餐饮保健旅游 催热宠物经济

宠物与主人餐馆共进精致饮食，享受特制蛋糕，同游欧洲，做物理治疗和复健，还有专人读心，帮主人与不会说话的毛孩沟通……根据2023年6月YouGov调查，每三名新加坡人有一人养宠物；商家看准宠物市场的无限商机，推动本地亲宠物空间增加和新兴行业兴起，形成一条宠物经济链。

做了大半辈子的养殖狗，10岁大的老狗儿蜜瓜或许没想过它有一天能逃脱牢笼，与疼爱它的“妈咪”林娴登上瑞士雪山。蓝天白雪间，世界如此清澈。在一片白茫茫中，蜜瓜身心的创伤也一点点地随风而逝。三年前疫情期间，林娴为抚平丧母的悲痛，透过领养活动将蜜瓜带回家。作为一只养殖狗，蜜瓜形同生产机器，被关在笼里，长年生产的创伤导致它患上可致命的子宫蓄脓（pyometra）与肾衰竭。在林娴细心的照料下，蜜瓜身体现已完全康复。42岁，单身，在创意界担任高层的林娴说：“我照顾蜜瓜起居饮食，扛起母职，但它其实是我生活的良伴，给予我很大的精神支持。领养它是我所做过最好的决定；有它相伴是我最大的福气。”

领养蜜瓜三年，林娴曾带它出国旅行三趟，去的都是欧洲国家：“因为欧洲有亲宠物文化，许多Airbnb、旅馆、餐饮店、公交等都肯招待客人与宠物。我带蜜瓜到那里旅行很方便。”在新加坡，林娴也喜欢带蜜瓜出外共进美食或跟朋友相聚，但选择似乎很有限。她说：“新加坡大部分餐馆仍无法带宠物入内。允许的，都只能在户外进餐。某次我到这么一家餐馆，发现允许宠物的户外餐区大排长龙，室内却空空如也。我不愿等45分钟，转移阵地。新加坡有很多肯为毛孩子花钱的‘父母’，我觉得在民以食为天的本地，宠物餐饮隐藏着巨大的市场。”

根据2023年6月YouGov调查，每三名新加坡人有一人养宠物。2022年1月Rakuten Insight调查显示，有33%国人养宠物，另有17%曾养过宠物。国家公园管理局兽医事务局数据显示：本地养狗执照从2019年的7万张增至2022年的8万7000张，涨幅25%。一个个跳起的数据代表了宠物经济的迅速攀升。