65岁的郑云嫦退休后想为社会尽一份力，却不知从何开始。她觉得上网找志愿工作既麻烦，也难以了解实际工作内容。与其在电脑前发愁，不如直接登门询问。

住家附近的Bloom中心，成为郑云嫦开始当义工的地方。中心位于友诺士弯，由太和观慈善机构运营，主要为特需成人提供职业及生活技能培训，课程包括烘焙、园艺等。

郑云嫦登门询问是否有合适的志愿工作，中心职员亲切接待，并安排她到烘焙坊参观。原本就喜欢烘焙的她，当下决定留下来当义工。

做喜欢的事不觉辛苦

郑云嫦每周到中心约两小时，对她来说并不吃力。她充当培训导师的“另一双眼”，协助留意学员的学习进度，从旁指导他们掌握烘焙技巧。

郑云嫦说：“退休后不一定要把时间排得满满才是充实。最重要的是，自己要享受过程，做自己喜欢做的事。我早上起床后做家务、做体操，半天就这样过了。有时，我会与朋友和家人出门。每周能当一天义工，我觉得挺满足。”

郑云嫦主动加入住家附近的Bloom中心当义工，还带动家人一起参与。（太和观慈善机构提供）

此外，她也计划参加活跃乐龄中心的太极、气功等健身活动，让退休生活更充实。

爱心带动家人一起当义工

郑云嫦有九个兄姐，她与同样单身的二姐和三姐同住友诺士弯组屋，三姐妹平日互相照应，感情融洽。在Bloom中心当义工后，郑云嫦获得的快乐与满足，慢慢影响身边的家人。

她介绍三姐到Bloom中心当义工；同样住在友诺士弯的哥哥听说中心提供志愿服务后，也主动上门了解，并开始帮忙做园艺。原本一个人的义工之路，渐渐变成三姐弟一起参与。

盼特需者获更多工作机会

成为烘焙坊义工后，郑云嫦有更多机会与特需者相处，逐渐了解他们日常面对的挑战。相处久了，学员们展现出的热情与努力，让她深受感动。

郑云嫦说：“我觉得他们都很友善好学。得知有学员找到工作，真为他们高兴，希望有更多雇主愿意给他们机会。”

从最初不知从何开始，到主动走进邻里寻找当义工的机会，进而影响家人一起参与，郑云嫦不仅让退休生活更充实，也在陪伴特需学员的过程中收获了快乐与满足。

*此文改写自2026年1月刊登在联合早报的退休后自发找志愿工作 回馈社区

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