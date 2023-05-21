旧曲新调 传统戏曲邂逅当代话剧

印度神话粤剧《棠棣情深保河山》邀来华族和印族同胞同台；京韵话剧《咏蟹花》将现代剧场融入戏曲元素。这些创新尝试，是本地戏曲团体和话剧团为突破剧本困境，开拓新观众群所做的努力。本地戏曲在剧本创作方面走上创新之路，令戏台闪现光辉。戏曲人、话剧人、编剧、演员、观众，一起探索如何传延戏曲艺术香火。

曾听一位戏曲界老前辈如此形容传统戏曲在本地的现状：“如今搞戏曲犹如在水泥地里种花，别管开出什么花，先能长出一根苗就算不错了。”

这种说法固然有其消极感触，但颇具现实意味：戏曲舞台目前多由老将驻守，年轻演员尚未能独当一面；老龄化趋势和方言式微导致观众群青黄不接，老一辈戏迷渐渐淡出剧场，年轻人对看戏提不起兴趣——这又引出另一问题：此刻戏台上到底该演什么？怎么演？谁来演？

剧本剧本，一剧之本，尽管一般人印象里戏台上演的皆属“老戏”，其实不然，为突破老戏本局限，开拓受众群并提高票房，眼下不少传统戏曲团体创作新本，编排新戏。有的发掘本地编剧人才，打造富在地特色的戏曲；有的向海外专家请益，为戏团量身定制；还有话剧团体将戏曲元素与现代剧场融合，呈献新形态作品，以此弘扬传统戏曲。