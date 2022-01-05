【虎虎生威直播间】大厨上菜：福州酸辣鱼鳔、砂锅花椰菜

虎年将至，《大厨上菜》邀请知名本地资深艺人“二姑”蔡平开以及厨师张克明，于1月5日（星期三）晚上8时，以直播形式与大家分享年菜巧思。

（1）福州酸辣鱼鳔

材料：

花生油（40克，4汤匙）、炸鱼鳔切块（40克）、鲜笋切片（120克）、瘦肉切丝（120克）、红辣椒切碎（30克）、小辣椒切碎（1根）、黑木耳切丝（20克）、蒜茸（10克）、生姜茸（10克）、西芹切片（120克）、红萝卜切片（ 60克）、芹菜切段（30克）、鸡蛋（1粒）、清水（1400毫升）

调味料：

番茄酱（70克，5汤匙）、辣椒酱（35克，2汤匙半）、 酸梅膏（15克，1汤匙）、白醋（40克，4汤匙）、糖（35克，3汤匙半）、鸡精粉（20克，2汤匙）、盐（5克，1茶匙）、绍兴酒（10克，1汤匙）、鱼露（12克，1汤匙）、芝麻油（8克，1汤匙）、辣芝麻油（10克，1汤匙）、生粉（30克）、清水（60毫升）

做法：

1.将花生油倒入锅中，放入姜茸、蒜茸和辣椒碎炒香

2.加入猪肉丝翻炒片刻，再加入鲜笋，红萝卜、西芹、鱼鳔及黑木耳

3.加入调味料继续翻炒片刻，倒入清水大火烧开后，合上锅盖煮至熟透

4.勾芡，再倒入鸡蛋液拌匀，最后加入芹菜，淋上芝麻油，即可享用

（2）砂锅花椰菜

材料：

白花野菜（800克）、大虾（8只）、虾米（16克）、地鱼干（20克）、烟熏肉（40克）、蒜瓣（5粒）、番茄（200克）、红辣椒片（30克）、高汤（800毫升）

调味料：

鱼露（10克，1汤匙）、盐（3克，1/2茶匙、芝麻油（5克，1/2汤匙）、胡椒粉（2克，1/2茶匙）、花生油（12克，1汤匙）

做法：

1.大虾去壳后，取出虾肠。用少许盐、鱼露、胡椒粉和麻油腌制入味

2.地鱼干切块，腌肉切片，虾米浸泡10分钟，滤干待用

3.将油倒入砂锅中，加入地鱼干、烟熏肉片、虾米和蒜瓣小火爆香

4.加入高汤和调味料盖锅大火烧开后，加入花椰菜和番茄

5.等开锅后转小火煮7分钟，最后加入大虾和辣椒片煮2分钟，即可享用

刀标花生油

100%纯正花生油，醇香不腻，适合烹煮各式美味料理，含维生素E以及丰富的OMEGA 6和9，不含反式脂肪和胆固醇，同时获得新加坡“较健康选择”标签以及马来西亚清真认证，对健康饮食的追求者来说，刀标花生油是一项不错的选择。

刀标芝麻油

产自日本的刀标芝麻油，从优质非转基因芝麻中提取，不含胆固醇，同时拥有新加坡“较健康选择”标签以及日本的清真认证。许多研究显示，长期食用芝麻油有益心脏和血管健康，也可明显降低高血压的发病率，延缓衰老等等功效。

刀标辣芝麻油

从精选芝麻中榨取的油脂，这款刀标辣芝麻油除了具有烤芝麻油的香味，也添加了香辣风味，尤其适合辣干拌面或香辣蘸酱的爱好者。产于日本，道道工序，层层把关，铸就品质好油，不论制作凉菜或热菜，都能让挑剔食客的味蕾为之一振。

【本文由南顺呈献】