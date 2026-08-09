人的命运难以预料，一份两个月的临时工，却转化为长达35年，安放“艺身”的新家园。

1991年，人在巴黎的米连柯·普尔瓦茨基（Milenko Prvački）接到在罗马尼亚布加勒斯特美术学院认识的老同事的邀请——到新加坡为一家德国公司担任布景艺术设计师。擅长具象、人像绘画与雕塑的米连柯为圣淘沙的新加坡海事博物馆（现已停业）负责塑造立体模型。

那是两个月的合约，米连柯只带了T恤短裤来新。德国老板建议他再干两年半。米连柯接受《联合早报》专访，回溯这段往事时说：“我说我在南斯拉夫（Yugoslavia）有家人——老婆、女儿，房子、工作室。德国老板说：‘我租屋给你全家居住’。当晚我拨电给迪莉娅，她说：‘签吧。内战爆发了。两年半后，如果没事，我们就回去，不然就住下去。结果南斯拉夫越来越糟糕。”