婚前健康筛查　为生育下一代“打预防针”

在本地，选择做婚前健康筛查的准新人虽有所增加，但一般人仍低估了其重要性。婚前健康筛查可让未婚夫妻了解自身是否有潜在健康风险、传染病、遗传病等，在必要时采取医疗干预，其关键作用，是让他们在计划生育时，保障下一代的健康。筛查结果也有助他们讨论如何照顾可能患病的孩子，或考虑领养而不生育。

结婚前，多少准新人会做婚前健康筛查？这跟婚前辅导一样重要，对彼此的关系与健康有更多了解，好似“打预防针”，让人心安。婚前体检对防止传染病和遗传性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美满，以及保障下一代的健康都有重要意义。

1980年代，新加坡女性平均结婚年龄为24.8岁。到2012年，婚龄攀升到28岁；2022年，这个年龄再上升到29.3岁。现在的准新人比以往任何时候都更加了解结婚可能面对的各种情况，在组建家庭之前都会考虑到经济保障、生育和健康问题，以及其他必须优先考虑的承诺。专家预计接下来的初婚年龄仍会继续上升，进而影响我国的生育率。

当男女双方在年龄偏大时决定成家安顿下来，两人的健康问题更须要关注。婚前应做哪些健康筛查？若发现潜在的健康风险和遗传问题，有哪些防范措施？例如，若发现地中海贫血症（Thalassaemia）等血液疾病，双方可多了解遗传给子女所带来的长远问题，包括发育迟缓、预期寿命可能缩短等。如果可能面对不孕不育问题，应如何解决？其他检查还包括性传播感染疾病（sexually transmitted infections）、癌症等。

本地欠缺婚前健康筛查意识

亚洲妇产科中心妇产和泌尿科医疗总监林振佳指出，婚前健康筛查并非常见于每一个地区、每一种文化，尤其是在新加坡，但在对健康有更多认知者当中，这种做法越来越普遍。不过，本地仍有很多夫妻忽视或低估婚前检查的价值与重要性，这跟他们对其好处缺乏了解有关。随着人们对保健日益重视，以及业者在教育宣导方面不断努力，这些筛查的接受率正逐步提高。

林振佳医生：本地仍有很多夫妻忽视或低估婚前检查的价值与重要性。（受访者提供）

DTAP集团诊所全科医生马素敏透露，从2022年到2023年，到诊所做婚前健康检查的准新人平均增加15%，他们希望在交换誓言前，全面了解彼此的健康现状。

莱佛士医疗家庭医生黄文耀说，许多医疗保健专业人员开始强调婚前健康筛查的重要性，当人们对这类筛查的认识不断提高，便能更好地获取医疗保健信息，并更加注重预防医学。

林振佳医生说：“婚前筛查是一种细致的检查，不仅能确认目前的健康现状，必要时可及时进行医疗干预，尤其对有癌症、心脏病、糖尿病，甚至失智症等家族病史者，婚前筛查更显重要。”

与胚胎植入前基因检验有所不同

黄文耀医生：如果父母一方是严重型地中海贫血患者，另一方是携带者，孩子患严重型地中海贫血症的概率为50%。（受访者提供）

黄文耀医生说，由家庭医生做的婚前健康筛查与一般体检类似，但包括额外检查，如筛查性传播感染疾病、遗传性血液疾病、生育力和其他重大疾病，特别是对有明显疾病家族史的人。婚前筛查应与胚胎植入前基因检验（pre-implantation genetic test，简称PGT）区分开来，后者是指在胚胎植入前的体外受精过程中所做的基因检测。PGT可以选择健康的胚胎移植到子宫内，确保通过体外受精怀上的孩子没有遗传疾病。

林振佳医生说，胚胎植入前基因检验可对常染色体隐性遗传病的基因携带者进行筛查，除了确定地中海贫血、镰状细胞性贫血（Sickle cell anaemia）外，还包括囊性纤维化（cystic fibrosis）和泰-萨克斯病（Tay-Sachs disease）等的携带者；此外，还可筛查血友病（haemophilia）和杜氏肌营养不良（Duchenne muscular dystrophy）等与X染色体有关的疾病。

他说：“对于没有已知基因异常或遗传疾病的夫妻来说，生出‘正常’健康孩子的概率非常高，因此大多数夫妻觉得没有做基因检测的必要。”

有助准新人做生育计划

马素敏医生：通过婚前筛查，提早发现潜在的健康风险和遗传问题，能让准新人掌握相关知识，做出明智抉择。（受访者提供）

马素敏医生说，通过婚前筛查，提早发现潜在的健康风险和遗传问题，能让准新人掌握相关知识，做出明智抉择。夫妻都希望建立健康、幸福和成功的长期关系。若发现有癌症等潜在问题，双方可以决定最佳方案，平衡治疗、情感与经济负担，以及对彼此未来关系的期许。身心健康在很大程度上影响着夫妻情感的相互支持，保持亲密关系，以及应对生活挑战的能力。无论夫妻关系多么融洽，严重疾病都会带来意想不到的挑战。

马医生说，很多疾病不为人所察觉，不做适当检查，夫妻双方都不知道它们的存在。婚前健康检查中，医生通常会检查地中海贫血症和性传播疾病，这些疾病可能导致不孕症，或产下不健康的孩子。

如果在检查中发现地中海贫血症等血液疾病，夫妻俩就会知道生育患儿的潜在风险。他们可通过PGT，了解孩子患上重大遗传疾病的风险，或者为抚养患儿所需的大量情感和经济资源做好计划。清楚地了解情况，有助于准新人做适当的生育计划，以及讨论如何照顾可能患病的孩子，或考虑领养而不是怀孕生子。

