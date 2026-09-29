工作时全力以赴，玩乐时尽情尽兴（Work hard, play hard）。这句话的道理大家都明白，但身处追求高效和成果的岛国，连小朋友的玩乐时间都可能被学业剥夺，更别说是身兼工作和照护责任的成人。

其实，无论身处哪个年龄或人生阶段，玩乐都能促进身心健康。2019年发表的一篇研究发现，每天与照护者玩耍的一型糖尿病患者，会感觉自己得到更多情绪支持，也能更好地应付病情。新加坡社科大学纳丹人力发展学院院长林美莹副教授指出，玩乐有益身心健康；近来有研究指出，保持童心与年长者的认知健康息息相关。

林美莹说，玩乐是人类的自然活动，我们会自动自发地玩乐，而且常在过程中发挥创意，精神也因此为之一振；我们不是为了和别人分出高下或赢取奖品而玩乐，只是为了好玩而玩。“玩乐能让我们进入活泼的精神状态，这对情绪和大脑健康非常重要。”