烹饪新手也能轻松搞定健康餐③菠菜肉碎意面

没时间下厨？意大利面只要几个简单食材和一个锅子就能完成，而且自己煮的意面比市售冷冻版本更健康、营养。在堂食被禁的非常时期，不妨亲自试做，让一家人安心享受美味的一餐。

食谱由欧南社区医院营养师唐思恩构想和示范，她选用营养丰富的全麦意大利面，比一般意大利面含有更多纤维、维生素与矿物质。

欧南社区医院营养师唐思恩。（严宣融摄）

唐思恩说：“想更健康一些，可用自己熬煮的高汤取代市售鸡汤。用新鲜番茄取代罐头番茄，则有助减少盐分。这道意大利面可以搭配沙拉和水果酸奶一同享用，就是营养均衡的一餐。”

菠菜肉碎意面

准备+烹煮时间：40分钟

份量：3人份

橄榄油 2汤匙

蒜末 4瓣

洋葱（大） 1粒（切丁）

新鲜番茄 400g（切丁）

番茄泥 1罐（160g）

全麦意大利面 250g

低盐鸡高汤 2杯

意大利罗勒（切碎） 1汤匙

肉碎（例如鸡肉、牛肉） 250g

菠菜 2杯

帕马森芝士（Parmesan） 2汤匙

意大利芫荽（切碎） 1汤匙

其他调味料：

黑胡椒粉 按喜好而异

红辣椒片 按喜好而异

做法：