马素敏医生说：“婚前，男女双方在健康方面的透明度尤为重要，他们对未来家庭可能有先入为主的想法。如果不能怀孕，这些理想目标会发生变化，并可能影响夫妻关系。”

地中海贫血症遗传概率

黄文耀医生指出，某些人群的特定遗传病的发病率较高。例如，地中海地区的人患地中海贫血症的风险较高，非洲后裔较容易遗传到镰状细胞性贫血疾病。

地中海贫血症如何遗传给孩子？黄医生说，如果父母患有地中海贫血症，遗传模式取决于他们是地中海贫血症携带者，或是严重型地中海贫血症患者；如果一方是严重型地中海贫血患者，另一方是携带者，孩子患严重型地中海贫血的概率为50%。

林振佳医生补充说，地中海贫血症是一种遗传性血液疾病，影响人体正常制造血红蛋白和红细胞的能力。如果孩子遗传了严重型地中海贫血或库利氏贫血（Cooley’s anaemia），需定期接受输血和医疗护理。

婚前筛查是一种细致的检查，不仅能了解准新人现有的健康状况，还能在必要时及时做医疗干预，尤其是在有癌症、心脏病、糖尿病，甚至失智症等家族病史的情况下。

人们对婚前筛查的误解

结婚前，双方可做多种不同的健康检查，包括咨询、血液化验、尿液化验和拭子化验，以及其他临床检查。（iStock图片）

马素敏医生指出，结婚前，双方可做多种不同的健康检查，包括咨询、血液化验、尿液化验和拭子化验，以及其他临床检查，包括生育和性传播感染疾病检查等。一般在五个工作日内会有检验结果，并由合格医生复查评估。

林振佳医生说，研究表明，一些性传播感染可穿过胎盘感染胎儿，甚至在分娩过程中由母亲传染给婴儿。如果夫妻发现有性传播感染疾病，可及时治疗，防止出现可能影响生育的并发症。

马医生指出，人们对婚前筛查有一个普遍的误解，把它与夫妻间的不信任或猜疑联系在一起。她强调：“筛查目的不是建立在不信任的基础上，而是建立一个透明、理解和相互支持的基础。筛查是评估和管理潜在健康风险的前瞻性方法，确保双方在结婚前全面了解彼此的健康状况。”

通过消除这种误解，表明婚前筛查不是为了猜疑，而是为了建立一种基于开放、共担责任和对彼此幸福承诺的关系。

担忧个人隐私外泄

另一个阻碍夫妻接受筛查的，是对个人隐私保密的担忧。诊所会记录夫妻婚前筛查的结果，但对于梅毒、爱之病、衣原体疾病和淋病等敏感性传播疾病的检测，诊所可提供匿名检测，不收集个人资料如姓名和身份证号码等信息。马素敏医生说：“患者如果希望避免向医生咨询性传播疾病相关问题的尴尬局面，可使用诊所设置的自助服务站自行检测。”

婚前筛查有助于促进夫妻双方就各自健康状况坦诚交流，从而建立更深厚、相互支持与理解的关系。

林振佳医生说，婚前筛查可发现影响男性或女性伴侣的生育问题，这是夫妻最关注的问题。“当然，有些问题是无法逆转的，比如无精子症，即没有存活的精子排出。在这种情况下，夫妻双方可以更好地了解情况，为未来的家庭决策做好计划。”

对于迟婚的夫妻，黄文耀医生说，婚前筛查可以发现那些患病率随年龄增长而提高的慢性健康问题和癌症，例如女性患多囊卵巢综合征（polycystic ovary syndrome），会影响生育能力和整体健康；男性不育，发现精子数量或活力低下等问题，可及早寻求适当治疗。

婚前筛查可检测的疾病

婚前筛查可检测可能传染给伴侣或孩子，并带来严重后果的疾病，包括：

·地中海贫血症：这是一种血液疾病，是计划生育的夫妻普遍担心的问题。地贫可依严重性分为三大类：轻型、中型及严重型。轻型地贫也称地贫带原者或潜伏性带原者（thalassaemia trait），通常不会出现任何症状，验血报告几乎正常，仅红血球指数略低。

地中海贫血症是一种血液疾病，是计划生育的夫妻普遍担心的问题。（iStock图片）

如果父母双方都是轻型地贫患者，他们的孩子患上重型地贫的概率是25%。严重型地贫可能导致患者需要频繁输血，预期寿命或会缩短。

·镰状细胞性贫血：另一种可被识别的遗传性血液疾病，可在知情的情况下协助夫妻计划生育。

·性传播感染：对夫妻不孕造成威胁，衣原体疾病（Chlamydia）和淋病（Gonorrhoea）如不及时治疗，会导致输卵管慢性瘢痕，影响受孕机会。男性和女性做衣原体疾病和淋病筛查，对于预防与性传播疾病相关的不孕症非常重要。

·爱之病：通过筛查及早发现，可防止传染给伴侣和下一代，并能及时治疗。

·乙型和丙型肝炎：可通过筛查发现这些传染病，从而接种疫苗与接受治疗，防止传播。

·血友病和杜氏肌肉萎缩症：这是X连锁隐性遗传病，主要影响男性。女性可能是携带者，症状较轻或不受影响。

·其他：在年轻人群中，某些疾病呈上升趋势，包括子宫颈癌、二型糖尿病和高胆固醇血症等。婚前筛查能帮助双方发现慢性疾病，甚至让一些人重新考虑结婚计划。