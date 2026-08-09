在战火中流离 艺术家夫妇在新加坡获得救赎
1991年，艺术家米连柯·普尔瓦茨基带着一纸两个月的合约来到新加坡，本以为是短暂停留，未料南斯拉夫内战爆发，故土分崩离析。自此，他与陶艺家妻子迪莉娅及女儿移居狮城，一住就是35年。这对在南斯拉夫成名的艺术家夫妇，卖掉了斯洛文尼亚的房子，在兀兰买下工作室，在三巴旺安了家。从暂居到永久居民，再到2002年成为新加坡公民，他们在这片土地上找到了秩序、自由与归属，也在多元文化与日常风景中找到了安身之所。每次回到樟宜机场的那一刻，他们知道——自己回家了。
艺术家米连柯与迪莉娅·普尔瓦茨基夫妇在兀兰工作室合影。前为米连柯融入词典的《抽象画入门》，后为迪莉娅的银柳装置。 （龙国雄摄）
人的命运难以预料，一份两个月的临时工，却转化为长达35年，安放“艺身”的新家园。
1991年，人在巴黎的米连柯·普尔瓦茨基（Milenko Prvački）接到在罗马尼亚布加勒斯特美术学院认识的老同事的邀请——到新加坡为一家德国公司担任布景艺术设计师。擅长具象、人像绘画与雕塑的米连柯为圣淘沙的新加坡海事博物馆（现已停业）负责塑造立体模型。
那是两个月的合约，米连柯只带了T恤短裤来新。德国老板建议他再干两年半。米连柯接受《联合早报》专访，回溯这段往事时说：“我说我在南斯拉夫（Yugoslavia）有家人——老婆、女儿，房子、工作室。德国老板说：‘我租屋给你全家居住’。当晚我拨电给迪莉娅，她说：‘签吧。内战爆发了。两年半后，如果没事，我们就回去，不然就住下去。结果南斯拉夫越来越糟糕。”