活到老玩到老 “游戏”人生更健康
玩乐从来不是孩童的专利，人生不同阶段都能透过游戏和玩乐促进身心健康。游戏治疗师、儿童医疗辅导师、学者及慈怀护理医疗人员分享玩乐的疗愈力量，从儿童住院治疗、情绪表达，到成人减压、认知健康与缓和医疗，说明玩乐如何为不同情境注入活力，也提醒我们保有一颗“玩心”，认真生活之余也要享受生活。
慈怀绿洲助理护士经理黄舒霖（站立者）认为，年长并不意味着停止探索，仍可尝试新事物，为生活增添活力与欢乐。 （龙国雄摄）
工作时全力以赴，玩乐时尽情尽兴（Work hard, play hard）。这句话的道理大家都明白，但身处追求高效和成果的岛国，连小朋友的玩乐时间都可能被学业剥夺，更别说是身兼工作和照护责任的成人。
其实，无论身处哪个年龄或人生阶段，玩乐都能促进身心健康。2019年发表的一篇研究发现，每天与照护者玩耍的一型糖尿病患者，会感觉自己得到更多情绪支持，也能更好地应付病情。新加坡社科大学纳丹人力发展学院院长林美莹副教授指出，玩乐有益身心健康；近来有研究指出，保持童心与年长者的认知健康息息相关。
林美莹说，玩乐是人类的自然活动，我们会自动自发地玩乐，而且常在过程中发挥创意，精神也因此为之一振；我们不是为了和别人分出高下或赢取奖品而玩乐，只是为了好玩而玩。“玩乐能让我们进入活泼的精神状态，这对情绪和大脑健康非常重要。”