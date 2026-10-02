新加坡国家博物馆常设展厅“新加坡历史展厅”历经三年多的翻新工程，将于2026年10月10日重新开放，这是该展厅自2006年以来首次全面翻新。

穿过自2025年开放的沉浸式展览“时光之旅：穿越狮城700年”，来到新加坡历史展厅，通过丰富的文物馆藏、可触摸、体验式装置，带领访客穿越从14世纪至今逾700年的新加坡历史。博物馆将于2027年完成所有翻新工程，以迎接庆祝该馆成立140周年。

曾参与博物馆三次翻新，国家博物馆馆长曾美君在媒体发布上说：“作为国家博物馆，我们以身为一座属于人民的博物馆而自豪。新加坡历史展厅实际上源于与社区的一次对话。我们邀请公众成员参与焦点小组，并与学者专家小组一同探讨，哪些内容应当对我们、对你们具有意义。大家清楚表达了一个愿望：希望展厅让人感到切身相关，能够讲述今天的我们是谁。这些声音，连同新的研究、新的文物和崭新的视角，共同塑造了观众在展厅里所体验到的一切。”