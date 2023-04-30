激活寂寞空间 组屋底层不留白

组屋底层在英文称为void deck，void在英文是空白、虚空的意思。这恰好是一般组屋底层给人的印象——寂寥落寞和苍白的公共空间，除了用来办丧事，平日就只有寂寞的老人与野猫无聊地坐着打发时间。这么好的公共空间平白地浪费，不免叫人惋惜。近年，这情形已有所改进，一些有心人投入热情与心血“激活”组屋底层，将它变成生气勃勃，有声有色的社交空间，甚至成为居民客厅的延伸，将触角深入社区，唤醒被遗忘的甘榜精神。

■碧山绿化中心 唤回甘榜精神在碧山12街第112座组屋楼下的“绿化中心”（Greenhub），访问四名活跃于打理这个共享客厅的居民时，经常会被“早安”“你好”打断。每当有居民经过，不管是在遛狗，或打包了早餐、买了菜在回家路上，都会很亲切地互相问好。我一点都不介意被打断，因为这种发自内心的友好和睦小举动，已经很久没见到了。难道这就是传奇中，新加坡人一直在寻寻觅觅的甘榜精神？

绿化中心是碧山东第一分区居民委员会在2021年设立，发起人是居民委员会主席，平日担任社工的林美云（46岁），以及居委会委员黄璇芬（50岁），她也是市镇理事会公关。在短短三个月里，这个中心在建屋发展局举办的2021年“活力区挑战”（Lively Places Challenge）中，位列首三名。过去两年多，在居民踊跃地参与和齐心打理下，绿化中心搞得有声有色，发展成一个规模可观，拥有10大亮点区的居民共享客厅。

用废弃物品打造城市花园林美云说，绿化中心其实是因“疫”而生。疫情期间，居委会无法举办任何聚集居民的活动，她和黄璇芬于是重整策略，出奇制胜地在组屋楼下打造一个以环保、升级再造为主题的城市花园。她们“救”回居民丢弃的盆栽、植物、家具等，设计出一个全天开放的半室内花园，让那些在家快憋疯了的居民随时下来，纾解压力，喘口气。