我们熟悉的班兰叶常用于做菜和糕点，但近年也被本地精酿蒸馏厂用来做酒。

中午时分，位于潘丹回路 （Pandan Loop）一带的新加坡精酿蒸馏厂Distillius散发着浓郁的清香。桌面上堆放本地生产采割、购自湿巴刹的一堆堆新鲜的班兰叶，员工忙着切头留叶，将班兰叶捆绑放入蒸馏器中蒸馏八小时，生产出80%酒精度的原酒。

原酒加水稀释至20%酒精度，并融入蔗糖，增添甜度，以达到150克/升的指标。过后在蒸馏桶里沉浸一两天，才装瓶贴上酒标，放在网站销售。30公斤的班兰叶约能生产500瓶700ml的酒，是采用法国传统技术的小批量精酿制作。