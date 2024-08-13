微塑料 “危”不足道或潜伏危机？

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陈映蓁

更新 /
更新 / 2024年8月13日 7:28 AM
发布 /
发布 / 2024年8月13日 5:00 AM
天然护肤和彩妆品牌zeromultiple创办人洪立珊关注微塑料对健康的影响，所以下厨时会避免使用附有塑料层的不粘锅。（龙国雄摄）
天然护肤和彩妆品牌zeromultiple创办人洪立珊关注微塑料对健康的影响，所以下厨时会避免使用附有塑料层的不粘锅。（龙国雄摄）

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微塑料指的是尺寸小于5毫米的塑料颗粒，可通过饮食、呼吸及皮肤接触进入人体。用塑料袋装热饮，用附塑料涂层的不粘锅烹煮食物，用持久型彩妆等，都可能让你在无意中摄入微塑料。塑料污染对环境造成的影响有目共睹，微塑料对人体的危害则有待更多研究证实。我们能做的，是减少使用塑料制品，避免接触微塑料，捍卫自己和环境的健康。

下厨时用强化玻璃锅，对PTFE不粘锅避之若浼；避免外带，对保丽龙杯和塑料杯一律说不……这些都是天然护肤和彩妆品牌zeromultiple创办人洪立珊坚持的日常习惯。


洪立珊重视的不单是环保，另一考量是健康——保丽龙杯、PTFE（Polytetrafluoroethylene，聚四氟乙烯）不粘锅、塑料外带盒、持久型彩妆……这些为日常生活带来诸多方便的用品，其实都是微塑料（microplastics）的来源。

约在九年前，材料工程师出身的洪立珊心血来潮查看了粉饼的成分，发现它包含不少塑料。她说：“这是行内普遍做法，特别是标上‘持久型’（long-lasting）的产品，一般少不了塑料成分，它所制造的薄膜让彩妆不易脱落。塑料成分的价格比天然材料低，化学稳定性高，产品保质期更长，这对彩妆公司的利润有很大帮助。”

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