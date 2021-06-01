烹饪新手也能轻松搞定健康餐③菠菜肉碎意面

没时间下厨？意大利面只要几个简单食材和一个锅子就能完成，而且自己煮的意面比市售冷冻版本更健康、营养。在堂食被禁的非常时期，不妨亲自试做，让一家人安心享受美味的一餐。
食谱由欧南社区医院营养师唐思恩构想和示范，她选用营养丰富的全麦意大利面，比一般意大利面含有更多纤维、维生素与矿物质。
唐思恩说：“想更健康一些，可用自己熬煮的高汤取代市售鸡汤。用新鲜番茄取代罐头番茄，则有助减少盐分。这道意大利面可以搭配沙拉和水果酸奶一同享用，就是营养均衡的一餐。”
菠菜肉碎意面
准备+烹煮时间：40分钟
份量：3人份
- 橄榄油 2汤匙
- 蒜末 4瓣
- 洋葱（大） 1粒（切丁）
- 新鲜番茄 400g（切丁）
- 番茄泥 1罐（160g）
- 全麦意大利面 250g
- 低盐鸡高汤 2杯
- 意大利罗勒（切碎） 1汤匙
- 肉碎（例如鸡肉、牛肉） 250g
- 菠菜 2杯
- 帕马森芝士（Parmesan） 2汤匙
- 意大利芫荽（切碎） 1汤匙
其他调味料：
- 黑胡椒粉 按喜好而异
- 红辣椒片 按喜好而异
做法：
- 橄榄油加入平底锅，中火加热。
- 加入蒜末和洋葱丁，煮约3分钟或直至变色。
- 加入新鲜番茄、番茄泥、全麦意大利面和鸡汤，确保鸡汤盖过面条，必要的话可加入一些清水。如果锅子太小，可以先把面条折断再放入锅中。
- 加入意大利罗勒，拌匀，加盖煮15至20分钟。如果面条看起来太干，可以再加少许清水。
- 加入肉碎，拌匀，再加入菠菜，转中小火，加盖续煮约5分钟，或直至肉碎全熟。
- 按喜好加入黑胡椒粉或辣椒片，或直接熄火，上桌，享用前记得撒上帕马森芝士和意大利芫荽。