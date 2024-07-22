AI抬高就业门槛 终身学习保饭碗

听过“生成式人工智能测评师”“AI伦理师”吗？这两年出现的新工作前所未闻。受访的应届毕业生把“终身学习”，掌握跨行业技能视为安身立命之本；资深人力资源专家提醒，AI颠覆传统劳动力市场的趋势不可挡且不可控，人类须要提前思考应对方案。

新加坡人力部2024年3月发布的《2023年职位空缺》报告显示，本地工作市场中47.3%的职位是新设岗位，是人力部自2018年展开职位空缺调查以来，该数据的最高值。这意味着，2023年的毕业生步入社会求职时，会发现近半数的职位是前所未闻的工作。

加之生成式人工智能近来在文本、图像、视频、音乐等领域的井喷式发展，人们不免担忧，现有教育体制该如何为未来且未知的岗位培养人才，并在算力强大的人工智能（下简称AI）面前，保住人类的饭碗？要冷静、理性地看待这一问题，我们不妨从“究竟有哪些新设岗位？”这个具体问题入手。

新生与转型催生岗位并存南洋理工大学商学院余刚扬副教授指出：“人们可能很容易联想到AI工程师、AI产品经理等直接由AI技术催生的岗位，但事实上许多行业的专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的工作职能也在AI技术的影响下转型升级。从人力部的报告来看，目前AI技术直接催生新岗位的潜力还没完全释放，但必将是大势所趋。”