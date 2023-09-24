秋分之日 昼夜和谐共舞

每年9月22日或23日，是秋分之日，今年的秋分落在23日。当天，阳光直射赤道，白昼和黑夜的时间几乎一样长。秋分之后，北半球白昼渐短，黑夜渐长，南半球则反之。

近日狮城天气酷热，居于赤道北纬一度的我们，似乎与四季扯不上关系。然而，大自然诸般细微的变化，生活其中的万物皆有感应，正如宋代大诗人苏轼写道：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”。鸭子都能知晓春天的到来，何况是自许为万物之灵的人类？

今年9月23日，秋分如约而至，标志着白昼与黑夜的和谐共舞。四季变化，以四大节气为界——春分、夏至、秋分、冬至，每三个月轮番登场。太阳和地球之间的华尔兹，相互作用而迸发出的壮景，自古以来激发出多少向真、向美的赞叹。法国19世纪科学和数学界翘楚亨利·庞加莱曾说：“科学家不是因为有用才研究大自然；他研究它是因为他喜欢它，并且他喜欢它是因为它是美的。”千古名句折射出科学研究的本质。

秋分的意义秋分（Autumnal Equinox）和春分一起构成“二十四节气”的一部分。每年9月22日或23日，秋分准时而至，这一天白昼和黑夜几乎持平。Equinox源自拉丁文，意为“相等的夜晚”，顾名思义，秋分是秋天的分水岭。秋分之后，北半球各地白昼渐短，黑夜渐长，南半球各地则反之。秋分当日，白昼和黑夜的时间几乎一样长。