；柚子肉

● 酱料：苏梅酱、柚子蜜各两汤匙，糖粉少许、新鲜青柠檬汁和苹果醋适量

做法

① 所有蔬果像太阳投射般摆放大盘中，中间可用萝卜丝制成可爱的兔子模样。根据喜好加入小鲍鱼，或更多红白绿三色萝卜丝。

② 调配酱料：苏梅酱、柚子蜜和糖粉拌匀，加入青柠檬汁和苹果醋，拌匀，青柠檬汁和苹果醋可增添些许酸味。自制酱汁的好处是可自行控制甜度。

★营养价值

青瓜的葫芦素C可提高人体免疫功能；灯笼椒的辣椒素可刺激唾液和胃液的分泌，增进食欲，帮助消化，促进肠蠕动。柚子含丰富蛋白质、有机酸、维生素以及钙、磷、镁、钠等人体的必需元素。

酒香东坡肉，猪肉底下有菠菜，两者都是营养丰富的食材。

酒香东坡肉

食谱作者：林弘谕

食材

● 三层肉800克（优选七八分瘦肉的部分）；八角和花椒各8颗；红槽米（增色作用）；菠菜300克；姜葱和冰糖适量

● 配料：玫瑰露酒、花雕酒、黄米酒各20毫升；酱油，酱青，盐，各适量。

做法

① 三层肉冰冻后，切成方形。

② 水煮滚，放入切好的三层肉方块，去除血水，煮至白色泡沫浮现，取出肉块，沥干水分。

③ 制作香料包：八角、花椒、红槽米放入小布袋，绑紧。

④ 姜数块，拍扁，葱切段，跟三层肉块一起放入锅中，倒入上汤，稍微盖过肉块。

⑤ 加入酱油、酱青、盐、香料包，煮滚。转小火，煨至少1小时。

⑥ 加入玫瑰露酒、花雕酒、黄米酒，煨至汤汁变稠。

⑦ 热锅，炒菠菜，勾芡，稍微沥干水分，置于盛器。

⑧ 煮好的肉块铺在菠菜上，淋上浓汁即可。

*另一煮法：三层肉块放入气压锅，倒入上汤，加姜葱、香料包和冰糖，煮30分钟。加入玫瑰露酒、花雕酒、黄米酒，再煮10分钟，收汁。这个做法烹调的东坡肉更酥软可口。

★营养价值

猪肉含优质蛋白质和必需脂肪酸，提供血红素（有机铁），能改善缺铁性贫血。菠菜的维生素A、维生素C是所有蔬菜类之冠，叶酸和铁的含量也比其他蔬菜多，此外有磷和钾等矿物质。菠菜也含大量植物粗纤维，可促进肠道蠕动。

发财鱼长寿面线汤，营养均衡、寓意吉祥。

发财鱼长寿面线汤

食谱作者：陈淑丽

白肚鱼，英文名rabbit fish，新春期间身价百倍，摇身变成“拜年鱼”。

相传1980年代，本地潮州商人郑镜鸿在除夕夜吃了白肚鱼后发大财，后来本地潮州人竞相跟吃，希望来年生意特别好，白肚鱼晋升为“发财鱼”，现在每逢新春，就是本地不少家庭餐桌上不可或缺的料理。

清蒸白肚鱼是常见煮法，今年来点新“煮意”，干煎白肚鱼搭配各种蔬菜的面线汤，即为营养均衡、寓意吉祥的新年主食。

食材

● 干煎白肚鱼：老姜数片、白肚鱼一条、油和盐少许

● 面线汤：鸡肉高汤适量、胡萝卜1条（削皮，切片）、玉米1根（切段）、小白菜两棵、枸杞子（适量）、盐少许、酱青少许、面线1把、麻油少许

做法

① 白肚鱼去内脏，洗净后搓盐。

② 热锅后加油，姜片入锅爆香，再放入白肚鱼煎至两面金黄。

③ 在锅中加入高汤，放入胡萝卜和玉米，煮15分钟。最后5分钟加入小白菜和枸杞子，加盐和酱青调味。

④ 在另一个锅里把水烧开，加入面线煮熟。面线滤干，淋上少许麻油后放入碗中。

⑤ 加入蔬菜和鸡肉高汤即可上桌。

注：有些面线钠含量偏高，调味时要减少盐分和酱青。这次选用金门手工面线，钠含量低，久煮不烂，吃起来特别弹牙美味。

★营养价值

鱼肉为优质蛋白，营养丰富，不同种类的鱼所提供的营养不同，健康效益各异。海鱼是蛋白质、碘、硒、锌、钙、维生素A、D和B12的来源，脂肪较多的鱼类如金枪鱼、三文鱼、沙丁鱼和马鲛鱼等亦富含维生素D和Omega-3脂肪酸。EPA和DHA有助降低心血管疾病风险；Omega-3脂肪酸对儿童的大脑、神经系统和视力发育极重要。

