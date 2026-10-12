不少人想弄清楚，先辈当年如何从“唐山”远渡南洋，也希望有朝一日能亲自踏上祖先生活过的土地。然而，面对殖民时期留下的旧文件，或字迹模糊的墓碑照片，许多人往往不知从何查起。如今，脸书上的寻根研究社群（Chinese Ancestry Research），正帮助人们拨开历史迷雾，寻找家族根源。

现年48岁的笔译员卓雪伦，是这个社群的“寻根研究主任”。平日，她以中英双语笔译为业；业余时间，则化身“历史侦探”，从旧文献、老照片和各类历史记录中寻找线索，协助网民追溯家族历史。在不少案例中，她还能进一步联系上祖籍地的关键人物，协助求助者走完寻根的“最后一里路”，让求助者成功联系上远在故土的亲人。

意外走上寻根路

令人感到意外的是，卓雪伦大学修读的是电气工程，过去并没有文史或地理方面的专业背景。她坦言：“我以前根本没想过寻根问祖，更没想过能帮到别人。”

她投身寻根的缘起，要从2003年说起。当时，她在厦门工作，偶然结识了福建南安市归国华侨联合会（简称侨联）的主任。闲聊时，她提起自己的祖籍虽为南安，却不知道祖辈当年居住的具体地点。

当时，网络搜索还没有这么发达，寻找家族线索并不容易。通过侨联的协助，她埋头查阅大量纸本文献和历史资料，也四处打听消息，最终成功找到祖籍地，亲自踏上祖辈生活过的土地。

化感动为助人力量

亲自寻根的经历，让卓雪伦深受触动，也在她心中种下了帮助他人寻根的念头。起初，她主要协助同姓的卓氏宗亲和福建南安乡亲寻找家族根源。随着经验累积，求助者的范围逐渐扩大。如今，无论对方姓什么、来自哪个方言群体，她都愿意尽力相助。

每当收到网民发来泛黄的先辈资料照片，她便像侦探接手一宗疑案，开始逐一分析线索。凭借扎实的华文功底和对中华传统文化的了解，她从文字、地名及其他细节入手，尝试拼凑出这些先辈的生活轨迹。

多方考证方言地名

卓雪伦说，寻根过程中最具挑战的环节之一，就是辨析地名。早年南渡的先辈登记资料时，往往以方言口述地名。殖民政府或民间文献在记录过程中，可能出现错别字或音译偏差，导致旧文件上的地名难以直接对应今天的行政区划，增加了辨析难度。

为了找出正确地点，她经常翻阅方言词典，在多个读音相近的字词之间反复推敲。这不仅考验耐心，也需要灵活运用网络搜索技巧。

除了自行查找资料，她也会通过微信、抖音等平台向网友集思广益；必要时，还会动用自己在中国大陆的人脉，协助核实相关信息。

谈起破解这些难题的过程与收获，她微笑着说：“如果成功破解难度高的，很有成就感。”

*此文改写自2026年2月刊登在联合早报的寻根最后一里路 她帮陌生人找回祖先故乡

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