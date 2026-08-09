若不是当年选择成为新坡公民，“寻根达人”施日勤（Nathan Co）或许会以截然不同的方式经营脸书群组“华人祖先研究群”（Chinese Ancestry Research），他猜想，这个群组恐怕也不会成为全球最大的“华人寻根”英文群组。

施日勤是菲律宾第四代华裔，与小红点同龄的他，于1997年领了粉红身份证，数十年来在金融科技业就职，直至三年前因工作压力决定暂时休息。辞职后，他用心经营自己为了寻根而在七年前创办的脸书群组“华人祖先研究群”，这个群组在他的努力下迅速壮大，组员现已超过4万1000人。

施日勤的群组管理以新加坡的多元社会为发想，考虑到组员国籍、文化、宗教、背景各异，规定所有讨论须以英文进行。他解释：“不是因为英文比其他语言重要，而是为了打造共同沟通平台，同时避免组员形成各自的语言圈并只和小圈子里的人沟通。我们要打造的是一个全球性的社群，而不是多个分裂的小组群。”