步步高升萝卜糕，以干贝丝代替腊肠与腊肉，美味不减。

步步高升萝卜糕

食谱作者：叶晓虹

萝卜糕是欢庆新春必备贺年糕点之一，“糕”与“高”读音相同，因此“萝卜糕”有步步高升和“好彩头”的意思。

自己动手做萝卜糕，可加入一家大小喜欢的配料，打造家常味也较健康。港式萝卜糕一般加入腊肠与腊肉，考量到加工肉类不宜多吃，因此以干贝丝代替。

蒸萝卜糕的热量较煎炸萝卜糕低，蒸熟后切片享用，更能享受白萝卜的原味和绵软清香，口感温热饱满。

分量：10人份

食材

● 材料A：红葱头8个（去皮切片）、虾米30克（泡软）、干贝50克（泡软压烂）、瘦肉100克（切丁）、香菇5朵（泡软切丁）、油适量。

● 材料B：白萝卜900克（去皮切丝）、白砂糖半茶匙、盐半茶匙、胡椒粉半茶匙。

● 材料C（粉浆）：粘米粉160克、澄粉100克、粟米粉30克、胡椒粉半茶匙、蚝油1汤匙、盐半茶匙、清水300毫升。

● 材料D：葱1棵（切葱白和葱花）、白芝麻（炒香）、枸杞子少许。

准备工作

① 材料B混合，拌匀，待用。

② 准备一锅滚水，加入材料B，把白萝卜丝煮软，沥水待用。

③ 红葱头爆香至金黄色，沥油待用。

做法

① 热锅，下香菇、干贝丝、虾米、瘦肉丁，炒匀爆香，部分炒料盛起待用。

② 加入萝卜丝和葱白，炒匀。

③ 下材料C（粉浆），慢火拌炒煮至浓稠。

④ 熄火，把炒过的米浆倒入一个八寸大的圆模。

⑤ 萝卜米浆放入蒸笼，蒸50分钟。

⑥ 熄火，取出萝卜糕，待凉脱模。

⑦ 撒上爆香过的材料A，炸葱酥、葱花，以及枸杞子，即可上桌。

★营养价值

白萝卜有益消化，且含丰富的维生素A、维生素C、淀粉酶、氧化酶、锰等元素，有助于碳水化合物、蛋白质及脂肪的消化。白萝卜所含热量较少，纤维素较多，吃后易产生饱胀感，适合节食瘦身者食用。

阖家团圆丸Q弹清爽且容易烹制，寓意一家人平安团圆。

合家团圆丸

食谱作者：孙慧纹

配合兔年，少不了以兔子爱吃且富含维生素A的萝卜入馔。

这道“合家团圆丸”启发自客家人逢年过节必吃的传统家常菜——清蒸萝卜丸。萝卜丸的原型是使用去皮、刨成丝的白萝卜和猪肉碎、虾米碎、鱿鱼干和芡粉揉搓成丸状，入盘清蒸。

Q弹清爽的萝卜丸容易烹制，适宜作为过年家常佳肴享用，圆圆的萝卜丸寓意一家人平安团圆。

食材（可制作约10至15个丸子）

● 白萝卜和红萝卜各200克、猪肉碎300克、大蒜3瓣（切碎）、虾米40克、香菇2到3朵（泡软、切丁）、薯粉100克、盐1茶匙、白胡椒粉少许、蚝油2茶匙、油适量

做法

① 红、白萝卜去皮切丝，压干水分。

② 起锅热油，放入虾米和香菇碎翻炒，再加入蒜粒爆香，盛出装碗待凉。

③ 猪肉碎、萝卜丝和步骤②的材料一起放入碗里，加入盐、白胡椒粉和蚝油后搅拌。

④ 加入薯粉拌匀，搓成丸子。

⑤ 丸子装盘，放入锅中蒸约20分钟，确保熟透才取出。

★营养价值

食谱依循传统客家萝卜丸的清蒸方式，保留食材的清爽原味。使用热量低且帮助消炎和促进消化的白萝卜，以及含有丰富优质蛋白质和必需脂肪酸的猪肉碎为主要食材，另有红萝卜和香菇添色增味。红萝卜与香菇搭配食用，可帮助人体吸收胡萝卜素，也有助于防癌、抗老化。

甜蜜蜜大白兔奶糖布丁，搭配水果可增加纤维和维生素的摄取量。

甜蜜蜜大白兔奶糖布丁

食谱作者：陈映蓁

童年回忆中的大白兔奶糖，近年在各式甜点中出现，从泡泡茶到雪糕，还有戚风蛋糕和黄梨塔，都可融入大白兔奶糖风味。

但无论是奶糖或奶糖风味甜品，糖分含量都偏高。要享受大白兔奶糖，又想节制糖分的摄取，不妨自制奶糖布丁，口味清爽且富含钙质，再加上新鲜水果一同享用，还包含过年期间容易摄取不足的维生素和纤维。

食材（可制成大约18至20份布丁，视模具大小而定，这次选用的模具容量为75毫升）

● 牛奶800毫升、水200毫升、白色燕菜（agar-agar）粉10公克、大白兔奶糖16至18粒（视个人口味而定），点缀用水果（如草莓、蓝莓）适量

做法

① 牛奶用小火加热至冒泡。

② 水和燕菜粉拌匀，确保燕菜粉全部融化。

③ 剥开大白兔奶糖的包装和淀粉纸，奶糖放在盘子上，微波加热20秒至40秒（视微波炉模型和微波强度而定），让奶糖软化。如果没有微波炉，可跳过这个步骤。

④ 奶糖加入牛奶，小火加热，拌匀至奶糖融化。

⑤ 加入燕菜粉水，拌匀，煮滚。

⑥ 倒入模具或小杯，放进冰箱冷却，凝固后搭配水果享用。

★营养价值

牛奶最主要的营养成分包括钙、蛋白质和维生素B2，此外有磷、钾和维生素A等。要降低脂肪的摄取，可选择低脂牛奶；若有乳糖不耐症，可选择无乳糖（lactose-free）牛奶。想进一步节制糖分，制作布丁时可进一步减少奶糖的用量。