班兰叶蝶豆花茉莉香米化身杯中风土 南洋风味酒海外赢大奖
新加坡不仅坐拥几家“世界50大最佳酒吧”，本土制造的精酿烈酒近年更频频在国际得奖。黄铜狮蒸馏厂跃升2025年度IWSC国际金酒生产商；成立不到两年的Distillius在2026年亚洲世界烈酒大赛囊括六项大奖，开发赤道版利口酒与开胃酒；Rachelle The Rabbit Distillery开拓亚洲版威士忌的潜能。三家酒厂从南洋草本与日常饮食出发，将班兰叶、蝶豆花、茉莉香米等化作杯中风土，用一瓶瓶在地佳酿，述说属于新加坡的独特故事。
新加坡精酿蒸馏厂Distillius首席酿酒师菲利贝尔·甘迪（右）和业务总监李嘉骏。 （龙国雄摄）
我们熟悉的班兰叶常用于做菜和糕点，但近年也被本地精酿蒸馏厂用来做酒。
中午时分，位于潘丹回路 （Pandan Loop）一带的新加坡精酿蒸馏厂Distillius散发着浓郁的清香。桌面上堆放本地生产采割、购自湿巴刹的一堆堆新鲜的班兰叶，员工忙着切头留叶，将班兰叶捆绑放入蒸馏器中蒸馏八小时，生产出80%酒精度的原酒。
原酒加水稀释至20%酒精度，并融入蔗糖，增添甜度，以达到150克/升的指标。过后在蒸馏桶里沉浸一两天，才装瓶贴上酒标，放在网站销售。30公斤的班兰叶约能生产500瓶700ml的酒，是采用法国传统技术的小批量精酿制作。