激活寂寞空间 组屋底层不留白 订户 林方伟发布 / 发布 / 2023年4月30日 5:00 AM 每逢周末与假日，碧山绿化中心会有鸡鸭出来跟居民互动，宛如一座城市甘榜。（龙国雄摄） 碧山绿化中心是附近居民的共享客厅。（龙国雄摄） 碧山东第一分区居民委员会主席林美云，也是绿化中心联合发起人。看她把鸭子赶进笼里，此情此景唤起人们旧日甘榜情怀。（龙国雄摄） 绿化中心的怀旧客厅旧情绵绵。（龙国雄摄） 荷兰村组屋底层小小图书室，弥漫着温暖独特的人文气息。（龙国雄摄） 荷兰道第2座组屋楼下的图书室，由同座居民发起并经营。（龙国雄摄） 荷兰村小小图书室有5000多本书，规模不可小觑。（龙国雄摄） 退休人士黄锦云（右）与“触爱坊@宏茂桥433“的居民打成一片。（林方伟摄） 活动中心乐龄之友洁西阿姨（左），在触爱坊活动空间教导森米伯伯怎么用血糖测量器。（林方伟摄） Colours设计事务所实验用活动家具和智能彩色灯光改变裕廊东组屋底层氛围。（Colours: Collectively Ours提供） 直落布兰雅弯第7座组屋楼下曾打造一个“社区客厅”。（Participate in Design提供）字体大小:小中大组屋底层在英文称为void deck，void在英文是空白、虚空的意思。这恰好是一般组屋底层给人的印象——寂寥落寞和苍白的公共空间，除了用来办丧事，平日就只有寂寞的老人与野猫无聊地坐着打发时间。这么好的公共空间平白地浪费，不免叫人惋惜。近年，这情形已有所改进，一些有心人投入热情与心血“激活”组屋底层，将它变成生气勃勃，有声有色的社交空间，甚至成为居民客厅的延伸，将触角深入社区，唤醒被遗忘的甘榜精神。■碧山绿化中心 唤回甘榜精神在碧山12街第112座组屋楼下的“绿化中心”（Greenhub），访问四名活跃于打理这个共享客厅的居民时，经常会被“早安”“你好”打断。每当有居民经过，不管是在遛狗，或打包了早餐、买了菜在回家路上，都会很亲切地互相问好。我一点都不介意被打断，因为这种发自内心的友好和睦小举动，已经很久没见到了。难道这就是传奇中，新加坡人一直在寻寻觅觅的甘榜精神？绿化中心是碧山东第一分区居民委员会在2021年设立，发起人是居民委员会主席，平日担任社工的林美云（46岁），以及居委会委员黄璇芬（50岁），她也是市镇理事会公关。在短短三个月里，这个中心在建屋发展局举办的2021年“活力区挑战”（Lively Places Challenge）中，位列首三名。过去两年多，在居民踊跃地参与和齐心打理下，绿化中心搞得有声有色，发展成一个规模可观，拥有10大亮点区的居民共享客厅。用废弃物品打造城市花园林美云说，绿化中心其实是因“疫”而生。疫情期间，居委会无法举办任何聚集居民的活动，她和黄璇芬于是重整策略，出奇制胜地在组屋楼下打造一个以环保、升级再造为主题的城市花园。她们“救”回居民丢弃的盆栽、植物、家具等，设计出一个全天开放的半室内花园，让那些在家快憋疯了的居民随时下来，纾解压力，喘口气。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 碧山 居民委员会 环保 绿化 甘榜 鸡 荷兰村 图书馆 宏茂桥 乐龄 英之杰新加坡总裁王玉平 车界一姐披荆斩棘 精品咖啡馆牛车水踢馆